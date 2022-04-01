WeChat, NFT satıcılarının hesaplarını engelledi

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Çinli sosyal medya platformu WeChat, NFT pazaryerlerinin hesaplarını engelledi. Kripto spekülasyonlarının önüne geçmeyi amaçladığını söyleyen platform, bir düzineden fazla hesaba erişim engeli getirdi.

WeChat’e giriş yapan hesaplar, yapılan engelleme hamlesinden sonra şu mesaj ile karşılaşıyor:

“Bu tür işleri yayınlamak, yaymak veya bu tür işlerle meşgul olmak için yasal izin veya lisans yok”

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WeChat'ten açıklama geldi

Konuya ilişkin tabii ki şirket cephesinden de bir açıklama geldi. Açıklamada, NFT ile ilgili uygulamaları çalıştırmak ve resmi şirket hesapları oluşturmak için sadece uyumlu şirketlerin izinli olduğu bilgisine yer veriliyor. Uyumlu şirket olabilmek için de şirketlerin Çin Siber Uzay İdaresi’ne kayıtlı olmaları ve yeniden satışlara izin vermemeleri şart.

Kripto para birimleriyle ilgili faaliyetlerin yasak olduğu Çin’de NFT’ler için ise böyle bir durum şimdilik yok. Aynı zamanda ülkede NFT’lere yoğun bir ilgi olduğunu da söyleyebiliriz. Yatırımcılar, her ne kadar devlet tarafından yoğun uyarılar alsalar da varlıklar üzerinden spekülasyon yapmak için yeniden satış piyasalarını kullanmaya devam ediyor.

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