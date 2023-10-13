Galatasaray dünyanın ilk dijital taraftarını Leo’yu tanıttı.

Spor ve teknolojinin birçok kez birleştiğini gördüğümüz günleri yaşarken, spor kulüpleri bu alanda çokça atılıma imza atmaya devam ederken Türkiye’nin dev kulüplerinden Galatasaray dünyada bir ilke imza attı. Dünyanın ilk dijital taraftarı Leo’yu Galatasaray kamuoyuna tanıttı.
Galatasaray, Leo The Fan iş birliğiyle sosyal medya için yeni projesinde düğmeye bastı. Çeşitli kanallardan taraftarlar ile etkileşim sağlayan Leo isimli sanal bir taraftar oluşturuldu. Galatasaraylı kimliğiyle tasarlanan Leo; müzik, şarkı sözü, video ve çizim alanlarında çalışan bir “influencer” olacak.
Galatasaray taraftarları Leo’yu takip ederek ve ona etkileşim vererek kulübe maddi olarak da katkı sağlamış olacak. Twitter, YouTube, Spotify ve Instagram hesaplarına sahip olan Leo, Galatasaray’la ilgili gelişmelerden sonra paylaşımlarda bulunacak. Dünyada ilke sahne olan bu olay spor kamuoyunda olumlu olarak karşılık buldu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.