WD Caviar Black 1TB video inceleme

Western Digital'in performansıyla iddialı Black sabit disk serisinin son üyesi test masamızda!

Bu videomuzda Western Digital'in performans konusunda iddialı Black serisi sabit disklerinden; 1TB kapasiteli Caviar Black'i inceliyoruz. Bakalım Black serisi firmanın iddia ettiği kadar performanslı mı?