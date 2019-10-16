2020 Toyota Yaris, yeni altyapısı ve teknolojileriyle tanıtıldı

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2020 Toyota Yaris’in Avrupa ve Japonya’da satılacak versiyonu bugün resmi olarak ortaya çıktı. Japon otomotiv devi yeni Yaris’i “Az daha çoktur” felsefesi ve “sınıfının en güvenli aracı” iddiasıyla geliştirdi.

2020 Toyota Yaris, markanın yeni TNGA platform ailesinin bu segment için hazırlanan GA-B kod adlı versiyonu üzerine geliştirildi. Bu da aracın tasarım, mekanik, teknoloji ve güvenlik bakımından pek çok yeniliğe ev sahipliği yapmasına imkan verdi. Uzunluğundan 5 mm, yüksekliğinden de 40 mm kaybeden 2020 Toyota Yaris’in aks mesafesi ve genişliğinde ise 50’şer mm artış yaşandı. Kompakt hatchback’in 50 kg hafiflediği de verilen bilgiler arasında.

2020 Toyota Yaris tasarımı

Ön yüzünü domine eden büyük siyah bir ızgara ile karşımıza çıkan 2020 Toyota Yaris’in genel tasarımında LED farlar, geniş çamurluklar, sportif tamponlar, yeni grafiklere sahip ön/arka LED aydınlatmalar ile daha uzun ön kaput dikkat çekiyor. Cam tavan seçeneği kompakt modelin kabinine daha ferah bir hava katarken, tasarımı ve rengi versiyona göre değişen yeni jantlar da 2020 Toyota Yaris’in görünümünü destekliyor.

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Japon üretici, 2020 Toyota Yaris’in kokpitini “eller direksiyonda, gözler yolda” anlayışıyla tasarladıklarını belirtiyor. Konsol ve kapı içlerinde yüksek kaliteli yumuşak malzemelere yer verildiği belirtilirken, üst paketlerde güzel bir ambiyans aydınlatması dikkat çekiyor. Konsolun merkezinde fiziksel düğmelerle de kontrol edilebilen bilgi-eğlence ekranı, sürücünün önünde ise TFT gösterge ekranı ve yola odaklanmasını sağlayan 10 inç head up display bulunuyor. Kablosuz şarj ünitesi ve ısıtmalı direksiyon gibi özellikler de mevcut.

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Toyota'nın dördüncü nesil hibrit teknolojisi

2020 Toyota Yaris, sunulduğu pazara bağlı olarak 1.5 litre ve 1.0 litre üç silindirli benzinli ünitelerin yanı sıra yeni 1.5 litre Hybrid Dynamic Force seçeneğiyle de satılacak. Markanın dördüncü nesil hibrit teknolojisi üzerine kurulu olan bu sistem; Atkinson çevrimiyle çalışan 1.5 litre üç silindirli motor, 80 beygirlik elektrik motoru ve lityum iyon bataryadan oluşuyor. Toyota, yeni sistemin yakıt tüketimi ve CO2 emisyonunu yüzde 20 oranında azalttığını ve yüzde 15 daha güçlü olduğunu söylüyor. Bu da 2020 Toyota Yaris Hybrid’in 115 beygir güce ulaştığı anlamına geliyor.

2020 Toyota Yaris’i “sınıfının en güvenli aracı” iddiasıyla geliştiren Japon şirket, küçük hatchback’te Toyota Safety Sense isimli güvenlik paketini standart olarak sunuyor. Ayrıca şirket, 2020 Toyota Yaris’in orta hava yastığına sahip ilk kompakt otomobil olduğunun altını çiziyor. Koltukların ortasına yerleştirilen bu hava yastığı, çarpışma esnasında yandan gelen darbelerde oluşan yaralanmaları engellemeyi amaçlıyor. Yeni Yaris’in sahip olduğu tüm güvenlik teknolojilerinin ilerleyen günlerde açıklanacağı belirtiliyor.

2020 Toyota Yaris’in ne zaman satışa sunulacağı ve fiyatı henüz belli değil.