Spor ve teknolojinin birçok kez birleştiğini gördüğümüz günleri yaşarken, spor kulüpleri bu alanda çokça atılıma imza atmaya devam ederken Türkiye’nin dev kulüplerinden Galatasaray dünyada bir ilke imza attı. Dünyanın ilk dijital taraftarı Leo’yu Galatasaray kamuoyuna tanıttı.

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Galatasaray, Leo The Fan iş birliğiyle sosyal medya için yeni projesinde düğmeye bastı. Çeşitli kanallardan taraftarlar ile etkileşim sağlayan Leo isimli sanal bir taraftar oluşturuldu. Galatasaraylı kimliğiyle tasarlanan Leo; müzik, şarkı sözü, video ve çizim alanlarında çalışan bir “influencer” olacak.

Galatasaray taraftarları Leo’yu takip ederek ve ona etkileşim vererek kulübe maddi olarak da katkı sağlamış olacak. Twitter, YouTube, Spotify ve Instagram hesaplarına sahip olan Leo, Galatasaray’la ilgili gelişmelerden sonra paylaşımlarda bulunacak. Dünyada ilke sahne olan bu olay spor kamuoyunda olumlu olarak karşılık buldu.

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Galatasaray dünyanın ilk dijital taraftarını Leo’yu tanıttı.