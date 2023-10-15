Whatsapp son güncellemesi ile ne yenilikler getirdi? Ne yenilikler yolda?

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Dünyanın en büyük anlık haberleşme uygulaması Whatsapp, iOS ve Android üzerinden test etmeye başladığı yabancılara karşı IP koruma özelliğini test etmeye başladı

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Bu özellik şu şekilde çalışıyor; sesli çağrılara odaklanıyor, aktif edildiği zaman gelen çağrılar WhatsApp sunucuları üzerinden geçiriliyor. Çağrı kalitesi bir miktar düşse de kötü niyetli kişilerin konumunuzu bulmasını büyük oranda engelliyor.

Whatsapp bu özelliği herkese açık beta üzerinden test etmeye başladı.

WhatsApp için topluluk özelliğinin yanında bir “gizli kod” sistemi üzerine de çalışıyor. Bu “Sohbet Kilidi” merkezli yeni sistem için haberleşme devi, “Gizli kod, kilitli sohbetleri arama çubuğunda bulmanızı veya kilitli sohbetlere hesaba bağlı diğer cihazlarda erişmenizi sağlayacaktır.” açıklamasını yaptı. Kişilerin bir kelime ve emoji ile gizli kod oluşturmasını sağlayacak şirket, yakında kullanıcılarına sohbet kilitlerini tüm bağlantılı cihazlarında kullanılabilecek.

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Whatsapp’a yakında kullanıcı adı alma özelliği de gelecek. Bu konuda testlere başlamaya hazırlanan firma, bu özellik ile kişilere gizlilik sunmak istiyor. Bu kullanıcı adları tıpkı Telegram gibi mesajlaşma amacıyla kullanılacak ve telefon numaranızı rahatlıkla gizlemenize yardımcı olacak.

WhatsApp, geçtiğimiz günlerde "kanallar"isimli özelliğini devreye aldı. Türkiye’de de erişime açılan bu özellik, büyük kuruluşların takipçilerine anlık bilgiler göndermesine yardımcı oluyor. Ortaya çıkan son testlerde ise WhatsApp Kanalları’nın kullanıcı yanıtlarına izin vereceği belirtildi.

Yeni bir rapora göre WhatsApp, Kanallar özelliğinin deneyimini iyileştirmek için yeni bir güncelleme üzerinde çalışıyor. Buna göre kullanıcılar, kanal sahibi tarafından paylaşılan gönderilere yorum yapabilecek.

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