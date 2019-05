Western Digital'dan 3TB kapasiteli ve USB 3.0 destekli yeni sürücü

Geçtiğimiz günlerde Western Digital'in 3 Terabyte kapasiteli depolama sürücülerini kullanıma sunmaya hazırlandığını sizlerle paylaşmıştık. Seagate'ten sonra Western Digital de, 3TB kapasiteli portatif diskini duyurdu. Firma bugün yaptığı açıklamayla My Passport Essential, My Passport Essential SE ve My Book Essential serisi taşınabilir sürücülerini USB 3.0 ara birimini destekleyen ve bu sayede saniyede 150MB gibi yüksek performans segmentinde rekabetçi veri transfer hızları sunabilen yeni modellerini duyurdu.

Western Digital tarafından My Passport Essential ailesi altında lanse edilen yeni modellerin en küçüğü 500GB depolama kapasitesi sunuyor. Gece yarısı Siyahı, Gerçek Kırmızı, Pasifik Mavi ve Buz Beyazı gibi farklı renk seçenekleriyle sunulan 110 x 15 x 83 mm boyutlarında ve 140 gram ağırlığındaki sürücü, WD SmartWare isimli otomatik yedekleme yazılımıyla birlikte 100$ seviyesinden kullanıma sunuluyor. Western Digital'in My Book Essential serisi altında sunduğu 83 x 18 x 110 mm boyutlarındaki yeni sürücüler ise Siyah, Gümüş, Mavi, Metalik ve Kırmızı olmak üzere dört farklı renk seçeneği ile geliyor ve iki farklı kapasite seçeneğiyle (750GB 130$, 1TB 170$) pazara sunuluyorlar.

My Book Essential serisinde ise sürücülerin 48 x 165 x 135 mm boyutlarında olduğunu görüyoruz. Benzer şekilde WD SmartWare yazılımı ile gelen sürücü ailesinde, 1TB, 1,5TB, 2TB ve 3TB olmak üzere dört farklı kapasite seçeneğine yer veriliyor. My Book Essential serisindeki modeller, 130 dolar ile 250 dolar arasında değişen fiyatlarla sunuluyorlar.