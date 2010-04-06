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Western Digital'den dizüstü bilgisayarların için Scorpion Blue serisi 750GB'lik sabit disk: WD7500BPVT

Depolama birimi üreticilerinden Western Digital, Scorpion Blue serisi aldında dizüstü bilgisayarlar için 750GB kapasiteli sabit disklerini satışa sundu
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Depolama birimi üreticilerinden Western Digital, Scorpion Blue serisi aldında dizüstü bilgisayarlar için 750GB kapasiteli sabit disklerini satışa sundu. WD7500BPVT kod adıyla satılacak olan sabit diskler 2 plakı yapıda hazırlandı. 9.5 mm yüksekliğe sahip olan Scorpion Blue WD7500BPVT'nin dönüş hızı 5400 rpm olarak belirlenirken, ön bellek 8 mb olarak belirlenmiş. SATA 3GB/s arabirimini kullanan Wester Digital Scorpion Blue WD7500BPVT sabit disklerin 119$ fiyat etiketiyle satışa sunulduğu açıklandı


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Batuist 9 yıl
yalnız bu kadar yüksek disk bulunduran dizüstleri hala piyasada kolay kolay bulunmuyor
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sertacaygun 9 yıl
750GB dile kolay... Benim 80'lik Seagate'te tarayıcı çerezi olarak bile bulundurmamak gerekir... Nazar falan :D ...
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akakivanc 9 yıl
2.5" de kapasite sorununu aştılar fakat hız ve on bellek hala vasatın altında
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