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    2020 Toyota Yaris, yeni altyapısı ve teknolojileriyle tanıtıldı

    Japon üreticinin yeni modüler platformu üzerine geliştirilen 2020 Toyota Yaris, selefine göre 50 kg hafifledi. Yeni güvenlik teknolojileriyle tanıtılan Yaris'in hibrit versiyonu da güçlendi.
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    2020 Toyota Yaris, yeni altyapısı ve teknolojileriyle tanıtıldı
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    2020 Toyota Yaris’in Avrupa ve Japonya’da satılacak versiyonu bugün resmi olarak ortaya çıktı. Japon otomotiv devi yeni Yaris’i “Az daha çoktur” felsefesi ve “sınıfının en güvenli aracı” iddiasıyla geliştirdi.

    2020 Toyota Yaris, markanın yeni TNGA platform ailesinin bu segment için hazırlanan GA-B kod adlı versiyonu üzerine geliştirildi. Bu da aracın tasarım, mekanik, teknoloji ve güvenlik bakımından pek çok yeniliğe ev sahipliği yapmasına imkan verdi. Uzunluğundan 5 mm, yüksekliğinden de 40 mm kaybeden 2020 Toyota Yaris’in aks mesafesi ve genişliğinde ise 50’şer mm artış yaşandı. Kompakt hatchback’in 50 kg hafiflediği de verilen bilgiler arasında.

    2020 Toyota Yaris tasarımı

    Ön yüzünü domine eden büyük siyah bir ızgara ile karşımıza çıkan 2020 Toyota Yaris’in genel tasarımında LED farlar, geniş çamurluklar, sportif tamponlar, yeni grafiklere sahip ön/arka LED aydınlatmalar ile daha uzun ön kaput dikkat çekiyor. Cam tavan seçeneği kompakt modelin kabinine daha ferah bir hava katarken, tasarımı ve rengi versiyona göre değişen yeni jantlar da 2020 Toyota Yaris’in görünümünü destekliyor.

    2020 Toyota Yaris, yeni altyapısı ve teknolojileriyle tanıtıldı
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    Japon üretici, 2020 Toyota Yaris’in kokpitini “eller direksiyonda, gözler yolda” anlayışıyla tasarladıklarını belirtiyor. Konsol ve kapı içlerinde yüksek kaliteli yumuşak malzemelere yer verildiği belirtilirken, üst paketlerde güzel bir ambiyans aydınlatması dikkat çekiyor. Konsolun merkezinde fiziksel düğmelerle de kontrol edilebilen bilgi-eğlence ekranı, sürücünün önünde ise TFT gösterge ekranı ve yola odaklanmasını sağlayan 10 inç head up display bulunuyor. Kablosuz şarj ünitesi ve ısıtmalı direksiyon gibi özellikler de mevcut.

    Ayrıca Bkz. "Bulgaristan, Volkswagen'e sunduğu teşviki ikiye katladı"

    Toyota'nın dördüncü nesil hibrit teknolojisi

    2020 Toyota Yaris, sunulduğu pazara bağlı olarak 1.5 litre ve 1.0 litre üç silindirli benzinli ünitelerin yanı sıra yeni 1.5 litre Hybrid Dynamic Force seçeneğiyle de satılacak. Markanın dördüncü nesil hibrit teknolojisi üzerine kurulu olan bu sistem; Atkinson çevrimiyle çalışan 1.5 litre üç silindirli motor, 80 beygirlik elektrik motoru ve lityum iyon bataryadan oluşuyor. Toyota, yeni sistemin yakıt tüketimi ve CO2 emisyonunu yüzde 20 oranında azalttığını ve yüzde 15 daha güçlü olduğunu söylüyor. Bu da 2020 Toyota Yaris Hybrid’in 115 beygir güce ulaştığı anlamına geliyor.

    2020 Toyota Yaris’i “sınıfının en güvenli aracı” iddiasıyla geliştiren Japon şirket, küçük hatchback’te Toyota Safety Sense isimli güvenlik paketini standart olarak sunuyor. Ayrıca şirket, 2020 Toyota Yaris’in orta hava yastığına sahip ilk kompakt otomobil olduğunun altını çiziyor. Koltukların ortasına yerleştirilen bu hava yastığı, çarpışma esnasında yandan gelen darbelerde oluşan yaralanmaları engellemeyi amaçlıyor. Yeni Yaris’in sahip olduğu tüm güvenlik teknolojilerinin ilerleyen günlerde açıklanacağı belirtiliyor.

    2020 Toyota Yaris’in ne zaman satışa sunulacağı ve fiyatı henüz belli değil.



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    MetalWave 12 dk.
    bagajı küçülttüler galiba. tip olarak güzel ama toyotayı anlamıyorum, chr a koyduğu 1.2 turboyu neden yariste kullanmıyorsun?
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    orcnd 16 dk.
    arka kapı kollarını c sütünuna entegre etseler çok güzel olabilirdi. yinede beğendim. 1.5 litre hibriti de ekstra merak ettim.
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    Takumi_Fujiwara 17 dk.
    Toyota'nın TNGA platformu araçları gümbür gümbür maşallah, C-HR ile başlayan tasarım dilini çok beğeniyorum. Hazır WRC'de de boy gösterirken şöyle 150 beygirlik bir küçük ateşli hatchback de çıkarsa Toyota tadından yenmez aslında.
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    koyunsavar 51 dk.
    Önden güzel görünüyor yandan ve arkadan çok çirkin. İç dizayn güzel ama ekranı beğenmedim kenarları düğmeli çalışmasıda 2010 model lg telefon gibi.
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    Musty3535123 1 sa.
    tipini beyenmişem
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    Schtroumpf Grognon 1 sa.
    1.5lt hybrid 115hp
    lityum iyon pil
    konsolda audi a3'teki gibi yumusak malzeme
    elektronik park freni vs.
    cidden cok saglam arac olmus. ibiza (tipini cok sevsem de), polo vs yeni kasalarina ragmen guncelden cok geride kaldilar clio, 208, yaris vs derken.
    tabi hicbiri alman olmadigi icin yuksek ihtimal mal satis politikalarindan oturu satislarda bekleneni veremezler.
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