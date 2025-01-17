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    TikTok ve Temu, AB’de veri gizliliği ihlali iddiasıyla şikayet edildi

    Avusturyalı gizlilik savunucusu NOYB, Çinli TikTok, Temu, Xiaomi, Shein, AliExpress ve WeChat'in AB’nin Genel Veri Koruma Tüzüğü’nü (GDPR) ihlal ettikleri gerekçesiyle şikayette bulundu.
    TikTok ve Temu, veri gizliliği ihlali nedeniyle şikayet edildi Tam Boyutta Gör
    Avrupa Birliği'nde faaliyet gösteren Çin merkezli şirketlere yönelik yeni bir veri koruma mücadelesi başladı. Avusturyalı gizlilik savunucusu Max Schrems liderliğindeki NOYB (None of Your Business), TikTok, Temu, Xiaomi, Shein, AliExpress ve WeChat gibi popüler platformlara karşı GDPR (Genel Veri Koruma Tüzüğü) ihlalleri gerekçesiyle ilk şikayetlerini sundu. Örgüt, bu şirketlerin Avrupalı kullanıcıların bilgilerini yasa dışı bir şekilde Çin'deki taraflarla paylaştığını iddia ediyor.

    Çinli platformların başı AB’de dertte

    GDPR’a göre, AB dışına veri transferi, ancak hedef ülkede veri koruma standartlarının yeterli olduğu durumlarda gerçekleştirilebiliyor. Ancak NOYB, Çin’i "otoriter bir gözetim devleti" olarak tanımlayarak, bu ülkeye yapılan veri aktarımlarının durdurulması gerektiğini savunuyor.

    NOYB yaptığı açıklamada, “Gizlilik politikalarına göre, AliExpress, SHEIN, TikTok ve Xiaomi Çin'e veri aktarıyor. Temu ve WeChat üçüncü ülkelere yapılan transferlerden bahsediyor. Temu ve WeChat'in kurumsal yapısına göre, bu büyük olasılıkla Çin'i de içeriyor” dedi.

    Şikayet kapsamında, NOYB, söz konusu veri aktarımlarının durdurulmasını ve şirketlere, küresel gelirlerinin yüzde 4’üne kadar varan para cezaları verilmesini talep ediyor. Bu oran, GDPR’da öngörülen maksimum ceza sınırını ifade ediyor ve şirketler için ciddi bir mali yaptırım anlamına geliyor. Noyb, Yunanistan, Hollanda, Belçika, İtalya ve Avusturya'da Çin'e veri transferlerinin durdurulması için altı şikayette bulunmuş durumda.

    NOYB daha önce de Apple ve Meta gibi Amerikan teknoloji devlerine yönelik benzer şikayetlerde bulunmuştu. Schrems’in Facebook’a karşı yürüttüğü davalar, GDPR’ın uygulanmasında dönüm noktaları olarak kabul ediliyor. Bu şikayetler çeşitli soruşturmalara ve milyarlarca dolar para cezasına yol açmıştı. Şimdi ise örgüt, dikkatini Çin merkezli teknoloji devlerine çevirmiş durumda.

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