VTX3D özel tasarımlı Radeon HD 4890 modelini satışa sundu

Tam Boyutta Gör

PowerColor'ın arkasındaki isiml olan Tul firmasının ATi tabanlı ekran kartı üretimi için VTX3D isimli yeni bir marka oluşturduğundan daha önceki haberlerimizde bahsetmiştik. Özel tasarımlı ve fabrika çıkışı hız aşırtmalı modelleri benzerlerinden daha uygun fiyatla sunmak üzere hazırlıklara başlayan firmanın ilk modelleri kullanıcılarla buluşmaya başlıyor. Firmanın yurt dışında satışına başlanan yüksek performans odaklı ilk çözümü Radeon HD 4890 tabanlı VX4890 1GBD5-OC modeli oldu.

55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV790 GPU'sunun güç verdiği yeni model, 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 800x paralel işlem birimine sahip. 1GB GDDR5 bellekle donatılan yeni modelin grafik işlem birimi 900MHz'de, bellekleri ise 4000MHz'de çalışıyor yani kart fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak geliyor. Yüksek soğutma performansı ve sessizlik için ZEROtherm tarafından üretilen özel bir ekran kartı soğutucusu ile donatılan yeni model, DirectX 10.1 ve Crossfire X teknolojilerine destek veriyor.

Unfied Video Decoder 2.0 teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma yapabilen ekran kartında çift DVI ve HDTV konnektörleri bulunuyor. VTX3D'nin yüksek performans segmenti için hazırladığı Radeon HD 4890 temelli yeni modeli, yurt dışında yaklaşık 190$ seviyesinden satışa sundu.