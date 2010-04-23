Western Digital, 3. çeyrekte Seagate'den daha fazla sabit disk sattı

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Sabit disk üretiminde sektör devi iki isimden biri olan Western Digital, 2 Nisan'da sona eren 2010 mali yılı üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Rakibi Seagate ile kıyaslandığında 800.000 adet fazla olmak üzere toplamda 51.1 milyon sabit disk sattığını açıklayan Western Digital, bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyar dolarlık artış ile 2.6 milyar dolar gelir ve yine bir önceki yılın aynı dönemine göre %800 artış ile 400 milyon dolar net kâr açıkladı. Operasyonlarında 588 milyon dolarlık nakit akışı yaratan firma, 3. çeyreği 2.8 milyar dolar nakit ve nakde eş değer varlıklarla tamamladı.
Western Digital, 2010 mali yılı 4. çeyreğinde 2.475 ile 2.575 milyar dolar arasında gelir elde edeceğini öngörüyor.
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wd nin black serisindende green serisindende cok memnunum. black serisi vaad ettigi performansi hakkiyla veriyor. yeni 2 tane 1,5tb wd green aldim onlardanda cok memnunum. cok sessizler ve cok az isiniyorlar. wd nin her serisi isminin hakkini veriyor.
1 tanede 1tb samsung var ondanda memnunum. sessiz ve az isiniyor. fiyatini dusununce samsungda iyi secim.
3tane farkli olculerde seagate var. kasadaki tum hd gurultusunun bunlardan geldigini soyliyebilirim. ve o kadar isiniyorlarki elle tutulamiyacak hale geliyorlar. 120cm lik fanla sogutulduklari halde kasanin kapaginda sicakdan siyah is yapmislar.
artik kendini asmadikca bir daha seagate almam.
bir müşteriye 500gb black aldık 1 saat windows kurdum hiç sesini duymadım ve elimde dokunduğum da disk ılıktı.
kesinlikle wd bir numara diyorum.
Barracuda 7200.11 sürümünde oldukça çok sorun vardı.Google'da 7200.11 yazarsan ne kadar sorunlu kullanıcı oldugunu anlarsınız.7200.12 serisinde sorunları çözmüş olmasına rağmen iş işten geçti artık.Kullanıcılar arasında güvenini kaybetti..
Bugune kadar Seagate kullanmış/kullandırmış biriydim, WD ye mi geçsem diyordum ama son 1-2 gündür Samsung testlerine gözüm ilişti ve sonraki tercihim Samsung olacak.
Samsungun satışlarıyla alakalı bir bilgi var mı acaba ?