Western Digital 2010 mali yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı

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Seagate'den sonra finansal sonuçlarını açıklayan bir diğer depolama çözümleri üreticisi de Western Digital oldu ve firma 2010 mali yılı ilk çeyrek sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Yapılan resmi açıklamaya göre Western Digital, ilk çeyrekte 2.2 milyar dolar gelir elde ederken, net kazancı ise 288 milyon dolar olarak gerçekleşti. Hem bir önceki yılın aynı dönemine hem de bir önceki çeyrek dilime göre gelirini arttırmayı başaran firmanın 44.1 milyon sabit disk (bir önceki çeyrekte 40 milyon) satışı gerçekleştirdiği belirtilirken, ikinci çeyrek gelir beklentisinin ise 2.25-2.35 milyar dolar arasında olduğu açıklandı.