Soğuk cüzdan nedir, fiyatları ne kadar?

- Soğuk cüzdan nedir, ne işe yarar 🔐
- Kağıt cüzdan nedir 📄
- Donanım cüzdanı nedir 🔑
- Ledger nedir 🤔
- Soğuk cüzdan fiyatları 💲
- En iyi ve güvenli soğuk cüzdanlar 🔽
- 1️⃣ Ledger Nano X
- 2️⃣ Trezor Model T
- 3️⃣ ELLIPAL Titan
- 4️⃣ Ledger Nano S
- 5️⃣ ELLIPAL Titan Mini
- Soğuk cüzdan nasıl alınır 💳
- Soğuk cüzdan alırken nelere dikkat edilmeli ❗️
- Soğuk cüzdan nasıl kullanılır 💡
- Soğuk cüzdan hangi coinleri destekliyor 💰
- Soğuk cüzdan bozulursa ne olur 😓
- Yorumlar
Kripto paralar, merkezi olmadığı için güvenli bir şekilde saklama sorumluluğu da kişiye düşüyor. Kripto paranız kaybolur veya çalınırsa kurtarmak için arayabileceğiniz kimse yok. Dolayısıyla yatırımcıların kripto paralarını güvende tutmak için en büyük sığınağı soğuk cüzdanlar.
Soğuk cüzdan, yalnızca bireysel yatırımcılar tarafından kullanılmıyor. Büyük kripto para borsalarının ve en iyi kripto para hisselerinin arkasındaki bazı şirketlerin de tercihi.
Soğuk cüzdan nedir, ne işe yarar 🔐
Soğuk cüzdan, bitcoin ve diğer kripto para birimlerini güvenli şekilde saklamak için kullanılır. Soğuk depolama olarak bilinen soğuk cüzdan ile dijital cüzdan, internete bağlanmamış bir platformda saklanır. Böylece cüzdan, yetkisiz erişime, siber saldırılara ve internete bağlı bir sistemin maruz kalabileceği başka güvenlik açıklarına karşı korunur.
Soğuk cüzdan, internete bağlı olmayan, dolayısıyla ele geçirilme riski çok daha az olan bir cüzdandır. Bu cüzdanlara çevrimdışı cüzdanlar veya donanım cüzdanları da denir. Bu cüzdanlar, bir kullanıcının adresini ve özel anahtarını internete bağlı olmayan bir şeyde saklar ve genellikle kullanıcının özel anahtarını riske atmadan portföyünü görebilmesi için paralel çalışan bir yazılımla birlikte gelir.
Binance soğuk cüzdan nedir? Soğuk cüzdanlar, kullanıcıların Binance Coin varlıklarını çevrimdışı saklayan ve çevrimiçi tehlikelere karşı koruyan genellikle şifrelenmiş cihazlardır.
Paribu soğuk cüzdan nedir? Sıcak depolama, kolay ulaşılabilen veriler için kullanılır; hızlı ve pahalı bir depolama türüdür. Soğuk depolama ise, daha ekonomiktir ve sürekli kullanıma ihtiyaç duyulmayan veriler için kullanılan çevrimdışı depolama türüdür.
Kağıt cüzdan nedir 📄
Kağıt parçasını kaybederseniz kripto paraya da erişimi kaybetmiş olursunuz. Birçok kişi bu kağıt cüzdanları lamine edip bankaların güvenlik kasalarında saklıyor.
Donanım cüzdanı nedir 🔑
Özel anahtarlar, ağa bağlı bilgisayar veya güvenlik açığı oluşturabilecek yazılımlara asla dokunmadığından kullanıcının bilgisayarında bulunabilecek virüslerden etkilenmez; dolayısıyla da sıcak cüzdanlara göre ciddi avantajları vardır.
Ledger nedir 🤔
Yeni blok zinciri, genesis block (başlangıç bloku) adı verilen bir şeyle başlar. Henüz hiçbir işlem gerçekleşmediğinden bu, işlemleri başlatmak için üretilmiş bir bloktur. Bu noktadan itibaren işlemler ek bloklar halinde gruplandırılır ve her blok bir öncekine eklenir. Sonraki bloklar, blockchain terimini ortaya çıkaran bir zincir oluşturur. Bu nedenle blok zinciri herkese açık bir işlem defteridir.
Ledger soğuk cüzdan, bir kişinin özel anahtarlarını barındıran çevrimdışı bir depolama sistemidir. Bu cüzdanlar internete bağlı olmadığından özel anahtarları izole eder ve kripto paranızı internet bağlantınız üzerinden dağıtılan dijital tehditlerden korur.
Soğuk cüzdan fiyatları 💲
- SecuX V20 donanım cüzdanı fiyatı: 3239 TL
- SecuX W20 soğuk cüzdan fiyatı: 2485 TL
- SecuX W10 soğuk cüzdan fiyat: 1759 TL
- Ledger Nano X kripto donanım cüzdanı fiyatı: 2327 TL
En iyi ve güvenli soğuk cüzdanlar 🔽
- Ledger Nano X
- Trezor Model T
- ELLIPAL Titan Bundle
- Ledger Nano S
- ELLIPAL Titan Mini
1️⃣ Ledger Nano X
Bu kripto soğuk cüzdanın boyutları; 72mm x 18.6mm x 11.75mm ve ağırlığı 34 gr civarında. Ledger Nano X, fırçalanmış paslanmaz çelik plastik tasarıma sahip. 100 mAh lityum iyon batarya içeriyor. Bu kripto cüzdanı, tüm akıllı hizmetlere (DeFi uygulamaları, NFT'ler ve daha fazlası) erişim sağlıyor.
2️⃣ Trezor Model T
3️⃣ ELLIPAL Titan
4️⃣ Ledger Nano S
Ledger Nano S’in boyutu; 104 mm x 58 mm x 5 mm ve ağırlığı 16,2 gram. Fırçalanmış paslanmaz çelik ve plastik malzemeden yapılan soğuk depolama cüzdanı, 100mAh bataryaya sahip.
5️⃣ ELLIPAL Titan Mini
Soğuk cüzdan nasıl alınır 💳
Kağıt soğuk cüzdanlar, Ledger, Trezor gibi markaların soğuk depolama cüzdanlarının aksine web siteleri üzerinden alınabiliyor. Daha doğrusu bilgisayarınıza .html formatında indirdiğiniz bir dosyayı açıp Bitcoin adresi oluşturuyorsunuz. Ana anahtar ve karekodları alıp sayfayı yazdırmak suretiyle kağıt soğuk cüzdana sahip oluyorsunuz.
Soğuk cüzdan alırken nelere dikkat edilmeli ❗️
Kripto soğuk cüzdan satın alırken göz önünde bulundurmanız gereken üç şey var:
- Güvenlik: İşlemler için iki faktörlü kimlik doğrulama, biyometrik, çoklu imza desteği, açık kaynak kodu ve sağlam güvenlik protokolleri olan cüzdanları tercih edin.
- Özellikler: Her cüzdanın genel işlevselliğine dikkat edin. Daha fazla takas edilebilir varlık, canlı grafik, staking (kripto parayı elde tutma süresince belli oranda ödül kazanma) ve lending (kripto parayı kiralayarak pasif kazanç sağlama) özellikleri olan cüzdanları aramalı ve soğuk cüzdan uyumluluk puanına dikkat etmelisiniz.
- Fiyat: Soğuk kripto cüzdanın fiyatı, cüzdanın türüne bağlıdır. İşlemleri işlemek için daha az ücret alan borsalarla uygun fiyatlı soğuk ve sıcak cüzdanları tercih etmelisiniz.
Soğuk cüzdan nasıl kullanılır 💡
- Soğuk cüzdan cihazınızı bilgisayara takın.
- Soğuk cüzdanınızla birlikte verilen yazılımı indirin.
- Size ana anahtar veya yedek kod verilecek.
- Sakladığınız kripto para türü için yeni cüzdan oluşturun.
- Cihazınıza erişmek için bir PIN ayarlayın.
- Kripto paranızı soğuk cüzdanınıza ekleyin.
Soğuk cüzdan hangi coinleri destekliyor 💰
Trezor soğuk cüzdanları yüzlerce coin ve token’ı destekliyor. Bitcoin, Ethereum, Cardano, Litecoin, XRP, Dogecoin ve daha nicesi Trezor Suite uygulaması üzerinden alıp gönderilebiliyor.
Soğuk cüzdan bozulursa ne olur 😓
Soğuk cüzdan ya da soğuk depolama, dijital varlıklarınızı çevrimdışı duruma getirerek, kripto paranızı da dijital cüzdanda barındırarak koruyabiliyor. Bu dijital cüzdanlar internete bağlı olmadığından sıcak cüzdanlara kıyasla çok daha güvenli.
FTX’in düşüşü kripto paranızın bir kısmını veya tamamını soğuk cüzdanda tutmanın neden kârlı olduğunun harika bir örneği. Paranız FTX gibi bir borsada olduğunda bu varlıklara yalnızca borsa, paranızı size dağıtabiliyorsa erişebilirsiniz. Bu borsa saldırıya uğrar veya fonları yanlış yönetirse paranızı kaybedersiniz. Bu açıdan kripto paranızı soğuk cüzdanlarda taşımak mantıklıdır. Biz de kripto para borsalarındaki bu risklere karşı güvenli kripto para saklama yöntemi arayanların merak ettiği; soğuk cüzdan fiyatları ne kadar? Soğuk cüzdan nedir, nasıl kullanılır? gibi soruları rehber yazımızda cevapladık.
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