Artık Google üzerinden yapay zeka görselleri üretilebilecek

Dünyanın en büyük arama motoru Google, yapay zekalı görüntü oluşturma aracı satın aldı. Kullanıcılar böylelikle Google üzerinden ücretsiz bir şekilde yapay zeka üzerinden görüntü ve görsel oluşturabilecek.
Google, arama motoruna yapay zekayı entegre etme üzerine çalışmalarını sürdürüyor. Google getirdiği yenilikle beraber, tıpkı Dall-E üzerinden yapıldığı gibi yapay zekalı görseller oluşturmayı mümkün kılıyor.
Google üzerinden yapay zekalı görsel üretmek çok basit bir şekilde yapılıyor. Görüntü oluşturmak için Google arama motoruna açıklama yazmanız yeterli olacak. Klasik arama ekranında, yapay zeka tarafından oluşturulmuş birden fazla fotoğraf ortaya çıkacak. Bu fotoğrafları ayrıca düzenleyebilirsiniz.
Google’ın Imagen tarafından desteklenen Search Generative Experience (SGE) aracı, yalnızca anahtar kelimelere dayalı olarak gerçekçi resimler oluşturabiliyor.
Kullanıcılar ayrıca görsel üzerinden bir arama yaparken SGE’nin otomatikman yeni kavramlar oluşturmasını sağlayan bir kenar çubuğuna sahip olacak.
SGE ile üretilen her görsel, görsellerin yapay zekayla üretildiğini gösteren etikete ve filigrana sahip olacak. Bu özellik başlarda gerçekçi yüzlere sahip görselleri üretmenize izin vermeyecek. Aynı şekilde önemli kişileri içeren komutlar da kabul görmeyecek. Görsel üretimi özelliği 18 yaş ve üzeri kullanıcılara açık olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.