Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir indirim kodu
    Anlık Bildirim

    WhatsApp sesli mesajlar daha iyi hale geliyor

    WhatsApp sesli mesajlar kısa süre içerisinde önemli güncellemeler alacak. Kaydı dudurabilme, uygulama dışında kayıtları dinleyebilme gibi fonksiyonel özellikler geliyor.
    Oy Ver

    WhatsApp
    Tam Boyutta Gör

    Bugüne kadar pek çok bileşenini talepler doğrultusunda daha iyi hale getiren WhatsApp platformu şimdi de sesli mesaj kısmına el atıyor. Uzun süredir pek bir iyileştirme olmayan sesli mesajlar artık daha yetenekli.

    Her gün on milyarlarca mesajın gönderildiği WhatsApp platformunda sesli mesajlar da 7 milyar civarı bir yer tutuyor. Uzun süredir kullanıcılardan gelen geri bildirimler ile Facebook bu tarafta da önemli gelişmeler sunacak. Önümüzdeki haftalarda bu güncellemeler sunulmuş olacak.

    WhatsApp sesli mesajlar hangi güncellemeleri alacak?

    • En önemli güncelleme sesli mesajın uygulama dışında da dinlenebilmesi oldu. Kullanıcılar sesli mesajları dinlerken diğer taraftan farklı uygulamaları da kullanabilecek.
    • Bir sesli mesajı dinlerken durdurup farklı uygulamalara geçtiğiniz zaman yine kaldığınız yerden devam edebileceksiniz. Ayrıca kayıt esnasında da durdurup yeniden devam edebileceksiniz.
    • Mesajın son halini göndermeden önce ön izleme yapabilirken dinleme esnasında da 2x seviyeye kadar hız arttırma ve dalga boyu animasyonu görülebilecek.
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Hava temizleyici kulaklık: Dyson Zone

    S
    serpilxarslann 7 saat önce

    Kimsenin hakkı kimsede kalmasın.

    B
    Berringer 8 saat önce

    direk 10k

    LooF 8 saat önce

    Ulan arkadaşlar 2018 den beri çıkmadı şu oyun ya, 2018 den beri ön sipariş olur mu abi siz kimsiniz yaaa

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    Apple iPhone SE
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    HP ProBook 440 G8 2R9C8EA03
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    NASA-ERAY
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız