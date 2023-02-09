Soğuk cüzdan nedir, fiyatları ne kadar?

Kripto paralar, merkezi olmadığı için güvenli bir şekilde saklama sorumluluğu da kişiye düşüyor. Kripto paranız kaybolur veya çalınırsa kurtarmak için arayabileceğiniz kimse yok. Dolayısıyla yatırımcıların kripto paralarını güvende tutmak için en büyük sığınağı soğuk cüzdanlar.

Soğuk cüzdan, yalnızca bireysel yatırımcılar tarafından kullanılmıyor. Büyük kripto para borsalarının ve en iyi kripto para hisselerinin arkasındaki bazı şirketlerin de tercihi.

Soğuk cüzdan nedir, ne işe yarar 🔐 Tam Boyutta Gör Soğuk cüzdan ne demek kısaca açıklayacak olursak; Soğuk cüzdan, internete bağlı olmayan kripto para saklama çözümüdür. Soğuk cüzdan, bitcoin ve diğer kripto para birimlerini güvenli şekilde saklamak için kullanılır. Soğuk depolama olarak bilinen soğuk cüzdan ile dijital cüzdan, internete bağlanmamış bir platformda saklanır. Böylece cüzdan, yetkisiz erişime, siber saldırılara ve internete bağlı bir sistemin maruz kalabileceği başka güvenlik açıklarına karşı korunur. Soğuk cüzdan, internete bağlı olmayan, dolayısıyla ele geçirilme riski çok daha az olan bir cüzdandır. Bu cüzdanlara çevrimdışı cüzdanlar veya donanım cüzdanları da denir. Bu cüzdanlar, bir kullanıcının adresini ve özel anahtarını internete bağlı olmayan bir şeyde saklar ve genellikle kullanıcının özel anahtarını riske atmadan portföyünü görebilmesi için paralel çalışan bir yazılımla birlikte gelir. Binance soğuk cüzdan nedir? Soğuk cüzdanlar, kullanıcıların Binance Coin varlıklarını çevrimdışı saklayan ve çevrimiçi tehlikelere karşı koruyan genellikle şifrelenmiş cihazlardır. Paribu soğuk cüzdan nedir? Sıcak depolama, kolay ulaşılabilen veriler için kullanılır; hızlı ve pahalı bir depolama türüdür. Soğuk depolama ise, daha ekonomiktir ve sürekli kullanıma ihtiyaç duyulmayan veriler için kullanılan çevrimdışı depolama türüdür. Kağıt cüzdan nedir 📄 Tam Boyutta Gör Kripto paraları çevrimdışı saklamanın belki de en güvenli yolu kağıt cüzdan kullanmaktır. Kağıt cüzdan, belli web sitelerinden oluşturabileceğiniz soğuk cüzdandır; bir kağıda yazdıracağınız hem özel hem de genel anahtar üretir. Kağıt parçasını kaybederseniz kripto paraya da erişimi kaybetmiş olursunuz. Birçok kişi bu kağıt cüzdanları lamine edip bankaların güvenlik kasalarında saklıyor. Donanım cüzdanı nedir 🔑 Tam Boyutta Gör Donanım cüzdanı, kullanıcının özel anahtarlarını güvenli bir şekilde saklayan bir USB sürücü aygıtıdır. Özel anahtarlar, ağa bağlı bilgisayar veya güvenlik açığı oluşturabilecek yazılımlara asla dokunmadığından kullanıcının bilgisayarında bulunabilecek virüslerden etkilenmez; dolayısıyla da sıcak cüzdanlara göre ciddi avantajları vardır. Ledger nedir 🤔 Tam Boyutta Gör Ledger, blok zincirinde kaydedilen işlemlerin herkese açık defterini ifade eder. Bu işlemler Bitcoin adresleri şeklinde kaydedilir. Biri Bitcoin blockchain veya başka bir blok zincirinde bir işlem yaptığında işlem, ilgili bilgilerle (işlemin gerçekleştiği saat, gönderilen miktar, gönderen ve alıcının adresleri, geçerli ağ onay sayısı) birlikte blok zinciri defterine kaydedilir. Yeni blok zinciri, genesis block (başlangıç bloku) adı verilen bir şeyle başlar. Henüz hiçbir işlem gerçekleşmediğinden bu, işlemleri başlatmak için üretilmiş bir bloktur. Bu noktadan itibaren işlemler ek bloklar halinde gruplandırılır ve her blok bir öncekine eklenir. Sonraki bloklar, blockchain terimini ortaya çıkaran bir zincir oluşturur. Bu nedenle blok zinciri herkese açık bir işlem defteridir. Ledger soğuk cüzdan, bir kişinin özel anahtarlarını barındıran çevrimdışı bir depolama sistemidir. Bu cüzdanlar internete bağlı olmadığından özel anahtarları izole eder ve kripto paranızı internet bağlantınız üzerinden dağıtılan dijital tehditlerden korur.

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Soğuk cüzdan fiyatları 💲 Tam Boyutta Gör Soğuk cüzdan fiyatları e-ticaret sitelerine bakıldığında 1500 TL’den başlıyor. Hangi soğuk cüzdanı almalıyım? diye soranlar için, model ihtiyaç ve bütçe doğrultusunda değişeceğinden en iyi markaları söylemek daha doğru olacaktır. Ledger, SecuX, Trezor önde gelen soğuk cüzdan markaları arasında. SecuX V20 donanım cüzdanı fiyatı: 3239 TL

SecuX W20 soğuk cüzdan fiyatı: 2485 TL

SecuX W10 soğuk cüzdan fiyat: 1759 TL

Ledger Nano X kripto donanım cüzdanı fiyatı: 2327 TL

En iyi ve güvenli soğuk cüzdanlar 🔽 Tam Boyutta Gör Piyasada çok sayıda soğuk cüzdan var. Kripto saklama ihtiyaçlarınız için soğuk cüzdan seçmekte zorlanabilirsiniz. İşte kullanımı kolay ve güvenli en iyi 5 soğuk cüzdan: Ledger Nano X

Trezor Model T

ELLIPAL Titan Bundle

Ledger Nano S

ELLIPAL Titan Mini 1️⃣ Ledger Nano X Tam Boyutta Gör Ledger Nano X, Ledger'ın ikinci nesil soğuk cüzdanı. Akıllı telefonunuzdan kripto paranızı yönetebilir, takas edebilir ve kripto para satın alabilirsiniz. Dizüstü bilgisayarınız yanınızda olmasa da Android ve iOS cihazlarınızdan etkili bir şekilde ticaret yapabilirsiniz. Bakiyenizi kontrol etmek ve para gönderip almak için Ledger Live yazılımıyla geliyor. Ledger, 1.800'den fazla dijital parayı ve jetonu (token) destekliyor; Bitcoin ile sınırlı değilsiniz. Bu kripto soğuk cüzdanın boyutları; 72mm x 18.6mm x 11.75mm ve ağırlığı 34 gr civarında. Ledger Nano X, fırçalanmış paslanmaz çelik plastik tasarıma sahip. 100 mAh lityum iyon batarya içeriyor. Bu kripto cüzdanı, tüm akıllı hizmetlere (DeFi uygulamaları, NFT'ler ve daha fazlası) erişim sağlıyor. 2️⃣ Trezor Model T Tam Boyutta Gör Trezor Model T, Trezor internet arayüzünden anında Changelly ve CoinSwitch gibi üçüncü taraf borsalara erişmenize olanak tanıyan soğuk kripto cüzdanı. Bu şifreli soğuk cüzdan, yeni kripto para kullanıcılarına kolaylık sağlayan dokunmatik ekrana sahip. Önceki modelde dokunmatik ekran özelliğinin bulunmadığını belirtelim. En iyi soğuk cüzdanlar arasında olan Trezor Model T’nin boyutları; 64 mm x 39 mm x 10 mm, ağırlığı da 22 gr civarında. 3️⃣ ELLIPAL Titan Tam Boyutta Gör ELLIPAL Titan Bundle, dünyanın ilk hava boşluklu soğuk cüzdanı ve tam bir ağ izolasyonu sağlıyor. Kripto para birimi uygulama desteği için hiçbir çevrimiçi bileşen veya bağlantı noktası olmadan oluşturulmuş. 4️⃣ Ledger Nano S Tam Boyutta Gör Ledger Nano S, Ledger'in tanıttığı en iyi soğuk cüzdanlardan biri. 1800'den fazla kripto para birimiyle uyumlu ilk soğuk cüzdanlar arasında. Nano S, aynı anda sınırlı sayıda kripto para birimi için cüzdan oluşturmak için yeterli depolama alanına sahip. Ledger Nano S’in boyutu; 104 mm x 58 mm x 5 mm ve ağırlığı 16,2 gram. Fırçalanmış paslanmaz çelik ve plastik malzemeden yapılan soğuk depolama cüzdanı, 100mAh bataryaya sahip. 5️⃣ ELLIPAL Titan Mini Tam Boyutta Gör ELLIPAL Titan Mini, 2022’nin en taşınabilir, kullanımı kolay ve güvenli soğuk cüzdanlarından biri. Hava boşluklu ve tamamen metal conta tasarımı ile kripto para birimini hem çevrimiçi hem de çevrimdışı tehditlerden korumak için oluşturulmuş. ELLIPAL Titan Mini soğuk cüzdan kurulumu da son derece basit ve hızlı. ELLIPAL Mobil uygulaması üzerinden bakiyenizi kontrol edebiliyor, para gönderip alabiliyorsunuz. ELLIPAL Titan Mini, 34 blok zinciri, 10.000'den fazla jeton ve NFT'yi destekliyor.

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Soğuk cüzdan nasıl alınır 💳 Tam Boyutta Gör Soğuk cüzdan almak için genellikle güvenilir e-ticaret siteleri tercih ediliyor. Soğuk cüzdanlar fiziksel ürünler olduğundan doğrudan üreticinin sitesinden veya yetkili satıcısından sipariş verilebilir. Donanım cüzdanları olarak da geçen soğuk cüzdanlar tasarımlarıyla USB belleklere benzerler ve internetten online satışa açıktırlar. Kağıt soğuk cüzdanlar, Ledger, Trezor gibi markaların soğuk depolama cüzdanlarının aksine web siteleri üzerinden alınabiliyor. Daha doğrusu bilgisayarınıza .html formatında indirdiğiniz bir dosyayı açıp Bitcoin adresi oluşturuyorsunuz. Ana anahtar ve karekodları alıp sayfayı yazdırmak suretiyle kağıt soğuk cüzdana sahip oluyorsunuz. Soğuk cüzdan alırken nelere dikkat edilmeli ❗️ Kripto soğuk cüzdan satın alırken göz önünde bulundurmanız gereken üç şey var: Güvenlik : İşlemler için iki faktörlü kimlik doğrulama, biyometrik, çoklu imza desteği, açık kaynak kodu ve sağlam güvenlik protokolleri olan cüzdanları tercih edin.

: İşlemler için iki faktörlü kimlik doğrulama, biyometrik, çoklu imza desteği, açık kaynak kodu ve sağlam güvenlik protokolleri olan cüzdanları tercih edin. Özellikler : Her cüzdanın genel işlevselliğine dikkat edin. Daha fazla takas edilebilir varlık, canlı grafik, staking (kripto parayı elde tutma süresince belli oranda ödül kazanma) ve lending (kripto parayı kiralayarak pasif kazanç sağlama) özellikleri olan cüzdanları aramalı ve soğuk cüzdan uyumluluk puanına dikkat etmelisiniz.

: Her cüzdanın genel işlevselliğine dikkat edin. Daha fazla takas edilebilir varlık, canlı grafik, staking (kripto parayı elde tutma süresince belli oranda ödül kazanma) ve lending (kripto parayı kiralayarak pasif kazanç sağlama) özellikleri olan cüzdanları aramalı ve soğuk cüzdan uyumluluk puanına dikkat etmelisiniz. Fiyat : Soğuk kripto cüzdanın fiyatı, cüzdanın türüne bağlıdır. İşlemleri işlemek için daha az ücret alan borsalarla uygun fiyatlı soğuk ve sıcak cüzdanları tercih etmelisiniz.

Soğuk cüzdan nasıl kullanılır 💡 Tam Boyutta Gör Kripto paranızı soğuk cüzdana nasıl taşıyacaksınız? İşte soğuk cüzdan kullanımı: Soğuk cüzdan cihazınızı bilgisayara takın. Soğuk cüzdanınızla birlikte verilen yazılımı indirin. Size ana anahtar veya yedek kod verilecek. Sakladığınız kripto para türü için yeni cüzdan oluşturun. Cihazınıza erişmek için bir PIN ayarlayın. Kripto paranızı soğuk cüzdanınıza ekleyin.

Soğuk cüzdan hangi coinleri destekliyor 💰 Tam Boyutta Gör En çok tercih edilen iki marka olan Ledger ve Trezor soğuk cüzdan hangi coinleri destekliyor? Soğuk cüzdanlar binlerce coin’i destekliyor. Örneğin; Ledger Nano X soğuk cüzdanı, Bitcoin, Dogecoin, Litecoin, Zcash, Ethereum, Optimisim, BNB dahil olmak üzere 5000’in üzerinde coin’i destekliyor. Trezor soğuk cüzdanları yüzlerce coin ve token’ı destekliyor. Bitcoin, Ethereum, Cardano, Litecoin, XRP, Dogecoin ve daha nicesi Trezor Suite uygulaması üzerinden alıp gönderilebiliyor.

Soğuk cüzdan bozulursa ne olur 😓 Tam Boyutta Gör Soğuk cüzdan bozulursa kripto paraya ne olur? Blok zincirinin çalışma şekli itibarıyla, soğuk cüzdanınızı kaybetmeniz veya bozulması durumunda varlıklarınız etkilenmez. Ana anahtara erişiminiz olduğu sürece cüzdanınız kurtarılabilir. Hem donanım cüzdanınızı hem de ana anahtarınızı kaybederseniz paranız kurtarılamayabilir. Soğuk cüzdan ya da soğuk depolama, dijital varlıklarınızı çevrimdışı duruma getirerek, kripto paranızı da dijital cüzdanda barındırarak koruyabiliyor. Bu dijital cüzdanlar internete bağlı olmadığından sıcak cüzdanlara kıyasla çok daha güvenli. FTX’in düşüşü kripto paranızın bir kısmını veya tamamını soğuk cüzdanda tutmanın neden kârlı olduğunun harika bir örneği. Paranız FTX gibi bir borsada olduğunda bu varlıklara yalnızca borsa, paranızı size dağıtabiliyorsa erişebilirsiniz. Bu borsa saldırıya uğrar veya fonları yanlış yönetirse paranızı kaybedersiniz. Bu açıdan kripto paranızı soğuk cüzdanlarda taşımak mantıklıdır. Biz de kripto para borsalarındaki bu risklere karşı güvenli kripto para saklama yöntemi arayanların merak ettiği; soğuk cüzdan fiyatları ne kadar? Soğuk cüzdan nedir, nasıl kullanılır? gibi soruları rehber yazımızda cevapladık.

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