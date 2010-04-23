Western Digital, 3. çeyrekte Seagate'den daha fazla sabit disk sattı

Sabit disk üretiminde sektör devi iki isimden biri olan Western Digital, 2 Nisan'da sona eren 2010 mali yılı üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Rakibi Seagate ile kıyaslandığında 800.000 adet fazla olmak üzere toplamda 51.1 milyon sabit disk sattığını açıklayan Western Digital, bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyar dolarlık artış ile 2.6 milyar dolar gelir ve yine bir önceki yılın aynı dönemine göre %800 artış ile 400 milyon dolar net kâr açıkladı. Operasyonlarında 588 milyon dolarlık nakit akışı yaratan firma, 3. çeyreği 2.8 milyar dolar nakit ve nakde eş değer varlıklarla tamamladı.

Western Digital, 2010 mali yılı 4. çeyreğinde 2.475 ile 2.575 milyar dolar arasında gelir elde edeceğini öngörüyor.