WD Caviar Black 1TB video inceleme

Genel Yayın Yönetmeni
Western Digital'in performansıyla iddialı Black sabit disk serisinin son üyesi test masamızda!
Bu videomuzda Western Digital'in performans konusunda iddialı Black serisi sabit disklerinden; 1TB kapasiteli Caviar Black'i inceliyoruz. Bakalım Black serisi firmanın iddia ettiği kadar performanslı mı?
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320'lik wd 1 yılda depo amaçlı kullanıldığı halde içindeki veriler ile hayata veda etti
80'lik samsung 4 yıl sistyem 1 yıl depo amaçlı kullanılıyor
320'lik samsung 1 yıldır sistem olarak kullanılıyor ve hala ikiside taş gibi...
buradan çıkarttığım sonuç wd asla, samsung'dan şaşma ;)
HDD nin doluluk oranına göre değişmiyormu
mesela bu testler yapılırken hdd kaç % doluydu?
850 gb veri olsa bunun içinde tekrar aynı sonuçları verecekmi?
Diskin sistemde çalışırken ki videosunu koyunda ses düzeyine bakalım, bknz:pclabs