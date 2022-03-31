WhatsApp sesli mesajlar daha iyi hale geliyor

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Bugüne kadar pek çok bileşenini talepler doğrultusunda daha iyi hale getiren WhatsApp platformu şimdi de sesli mesaj kısmına el atıyor. Uzun süredir pek bir iyileştirme olmayan sesli mesajlar artık daha yetenekli.

Her gün on milyarlarca mesajın gönderildiği WhatsApp platformunda sesli mesajlar da 7 milyar civarı bir yer tutuyor. Uzun süredir kullanıcılardan gelen geri bildirimler ile Facebook bu tarafta da önemli gelişmeler sunacak. Önümüzdeki haftalarda bu güncellemeler sunulmuş olacak.

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WhatsApp sesli mesajlar hangi güncellemeleri alacak?

En önemli güncelleme sesli mesajın uygulama dışında da dinlenebilmesi oldu. Kullanıcılar sesli mesajları dinlerken diğer taraftan farklı uygulamaları da kullanabilecek.

Bir sesli mesajı dinlerken durdurup farklı uygulamalara geçtiğiniz zaman yine kaldığınız yerden devam edebileceksiniz. Ayrıca kayıt esnasında da durdurup yeniden devam edebileceksiniz.

Mesajın son halini göndermeden önce ön izleme yapabilirken dinleme esnasında da 2x seviyeye kadar hız arttırma ve dalga boyu animasyonu görülebilecek.

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