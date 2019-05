Western Digital'dan iOS'e özel uygulama; WD Photos

Depolama alanındaki öncü firmalardan Western Digital, AppStore üzerinden yayınladığı WD Photos uygulamasıyla iOS için yazılım hazırlayan firmalar kervanına katıldı.

iPad, iOS 3.1 ve üzeri yüklü iPhone ile iPod Touch uyumlu olan WD Photos, kullanıcıların My Book World Edition, My Book Live, My Book World Edition II ve WD ShareSpace depolama birimlerinde sakladıkları görsellere uzaktan ulaşma imkanı sunuyor. 285,000 fotoğrafa kadar destek sunan WD Photos'un uyumlu depolama birimleriyle çalışması için iOS'li cihazların internete bağlı olması ve kullanıcının firmanın depolama birimleriyle ücretsiz olarak kullanıcılarına sunduğu MioNet Secure Remote Access servis üyeliğine sahip olması yeterli.

Uygulamanın özelliklerine bakacak olursak;

Fotoğraların boyutlarının ilgili cihazlara otomatik olarak optimize edilmesi

İki parmakla yakınlaştırma (Pinch to Zoom) desteği

Fotoğrafların anında paylaşılması için Facebook entegrasyonu

Fotoğrafları yansı sunumu şeklinde gösterme

Çevrimdışı olunduğunda önceki fotoğrafları gösterebilme

Klasörlere ya da Albümlere göre filtreleme

Dosya adı, klasör adı, tarihe göre arama yapabilme

Fotoğrafları elektronik posta olarak gönderebilme

Film rulosundan fotoğraf ekleyebilme

Ücretsiz olarak iOS kullanıcılarına sunulan WD Photos'un AppStore'daki sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

iPhone versiyonu

iPad versiyonu