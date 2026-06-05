Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    WhatsApp'a çıkış yap butonu geliyor: Sohbetler silinmeyecek

    WhatsApp, uzun zamandır istenen çıkış yapma seçeneğini sonunda getiriyor. Kullanıcılar, hesaplarını, sohbetlerini veya kayıtlı verilerini silmeden uygulamadan çıkış yapabilecek.

    whatsapp çıkış yapma özelliği geliyor Tam Boyutta Gör
    WhatsApp, kullanıcıların uygulamayı kaldırmadan veya hesabı silmeden, sohbetleri, ayarları ve giriş bilgilerini koruyarak çıkış yapmalarına olanak tanıyacak bir özelliği test ediyor.

    Ayrı çıkış yapma seçeneği sunan çoğu mesajlaşma ve sosyal medya platformunun aksine, WhatsApp’ta çıkış yapma özelliği bulunmuyor. WhatsApp'tan bir süre uzaklaşmak isteyen kullanıcıların uygulamayı tamamen silmeleri, ardından yeniden yüklemeleri ve tekrar giriş yapmaları gerekiyordu; bu hem zahmetli hem de gereksiz yere yorucuydu.

    Yeni özellik daha basit ve daha esnek bir alternatif sağlamayı amaçlıyor. Kullanıcı çıkış yaptığında, WhatsApp sohbet geçmişini, yerel olarak depolanan verileri ve hesap erişim bilgilerini cihazda saklayacak, bu da uygulamaya dönüşü eskisinden çok daha hızlı ve kolay hale getirecek.

    Çıkış yapma seçeneği hesap ayarlarında görünecek ve WhatsApp, çıkış yapmadan önce kullanıcıyı uyaracak. Ardından hesabın cihazla bağlantısı kesilecek ancak içerik silinmeyecek; bu da kullanıcının daha sonra tam kurulum işlemine gerek kalmadan geri dönmesini sağlayacak.

    Android için en son WhatsApp beta sürümünü kullanan bazı kullanıcılar, Hesap ayarları menüsünde yeni “Çıkış yap" seçeneği görmeye başladı.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    İnsansı robot Atlas bu kez buzdolabı taşıdı

    Profil resmi
    Nat Alianovna 2 gün önce

    Bir ara en etkileyici humanoid robotik işleri Boston Dynamics'ten çıkıyordu ama Çinliler son 2-3 yılda inanılmaz bir atılımla onlara yetiştiler ve hatta onları geçtiler.

    Profil resmi
    PoTemKiN_02 2 gün önce

    449 dolara kimse almaz, hakkı 250-300 dolardır.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    ev cam filmi kullananlar kadınlar kulübü warband osmanlı modu 1.6 thp motor kertenkele zararlı mı antifirize su eklenir mi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Xiaomi Redmi 14C
    Xiaomi Redmi 14C
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    Apple 13 in&#231; MacBook Neo
    Apple 13 inç MacBook Neo
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum