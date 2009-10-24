Vuzix’in yeni video gözlüğü Wrap 310 satışa sunuldu

Video gözlük çözümleriyle bilinen Vuzix, ürün gamına Eylül ayında eklediği güneş gözlüğü tasarımındaki yeni görüntüleme cihazı Wrap 310'un satışına başladı.

Herbiri 16 milyon renk ve 428x240 piksel çözünürlüğünü destekleyen geniş LCD ekranları ile yaklaşık 3.1 metre-10 feet'den 55-inçlik televizyon deneyimini kullanıcılarına sunan Wrap 310, 2 adet AA alkali pili ile 6 saatlik kesintisiz çalışabiliyor. Kompozit video bağlantısı sayesinde her türlü video oynatıcısı ile uyumlu olan gözlük Amerika ve Kanada da iPod girişi uyumlu bağlantı kitiyle birlikte geliyor. Vuzix Auto-3D teknolojisi sayesinde 3D videoları otomatik algılayıp ona göre gerekli 3D video format ayarlarına geçiş yapan Wrap 310, gelişmiş kullanıcı arayüzü ve lens kullananların netleme ayarı yapmasına da izin veriyor Şimdilik Vuzix'in sitesinden temin edilebilen Wrap 310'un satış fiyatı ise 250 dolar olarak belirlenmiş.

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