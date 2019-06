Western Digital'dan Mac kullanıcılarına; My Passport Studio

Depolama çözümleri denildiğinde akla gelen firmaların başında gelen Western Digital, My Passport ailesinin Mac kullanıcılarına yönelik olan yeni üyesi My Passport Studio'u duyurdu.

Firmanın 2.5" form faktörlük harici depolama çözümleri arasında yer alan My Passport Studio, 3.5"'lik My Book Studio'daki gibi e-paper ekrana sahip. Kullanıcılar bu ekran üzerinden diskin bilgisayarla bağlantısına gerek duymadan ne kadarlık bölümün kullanılabilir olduğunu her zaman öğrenebiliyorlar ve ekrandaki yazılanları kişiselleştirebiliyorlar. USB 2.0 ve FireWire 400/800 arayüzünü destekleyen My Passport Studio, 256 bitlik donanım bazlı kilitleme yapabiliyor ve Apple Time Machine'le uyumlu çalışıyor.

320, 500 ve 640 GB olmak üzere 3 farklı kapasiteyle satışa sunulan My Passport Studio'nun satış fiyatları ise 150 ile 200 dolar arasında değişiyor.