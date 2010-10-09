Western Digital'dan iOS'e özel uygulama; WD Photos

Depolama alanındaki öncü firmalardan Western Digital, AppStore üzerinden yayınladığı WD Photos uygulamasıyla iOS için yazılım hazırlayan firmalar kervanına katıldı.
iPad, iOS 3.1 ve üzeri yüklü iPhone ile iPod Touch uyumlu olan WD Photos, kullanıcıların My Book World Edition, My Book Live, My Book World Edition II ve WD ShareSpace depolama birimlerinde sakladıkları görsellere uzaktan ulaşma imkanı sunuyor. 285,000 fotoğrafa kadar destek sunan WD Photos'un uyumlu depolama birimleriyle çalışması için iOS'li cihazların internete bağlı olması ve kullanıcının firmanın depolama birimleriyle ücretsiz olarak kullanıcılarına sunduğu MioNet Secure Remote Access servis üyeliğine sahip olması yeterli.
Uygulamanın özelliklerine bakacak olursak;
- Fotoğraların boyutlarının ilgili cihazlara otomatik olarak optimize edilmesi
- İki parmakla yakınlaştırma (Pinch to Zoom) desteği
- Fotoğrafların anında paylaşılması için Facebook entegrasyonu
- Fotoğrafları yansı sunumu şeklinde gösterme
- Çevrimdışı olunduğunda önceki fotoğrafları gösterebilme
- Klasörlere ya da Albümlere göre filtreleme
- Dosya adı, klasör adı, tarihe göre arama yapabilme
- Fotoğrafları elektronik posta olarak gönderebilme
- Film rulosundan fotoğraf ekleyebilme
Ücretsiz olarak iOS kullanıcılarına sunulan WD Photos'un AppStore'daki sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.
iPhone versiyonu
iPad versiyonu
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