Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Vuzix’in yeni video gözlüğü Wrap 310 satışa sunuldu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
17,8b
1
4
Diğer
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Video gözlük çözümleriyle bilinen Vuzix, ürün gamına Eylül ayında eklediği güneş gözlüğü tasarımındaki yeni görüntüleme cihazı Wrap 310'un satışına başladı.

Herbiri 16 milyon renk ve 428x240 piksel çözünürlüğünü destekleyen geniş LCD ekranları ile yaklaşık 3.1 metre-10 feet'den 55-inçlik televizyon deneyimini kullanıcılarına sunan Wrap 310, 2 adet AA alkali pili ile 6 saatlik kesintisiz çalışabiliyor. Kompozit video bağlantısı sayesinde her türlü video oynatıcısı ile uyumlu olan gözlük Amerika ve Kanada da iPod girişi uyumlu bağlantı kitiyle birlikte geliyor. Vuzix Auto-3D teknolojisi sayesinde 3D videoları otomatik algılayıp ona göre gerekli 3D video format ayarlarına geçiş yapan Wrap 310, gelişmiş kullanıcı arayüzü ve lens kullananların netleme ayarı yapmasına da izin veriyor Şimdilik Vuzix'in sitesinden temin edilebilen Wrap 310'un satış fiyatı ise 250 dolar olarak belirlenmiş.

Vuzix’in yeni video gözlüğü Wrap 310 satışa sunuldu
Tam Boyutta Gör


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
yc#1 10 yıl
Seyahat ederken gösterilen filmleri beğenmeyenler için güzel bir ürün.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Sprt06 10 yıl
iphone da sinema keyfi :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TELESCOPE 10 yıl
teknolojinin bir harikasını daha gördük
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 yıl DisplayPort'lu LED LCD Lenovo L2440x video inceleme 10 yıl Brütal Legend İnceleme Videosu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
İstanbul Suriye,Arap İstilası Rezillik
DH Forum
31.5.2019 TURK TELEKOM YURT GENELİ
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim