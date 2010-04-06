Western Digital'den dizüstü bilgisayarların için Scorpion Blue serisi 750GB'lik sabit disk: WD7500BPVT

Depolama birimi üreticilerinden Western Digital, Scorpion Blue serisi aldında dizüstü bilgisayarlar için 750GB kapasiteli sabit disklerini satışa sundu. WD7500BPVT kod adıyla satılacak olan sabit diskler 2 plakı yapıda hazırlandı. 9.5 mm yüksekliğe sahip olan Scorpion Blue WD7500BPVT'nin dönüş hızı 5400 rpm olarak belirlenirken, ön bellek 8 mb olarak belirlenmiş. SATA 3GB/s arabirimini kullanan Wester Digital Scorpion Blue WD7500BPVT sabit disklerin 119$ fiyat etiketiyle satışa sunulduğu açıklandı

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