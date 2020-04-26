WD hangi sürücülerini SMR teknolojisiyle geliştirdiğini açıkladı

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Western Digital ve Seagate’in SMR depolama tekniğine geçişi geçtiğimiz hafta teknoloji dünyasının gündemi meşgul eden önemli başlıklardandı. WD şeffaflık adına önemli bir adım attı.

WD Blue diski de listede

Western Digital topluluklardan gelen geri bildirimleri dinlediklerini belirten açıklamasıyla SMR depolama yöntemine yer verdiği dahili HDD çözümlerini listelemiş. Liste Red ve Blue ailesini içermesinin yanı sıra Black ailesine konumlandırılmış bir modelin de yer alması oldukça dikkat çekici. Zira firma bu seriyi performans odaklı geliştiriyor.

Ayrıca Bkz. "Seagate disklerini SMR ile ürettiğini gizleme çabasında mı?"

Şimdi sıra diğer üreticilerde. Seagate şimdiye kadar gerekli açıklamaları yapmaktan kaçınan bir tavır sergilemesi nedeniyle kullanıcıları üzdü. Umarız Seagate de gerekli bilgilendirmeleri açık bir şekilde yaparak yeniden güven kazabilir.

https://www.guru3d.com/news-story/western-digital-now-explains-which-hdd-models-use-smr.html

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