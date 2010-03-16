Western Digital'den Mac kullanıcıları için My Passport SE serisi harici sürücüler

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Dünyanın en büyük sabit disk üreticilerinden biri olan Western Digital, Apple Mac kullanıcıları için hazırladığı My Passport SE serisi yeni depolama sürücülerini duyurdu. 750GB ve 1TB olmak üzere iki farklı kapasite seçeneğine sahip olan yeni modeller, 110 x 83 x 18 mm boyutlarında ve 190 gram ağırlığındalar. Parlak Gümüş rekli kasa tasarımlarıyla dikkat çeken My Passport SE sürücüleri, bağlantı ara birimi olarak USB 2.0 desteği ile gelirken aynı zamanda 256-bit donanımsal şifreleme özelliği sayesinde gelişmiş veri güvenliği sunabildiği ve Time Machine yazılımı ile uyumlu olduğu açıklandı.

Western Digital'in pazarlamadan sorumlu başkan yardımcısı Dale Pistilli açıklamasında, iTunes üzerinden 10 milyardan fazla şarkı indirildiğini, Mac kullanıcıları için hazırlanan seyahat dostu My Passport SE sürücülerinin kullanıcılara sahip oldukları medya içeriğini yanlarında taşıma olanağı sağladığını belirtti. Western Digital, My Passport SE serisi taşınabilir depolama sürücülerinden 750GB kapasiteli modeli 179.99$, 1TB kapasiteli modeli ise 199.99$ seviyesinden satışa sunuyor.

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