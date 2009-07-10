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Wii Sports Resort ve Wii Fit Plus Lansmanı Röportajı

10 yıl
68,9b
1
Diğer
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Erdinç İyikul "By_e"
Haber Editörü
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Nintendo Türkiye Genel Müdür'ü Hasan Çolakoğlu ile yeni gelecek Wii oyunlarını konuştuk.

Nintendo Türkiye Genel Müdür'ü Hasan Çolakoğlu ile yeni gelecek Wii oyunlarını konuştuk ve önemli bilgiler aldık.


http://www.bolumsonucanavari.com/Menu-VideoIncelemeler-16.htm
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artenis 10 yıl
faiz, kar aclıgı , dolayısıyla talep denılmeli !
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GCGorusu 10 yıl
fırsatı bulmuşken fiyat politikasını da sorsaydınız bence :)

-neden yurtdışında 120 lira olan set 120 liraya getirilebilirken, yurtdışında 40 lira olan oyun burda 140 lira?
-neden hala connect24 yada shop channel türkiyeyi desteklemiyor?

bunlar biraz protest olsa da benim 1 yıldır cevap beklediğim sorulardır... ayrıca gelecek samimi bir açıklama herkes gözünde iyi bir imaj yaratır...
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By_e 10 yıl
Fiyat konusu lansmanda konuşuldu. Vergi oranı ve mağazaların kar marjlarınında yurt dışına göre daha yüksek olması( ana etkeni olarak bankaların uyguladı yüksek faizli para politikaları ve düşük talep gösterildi) fiyatları yükselten etkenler olarak söylendi.

Bu röportajda amaç lansmanda tanıtılan yeni oyunlar olduğu için bu tarz konulara girmedik. Ama ilerde bu konular hakkında da özel bir röportaj yapabiliriz.
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