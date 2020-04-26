Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    HDD / SSD ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    WD hangi sürücülerini SMR teknolojisiyle geliştirdiğini açıkladı

    Geçtiğimiz hafta üreticilerin gerekli bilgilendirmeleri yapmadan geçiş yaptığı teknoloji çokça konuşulmuştu.
    1 sa.
    275
    31
    HDD / SSD
    Metehan Göktaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    WD hangi sürücülerini SMR teknolojisiyle geliştirdiğini açıkladı
    Tam Boyutta Gör

    Western Digital ve Seagate’in SMR depolama tekniğine geçişi geçtiğimiz hafta teknoloji dünyasının gündemi meşgul eden önemli başlıklardandı. WD şeffaflık adına önemli bir adım attı.

    WD Blue diski de listede

    Western Digital topluluklardan gelen geri bildirimleri dinlediklerini belirten açıklamasıyla SMR depolama yöntemine yer verdiği dahili HDD çözümlerini listelemiş. Liste Red ve Blue ailesini içermesinin yanı sıra Black ailesine konumlandırılmış bir modelin de yer alması oldukça dikkat çekici. Zira firma bu seriyi performans odaklı geliştiriyor.

    Ayrıca Bkz. "Seagate disklerini SMR ile ürettiğini gizleme çabasında mı?"

    Şimdi sıra diğer üreticilerde. Seagate şimdiye kadar gerekli açıklamaları yapmaktan kaçınan bir tavır sergilemesi nedeniyle kullanıcıları üzdü. Umarız Seagate de gerekli bilgilendirmeleri açık bir şekilde yaparak yeniden güven kazabilir.



    https://www.guru3d.com/news-story/western-digital-now-explains-which-hdd-models-use-smr.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 32 dk. Sol taraftan şarj edilen MacBook Pro’lar ısınıyor 43 dk. Sistem toplayacaklar dikkat | Yeni fiyat/performans işlemcileri 1 sa. GÖRÜNTÜLENEN WD hangi sürücülerini SMR teknolojisiyle geliştirdiğini açıkladı Sonraki Valorant'a rekabetçi modu geliyor! 2 sa. Microsoft tek boşluk mu çift boşluk mu kavgasını sonlandırıyor 3 sa. 6 çekirdekli Ryzen işlemcili Lenovo IdeaPad 5 satışa çıkıyor 4 sa. Koronavirüs salgın döneminde sosyal medya kullanımı tavan yaptı 5 sa. YOBYBO Note 20 tam kablosuz kulaklık kılıf tasarımı ile ses getirecek 5 sa. Bulut Sunucu Nedir? 12 sa. Renault Megane'ın geleceği belirsiz 13 sa. 2019'un en çok kazandıran filmleri belli oldu: Joker, Endgame ve daha fazlası 13 sa. Çin, Mars görevine verdiği ismi açıkladı 14 sa. Hubble'dan büyüleyici fotoğraf: İşte 'Kozmik Mercanlar' 14 sa. Sony; Uncharted filminin de dahil olduğu bir dizi yapımın yeni gösterim tarihlerini paylaştı 15 sa. Almanya ve İngiltere, güneş enerjisi üretiminde rekor kırdı 16 sa. Asus iki yeni ProArt monitörünü duyurdu 16 sa. NASA mühendisleri 37 günde solunum cihazı üretti 17 sa. ZTE Blade V 2020'nin basın görselleri ve özellikleri ortaya çıktı 17 sa. Breguet Marine Tourbillon 5887'yi duyurdu 18 sa. Yeşil ekran sorunu OnePlus 8 Pro'ya sıçradı 18 sa. Türkiye normalleşiyor mu? Günlük iyileşen hasta sayısı, yeni vaka sayısını geçti! 18 sa. Apple, HomePod için "kurtarma timi" oluşturdu 19 sa. Microsoft, Windows 10'un kimyasını bozan güncelleme hakkında konuştu Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Bu mesaj cihazınızı çökertebilir: Neredeyse tüm Apple aygıtlar...
    DonanımHaber
    60 dolara telefon: 6.52 inç ekran, Android 10, 4.350 mAh pil v...
    DonanımHaber
    Venom 2'nin Tam İsmi Belli Oldu ve Vizyon Tarihi 8 Ay Ertelendi
    Bölüm Sonu Canavarı
    Açlık Oyunları Serisinin Öncesini Anlatacak Olan Yeni Bir Film...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Virüs sizce ne zaman biter ? Anket var !
    DH Forum
    SURVIVOR 2020
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim