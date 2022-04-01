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    WeChat, NFT satıcılarının hesaplarını engelledi

    Çin'in WhatsApp'ı olarak tanımlayabileceğimiz WeChat uygulaması, NFT satıcılarının hesaplarına erişim engeli getirdi.                                               
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    WeChat, NFT satıcılarının hesaplarını engelledi
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    Çinli sosyal medya platformu WeChat, NFT pazaryerlerinin hesaplarını engelledi. Kripto spekülasyonlarının önüne geçmeyi amaçladığını söyleyen platform, bir düzineden fazla hesaba erişim engeli getirdi.

    WeChat’e giriş yapan hesaplar, yapılan engelleme hamlesinden sonra şu mesaj ile karşılaşıyor:

    “Bu tür işleri yayınlamak, yaymak veya bu tür işlerle meşgul olmak için yasal izin veya lisans yok”

    WeChat'ten açıklama geldi

    Konuya ilişkin tabii ki şirket cephesinden de bir açıklama geldi. Açıklamada, NFT ile ilgili uygulamaları çalıştırmak ve resmi şirket hesapları oluşturmak için sadece uyumlu şirketlerin izinli olduğu bilgisine yer veriliyor. Uyumlu şirket olabilmek için de şirketlerin Çin Siber Uzay İdaresi’ne kayıtlı olmaları ve yeniden satışlara izin vermemeleri şart.

    Kripto para birimleriyle ilgili faaliyetlerin yasak olduğu Çin’de NFT’ler için ise böyle bir durum şimdilik yok. Aynı zamanda ülkede NFT’lere yoğun bir ilgi olduğunu da söyleyebiliriz. Yatırımcılar, her ne kadar devlet tarafından yoğun uyarılar alsalar da varlıklar üzerinden spekülasyon yapmak için yeniden satış piyasalarını kullanmaya devam ediyor.

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    S
    serpilxarslann 16 saat önce

    Kimsenin hakkı kimsede kalmasın.

    B
    Berringer 16 saat önce

    direk 10k

    LooF 16 saat önce

    Ulan arkadaşlar 2018 den beri çıkmadı şu oyun ya, 2018 den beri ön sipariş olur mu abi siz kimsiniz yaaa

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