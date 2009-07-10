Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

VTX3D özel tasarımlı Radeon HD 4890 modelini satışa sundu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
15,9b
1
19
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

VTX3D özel tasarımlı Radeon HD 4890 modelini satışa sundu
Tam Boyutta Gör

PowerColor'ın arkasındaki isiml olan Tul firmasının ATi tabanlı ekran kartı üretimi için VTX3D isimli yeni bir marka oluşturduğundan daha önceki haberlerimizde bahsetmiştik. Özel tasarımlı ve fabrika çıkışı hız aşırtmalı modelleri benzerlerinden daha uygun fiyatla sunmak üzere hazırlıklara başlayan firmanın ilk modelleri kullanıcılarla buluşmaya başlıyor. Firmanın yurt dışında satışına başlanan yüksek performans odaklı ilk çözümü Radeon HD 4890 tabanlı VX4890 1GBD5-OC modeli oldu.

55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV790 GPU'sunun güç verdiği yeni model, 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 800x paralel işlem birimine sahip. 1GB GDDR5 bellekle donatılan yeni modelin grafik işlem birimi 900MHz'de, bellekleri ise 4000MHz'de çalışıyor yani kart fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak geliyor. Yüksek soğutma performansı ve sessizlik için ZEROtherm tarafından üretilen özel bir ekran kartı soğutucusu ile donatılan yeni model, DirectX 10.1 ve Crossfire X teknolojilerine destek veriyor.

Unfied Video Decoder 2.0 teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma yapabilen ekran kartında çift DVI ve HDTV konnektörleri bulunuyor. VTX3D'nin yüksek performans segmenti için hazırladığı Radeon HD 4890 temelli yeni modeli, yurt dışında yaklaşık 190$ seviyesinden satışa sundu.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
dreamblue35 10 yıl
dx 11 saçmalığına bir kaptırmış millet gidiyor şu an için dx 10.1 destekli oyunları biri sıralayabilir mi acaba ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fryderyk Chopin 10 yıl

Orjinalden alıntı: dreamblue35

dx 11 saçmalığına bir kaptırmış millet gidiyor şu an için dx 10.1 destekli oyunları biri sıralayabilir mi acaba ?


Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mamad 10 yıl
Kart alımı için dx11 kartların beklenme sebebi dx11 destekli oyunlar olduğunu zannetmiyorum. Önemli olan yeni teknolojinin piyasaya sunulması ile eski teknolojinin fiyatının düşmesi olacaktır. Bu sayede şimdi fiyatları yüksek olan performanslı kartları çok daha iyi fiyatlardan alabileceğiz ki benim dx11 kartları bekleme sebebim bu. Yoksa bana ne dx11'den. Dx11 sisteminin tam olarak oturması belki 1 seneden daha fazla bir zaman alacak ve ben her 3-4 ayda bir kart değiştiren biriyim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Master_Evil 10 yıl
özel tasarım nerde
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
melyyh 10 yıl
dx 11 umrumda bile değil. dx10 bile kullanamdım. W7 ye geçer miyim bilmiyorum açıkçası....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
konsoldede 10 yıl
d11 destekli kartlar cikacak 2-3 aya bunu alip ne yapcem
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
By MuRaT 10 yıl
Diğer Dizayn edilen 4890lardan farklı bir performans olacağını sanmıyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mav1li 10 yıl
149$ a 4870 varken buda 199$ gelir diye tahmin ediyorum. 230$a sapphire his falan bulunuyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tolgá 10 yıl
@XxTRxX zaten 4000 mhzde çalışan gddr3 bellek yok :D yazım hatası var
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
XxTRxX 10 yıl

Orjinalden alıntı: fx57
...1GB GDDR3 bellekle donatılan yeni modelin...
Yazım yanlışı var galiba, GDDR5 olması gerekmiyor mu?

Bu arada TUL VTX3D Türkiye piyasasına da bomba gibi girdi. Özel soğutmalı ve ucuz kartları var. Bu karta yurt dışında 190$ olacak denmiş, Türkiye'de 220$ civarı olursa tadından yenmez. Şu an o fiyata standart soğutmalı 4890 satılırken, aynı fiyata Zerotherm soğutmalı 4890 alınabilecek. Tabi yukarda yazdığım GDDR3 durumu varsa hiç yakışmamış derim TUL'a

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dartanyan2222 10 yıl
Biri kartı satın alıp kutusunu açar açmaz fotoğrafını çekmiş gibi duruyor :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +140 madmahmutd +137 Domatore +113 Mugetsuga +110 Galatas4ray +109 sistemli adam +87 Tugrul_512bit +86 Fenomenon +83 Mutlak.Sıfır +83
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
15931 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
radeon, grafik kartı ve
3 etiket daha Ekran Kartı overclock hız aşırtma
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 yıl Wii Sports Resort ve Wii Fit Plus Lansmanı Röportajı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim