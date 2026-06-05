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Tam Boyutta Gör WhatsApp, kullanıcıların uygulamayı kaldırmadan veya hesabı silmeden, sohbetleri, ayarları ve giriş bilgilerini koruyarak çıkış yapmalarına olanak tanıyacak bir özelliği test ediyor.

WhatsApp'tan dolandırıcılığı bitirecek yeni özellik! 2 gün önce eklendi

Ayrı çıkış yapma seçeneği sunan çoğu mesajlaşma ve sosyal medya platformunun aksine, WhatsApp’ta çıkış yapma özelliği bulunmuyor. WhatsApp'tan bir süre uzaklaşmak isteyen kullanıcıların uygulamayı tamamen silmeleri, ardından yeniden yüklemeleri ve tekrar giriş yapmaları gerekiyordu; bu hem zahmetli hem de gereksiz yere yorucuydu.

Yeni özellik daha basit ve daha esnek bir alternatif sağlamayı amaçlıyor. Kullanıcı çıkış yaptığında, WhatsApp sohbet geçmişini, yerel olarak depolanan verileri ve hesap erişim bilgilerini cihazda saklayacak, bu da uygulamaya dönüşü eskisinden çok daha hızlı ve kolay hale getirecek.

Çıkış yapma seçeneği hesap ayarlarında görünecek ve WhatsApp, çıkış yapmadan önce kullanıcıyı uyaracak. Ardından hesabın cihazla bağlantısı kesilecek ancak içerik silinmeyecek; bu da kullanıcının daha sonra tam kurulum işlemine gerek kalmadan geri dönmesini sağlayacak.

Android için en son WhatsApp beta sürümünü kullanan bazı kullanıcılar, Hesap ayarları menüsünde yeni “Çıkış yap" seçeneği görmeye başladı.

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WhatsApp'a çıkış yap butonu geliyor: Sohbetler silinmeyecek

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