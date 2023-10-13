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    Anlık Bildirim

    Artık Google üzerinden yapay zeka görselleri üretilebilecek

    Dünyanın en büyük arama motoru Google, yapay zekalı görüntü oluşturma aracı satın aldı. Kullanıcılar böylelikle Google üzerinden ücretsiz olarak yapay zeka üzerinden görüntü ve görsel oluşturabilecek.

    Artık Google üzerinden yapay zeka görselleri üretilebilecek. Tam Boyutta Gör

    Dünyanın en büyük arama motoru Google, yapay zekalı görüntü oluşturma aracı satın aldı. Kullanıcılar böylelikle Google üzerinden ücretsiz bir şekilde yapay zeka üzerinden görüntü ve görsel oluşturabilecek.

    Google, arama motoruna yapay zekayı entegre etme üzerine çalışmalarını sürdürüyor. Google getirdiği yenilikle beraber, tıpkı Dall-E üzerinden yapıldığı gibi yapay zekalı görseller oluşturmayı mümkün kılıyor.

    Google üzerinden yapay zekalı görsel üretmek çok basit bir şekilde yapılıyor. Görüntü oluşturmak için Google arama motoruna açıklama yazmanız yeterli olacak. Klasik arama ekranında, yapay zeka tarafından oluşturulmuş birden fazla fotoğraf ortaya çıkacak. Bu fotoğrafları ayrıca düzenleyebilirsiniz.

    Google’ın Imagen tarafından desteklenen Search Generative Experience (SGE) aracı, yalnızca anahtar kelimelere dayalı olarak gerçekçi resimler oluşturabiliyor.

     Kullanıcılar ayrıca görsel üzerinden bir arama yaparken SGE’nin otomatikman yeni kavramlar oluşturmasını sağlayan bir kenar çubuğuna sahip olacak.

    SGE ile üretilen her görsel, görsellerin yapay zekayla üretildiğini gösteren etikete ve filigrana sahip olacak. Bu özellik başlarda gerçekçi yüzlere sahip görselleri üretmenize izin vermeyecek. Aynı şekilde önemli kişileri içeren komutlar da kabul görmeyecek. Görsel üretimi özelliği 18 yaş ve üzeri kullanıcılara açık olacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    SupremeMasterr 12 saat önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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