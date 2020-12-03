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    Wacom sanal gerçeklik kalemini duyurdu

    Wacom VR Pen sanal gerçeklik kalemi baskı hassasiyetini algılayarak havada yaptığınız çizimleri aynı şekilde dijital ortama aktarabiliyor. Kalemin testleri yakında başlayacak.
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    Cep Tel Aksesuarları
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Wacom sanal gerçeklik kalemini duyurdu
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    Sanal gerçeklik sektörü henüz istenen yaygınlığa ulaşamadı ancak kurumsal tarafta yavaş yavaş benimseniyor. Wacom; sanal gerçeklik ile ilgilenen tasarım profesyonelleri için özel bir ekran kalemi duyurdu.

    Wacom VR Pen neler sunuyor?

    Wacom VR Pen bir tablet veya kağıt üzerine yazıyormuş tecrübesi yaşatmak için tasarlandı. Uç kısımda yer alan tuşa uyguladığınız basınç çizimlerin kalınlığını belirliyor. Yine gövde üzerinde bulunan tuşlar ile farklı kontroller sağlayabiliyorsunuz.

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    Havada yapılan her türlü çizimi akıcı bir şekilde bilgisayara aktaran Wacom VR için kask sistemlerine bir entegrasyon gerekiyor. Önümüzdeki dönemde bu entegrasyonu sağlayan sanal gerçeklik kaskları olacak.

    Wacom VR Pen standart grafik tabletler üzerine de yazı yazabiliyor ancak yapısı itibariyle kullanımı biraz zor olabilir. 3D ortamdan 2D ortama geçiş oldukça akıcı. Wacom VR kısa süre içerisinde ortakları ile test sürecine başlayacak.



    https://www.techpowerup.com/275501/wacom-announces-vr-pen-for-3d-artists Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    Carlsén 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Wacom tablet kalitesini duymuştuk bunda da bir farklar oluşturacağı şüphesiz
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    smart1978 (X Y) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Samsung satin almisti Wacom u yillar once. Artik birseyler goruruz ...
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    Cortana12 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Mantıklı.
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