Wii Sports Resort ve Wii Fit Plus Lansmanı Röportajı

Haber Editörü
Nintendo Türkiye Genel Müdür'ü Hasan Çolakoğlu ile yeni gelecek Wii oyunlarını konuştuk.
Nintendo Türkiye Genel Müdür'ü Hasan Çolakoğlu ile yeni gelecek Wii oyunlarını konuştuk ve önemli bilgiler aldık.
http://www.bolumsonucanavari.com/Menu-VideoIncelemeler-16.htm Paylaş Tweetle
-neden yurtdışında 120 lira olan set 120 liraya getirilebilirken, yurtdışında 40 lira olan oyun burda 140 lira?
-neden hala connect24 yada shop channel türkiyeyi desteklemiyor?
bunlar biraz protest olsa da benim 1 yıldır cevap beklediğim sorulardır... ayrıca gelecek samimi bir açıklama herkes gözünde iyi bir imaj yaratır...
Bu röportajda amaç lansmanda tanıtılan yeni oyunlar olduğu için bu tarz konulara girmedik. Ama ilerde bu konular hakkında da özel bir röportaj yapabiliriz.