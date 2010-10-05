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Western Digital'dan 3TB kapasiteli ve USB 3.0 destekli yeni sürücü

8 yıl
10,7b
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16
Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Western Digital'dan 3TB kapasiteli ve USB 3.0 destekli yeni sürücü
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Geçtiğimiz günlerde Western Digital'in 3 Terabyte kapasiteli depolama sürücülerini kullanıma sunmaya hazırlandığını sizlerle paylaşmıştık. Seagate'ten sonra Western Digital de, 3TB kapasiteli portatif diskini duyurdu. Firma bugün yaptığı açıklamayla My Passport Essential, My Passport Essential SE ve My Book Essential serisi taşınabilir sürücülerini USB 3.0 ara birimini destekleyen ve bu sayede saniyede 150MB gibi yüksek performans segmentinde rekabetçi veri transfer hızları sunabilen yeni modellerini duyurdu.

Western Digital tarafından My Passport Essential ailesi altında lanse edilen yeni modellerin en küçüğü 500GB depolama kapasitesi sunuyor. Gece yarısı Siyahı, Gerçek Kırmızı, Pasifik Mavi ve Buz Beyazı gibi farklı renk seçenekleriyle sunulan  110 x 15 x 83 mm boyutlarında ve 140 gram ağırlığındaki sürücü, WD SmartWare isimli otomatik yedekleme yazılımıyla birlikte 100$ seviyesinden kullanıma sunuluyor. Western Digital'in My Book Essential serisi altında sunduğu 83 x 18 x 110 mm boyutlarındaki yeni sürücüler ise Siyah, Gümüş, Mavi, Metalik ve Kırmızı olmak üzere dört farklı renk seçeneği ile geliyor ve iki farklı kapasite seçeneğiyle (750GB 130$, 1TB 170$) pazara sunuluyorlar.

My Book Essential serisinde ise sürücülerin 48 x 165 x 135 mm boyutlarında olduğunu görüyoruz. Benzer şekilde WD SmartWare yazılımı ile gelen sürücü ailesinde, 1TB, 1,5TB, 2TB ve 3TB olmak üzere dört farklı kapasite seçeneğine yer veriliyor. My Book Essential serisindeki modeller, 130 dolar ile 250 dolar arasında değişen fiyatlarla sunuluyorlar.

Western Digital'dan 3TB kapasiteli ve USB 3.0 destekli yeni sürücü
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Western Digital'dan 3TB kapasiteli ve USB 3.0 destekli yeni sürücü
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gerbay 8 yıl
@leech
"Öyle olsaydı USB 3.0 çıkmazdı diye düşünüyorum" demişsin ama USB 3.0 ın çıkma sebebi "sadece" harici disk sürücülerde kullanılsın diye değil ki.. Birisi elma birisi armut.. hatta ben sana sorayım, firewire varken neden usb çıktı ki.. PCI Bus varken neden PCI Express çıktı ki.. hatta ISA Bus ı genişletip 32 bit olarak kullanmak varken neden PCI çıkmıştı ki.. vs. vs..
Bunlar test edilip ispatlanmış şeyler. Eğer inanmıyorsan kendin de al ikisinden ve test edip gör.. bu kadar basit.
eSATA, harici disk sürücülerde arayüz olarak kullanmak için şu an en uygun arayüz..
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Batuist 8 yıl

gerbay

@leech
"Öyle olsaydı USB 3.0 çıkmazdı diye düşünüyorum" demişsin ama USB 3.0 ın çıkma sebebi "sadece" harici disk sürücülerde kullanılsın diye değil ki.. Birisi elma birisi armut.. hatta ben sana sorayım, firewire varken neden usb çıktı ki.. PCI Bus varken neden PCI Express çıktı ki.. hatta ISA Bus ı genişletip 32 bit olarak kullanmak varken neden PCI çıkmıştı ki.. vs. vs..

Bunlar test edilip ispatlanmış şeyler. Eğer inanmıyorsan kendin de al ikisinden ve test edip gör.. bu kadar basit.

eSATA, harici disk sürücülerde arayüz olarak kullanmak için şu an en uygun arayüz..



evet haklısın ama her anakart e-sata portu içermiyor.. Doğal olarak bu kullanıcılar için USB3 tek tercih olacaktır..
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Cnrps 8 yıl
Seagate xt 7200rpm 3tb external modeli şu an newegg de 200$ ama klasik çok ısınıyormuş ondan harici değil dahili kullanıyormuş abiler :D

newegg.com/...

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Batuist 8 yıl
bu kapasitedeki bir disk ile USB3 anca başedebilir.. aksi halde yedekleme işi tam bir işkenceye döner..
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gerbay 8 yıl
Arkadaşlar siz siz olun USB 3.0 desteği kararlarınızı etkilemesin. USB 3.0 ın teorik hızı haber de belirtildiği gibi ama pratikte hızı eSATA ile hemen hemen başa baş gidiyor. eSATA nın işlemciye getirdiği yük USB 3.0 a göre daha az. USB 3.0 desteği yerine eSATA desteği çok daha makul ve mantıklı bir seçenek. Harici disk alırken USB 3.0 yerine eSATA destekleyen bir disk almanız daha iyi olur..
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KiLLeR© 8 yıl
Çok güzel haber.. Beklediğim USB 3.0 Diskler çıkmaya başladı nihayet.
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selahattın ısık 8 yıl

gerbay

Arkadaşlar siz siz olun USB 3.0 desteği kararlarınızı etkilemesin. USB 3.0 ın teorik hızı haber de belirtildiği gibi ama pratikte hızı eSATA ile hemen hemen başa baş gidiyor. eSATA nın işlemciye getirdiği yük USB 3.0 a göre daha az. USB 3.0 desteği yerine eSATA desteği çok daha makul ve mantıklı bir seçenek. Harici disk alırken USB 3.0 yerine eSATA destekleyen bir disk almanız daha iyi olur..



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leech 8 yıl

gerbay

Arkadaşlar siz siz olun USB 3.0 desteği kararlarınızı etkilemesin. USB 3.0 ın teorik hızı haber de belirtildiği gibi ama pratikte hızı eSATA ile hemen hemen başa baş gidiyor. eSATA nın işlemciye getirdiği yük USB 3.0 a göre daha az. USB 3.0 desteği yerine eSATA desteği çok daha makul ve mantıklı bir seçenek. Harici disk alırken USB 3.0 yerine eSATA destekleyen bir disk almanız daha iyi olur..


Öyle olsaydı USB 3.0 çıkmazdı diye düşünüyorum.
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