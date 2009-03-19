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WD Caviar Black 1TB video inceleme

10 yıl
107,5b
1
Diğer
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Western Digital'in performansıyla iddialı Black sabit disk serisinin son üyesi test masamızda!

Bu videomuzda Western Digital'in performans konusunda iddialı Black serisi sabit disklerinden; 1TB kapasiteli Caviar Black'i inceliyoruz. Bakalım Black serisi firmanın iddia ettiği kadar performanslı mı?


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rog maximus 8 yıl
500'lük wd 2 yılda
320'lik wd 1 yılda depo amaçlı kullanıldığı halde içindeki veriler ile hayata veda etti
80'lik samsung 4 yıl sistyem 1 yıl depo amaçlı kullanılıyor
320'lik samsung 1 yıldır sistem olarak kullanılıyor ve hala ikiside taş gibi...
buradan çıkarttığım sonuç wd asla, samsung'dan şaşma ;)
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xAli05 8 yıl
yapılan tanıtıma teşekkür ederim. bu bir katkıdır. hizmettir ve paylaşımdır. bu paylaşımları yavan, eksik ve kusurlu görebilenler olmasıda normaldir. "-"ler ve "+"lar her zaman için mümkündür. yapıcı eleştiriler, hizmetleri paylaşımları daha olgunlaşmış seviyelere yükselmesine vesile olurlar. tabikide duyarlı olunursa... müzik ve ses videoda itici değilde kulağa hoş gelen cezbedici bir şeyler olabilir. bu güzel payşaşımlardan istifade ediyoruz. dh de dahada çok güzel çalışmalar ve paylaşımlar organize edileceğini düşünüyorum... 500gb veya 1-2 tb hdd almayı düşünüyorum. ihtiyacım var. "ne almalıyım?" konusunda araştırma içindeyim. örneğin: ön bellek 32mb mi yoksa 64 mb olursa daha kullanılışlı olur? nq olayı hepsinde varmı? vs. vs. konuyu fazla uzatmayayım. dh paylaşımları kusurluda gözükse istifade edebiliyoruz. paylaşımların kalitesinin artarak devam etmesini diliyorum... saygılarımla.
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thengir 9 yıl
bu hdd nin sesinden bi haber olan yokmu dur?
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Ahm3tt 10 yıl
tamamda arkadaşlar bu değerler
HDD nin doluluk oranına göre değişmiyormu
mesela bu testler yapılırken hdd kaç % doluydu?
850 gb veri olsa bunun içinde tekrar aynı sonuçları verecekmi?
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tahir40 10 yıl
Testlere isinma orani, disklerin cikardigi gurultu orani gibi eklentiler yapilirsa super olacak :)
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Master_Evil 10 yıl
500gblık modeli alacağım inşallah
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max975 10 yıl
wd on numaradır.
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revenger11 10 yıl
bu videolarda grafik değerleri vererek video inceleme yapılmışmı olunuyor??

Diskin sistemde çalışırken ki videosunu koyunda ses düzeyine bakalım, bknz:pclabs
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husNUKE 10 yıl
ben 4 tane 1.5tb seagate kullanıyorum, performans olarak eski kullandığım 500gb lik seagate 7200.11 serisinden daha yavaş, bence seagate 1.5tb diskler referans kabul edilecek hızda çalışan diskler değil
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husNUKE 10 yıl
ben 4 tane 1.5tb seagate kullanıyorum, performans olarak eski kullandığım 500gb lik seagate 7200.11 serisinden daha yavaş, bence seagate 1.5tb diskler referans kabul edilecek hızda çalışan diskler değil
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symbiat 10 yıl
Güzel disk, ama sonuçta 7200 sınıfına devrim getirdiği söylenemez.SSD lerin fiyatı makul seviyelere gelene kadar, 7200 sınıfındaki disklerin performasnları benzer olduğu için herhangi biri alınabilir bence. SAtın alma tercihini fiyat-garanti süresi - dikey kayıt teknolojisi ve tampon bellek belirlemeli diye düşünüyorum.
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dstk 10 yıl
nForce 15.26 çıktı onun performansı nasıl acaba?
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