Willow Cove çekirdekli Core i7-1185G7’nin ilk testi beklentilerin gerisinde

Mavi ekip yıllardır kulllandığı Sunny Cove çekirdeğini Tiger Lake işlemcileriyle terk ediyor. Kapsamlı değişikliğe gidilen Willow Cove çekirdeğiyle gelecek Tiger Lake işlemcilerinden beklenti büyük.
İlk test sonucu yüz güldürmüyor
Ortaya çıkan 3DMark testinin sonuçları ise üzücü. AMD’nin 8/16 yongalarla zenginleştirdiği seviyeye 4/8 yongasıyla çıkmayı planlayan Intel’in Core i7-1185G7 işlemcisi testte 2922 puan alabilmiş. Bunda her ne kadar modelin nihahi sürümden uzak olmasının yanı sıra 3.0 GHz’lik düşük boost frekansı etkili olsa da akıllardaki soru işaretleri henüz silinmeyecek.
Ayrıca Bkz. "Core i9-10980HK 135 watt’a kadar tüketebiliyor"
Diğer taraftan 96 EU taşıyan Xe GPU’su ise 1296 puan elde ederek Ryzen 9 4800U’nun iGPU’sunun %5’lik farkla önüne geçmeyi başarmış. 10 nm üretim sürecinden geçecek işlemcinin raflarda yerini alacak dizüstülerde 4.3 GHz seviyesi frekanslarla gelmesi bekleniyor. Sonuçları zaman gösterecek.
https://www.techpowerup.com/265496/intel-11th-gen-core-i7-1185g7-tiger-lake-cpu-benchmark-leaked Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Olay konuda çok yanlış yorumlanmış
Bir kere bu örnek ilke defa olarak model numarası ile sızdı. Daha önceki sızıntılarda ürün no su yoktu. Yani daha önce sızanlar ve gayet yüksek skor alanlar ES1 vs ES2 örnekleriydi
Burada ise direk ürün adlandırması ile geliyor. Bu da teste giren örneğin QF yani "qualification sample" olduğunu gösteriyor. Yani nihai ürüne çok yakın bir ürün ve mass üretimden bir önceki hali. Sonuç olarak QS aşamasına geldiler ise Tiger lake ++10nm tarihlemesi tutacak gibi
QS'in önemi baz hızına baktığımızda görülüyor
Ürün 10nm ++ sayesinde 3.0 ghz gibi 28W'lık işlemci paketlerinde görmeye alışık olmadığımız kadar yüksek bir baz hıza sahip
Yani 3.0 boost hızı değil baz hızı
Buradaki Tiger lake işlemcisi 28W'lık yerini alacağı Ice Lake örneklerinden aynı güç paketinde 30% daha yüksek hıza çıkabiliyor bu teste göre
Yani intel'in hyperscaling dediği olayın tam da kendisi. Node düşüşüne gerek kalmadan (+) node gelişimi ile aynı watt için çıkabildiği hız yani performansın ciddi artması
Bu test konuda yazıldığı gibi hızların düşük olmasını değil tam tersine hızların beklenenden çok daha yüksek olduğunu söylüyor
Tiger lake'in çok daha iyi perf/watt oranına sahip olacağını öngörmek bu sızıntıdan sonra zor değil. Hızlar için baz hıza bakıp tek çekirdek için 4.6 boost hızı bile gelebilir. Bu tarz bir şeyi daha önce Ice Lake işlemcilerinde göremiyorduk. 400 ile 700 mhz arası bir kazanç söz konusu.
Intel'in elindeki başka hiçbir node-işlemci 3.0 Ghz hıza çekirdek başına sadece 7 watt harcayarak çıkamıyor. test doğru ise ortada büyük gelişim var
Skora takılmaya gerek yok zira muhtemelen çok düşük bir ram vs ile çalıştı. Daha önceki Tiger lake sızıntılarında mimari kazanım açıkça görülüyor
Kısaca bu test hayal kırıklığı değil tam aksine ciddi derecede olumlu
Intelin 10++nm'de hız sorunu olmayacak gibi, mimari zaten iyi, perf/watt oranı ciddi gelişim göstermiş, eğer üretimde verimi 4 çekirdek ötesine yani 6 ya çıkarabilirlerse muhtemelen ellerinde çok sağlam mobil işlemciler olacak
Bunlar tahmin tabi, tutar tutmaz orasını nihai ürünler piyasaya çıkınca göreceğiz
Willow Cove Tiger Lake işle birlikte geçilecek yeni mimari. Tiger Lake 11. nesil olacak Ice Lake 10. nesildi. Yalnız bunlar mobil platform için geçerli. Masaüstünde 10. nesil henüz gelmedi Comet Lake olacak o da. Masaüstünde 11. nesil de Rocket Lake olacak yine 14 nm soket değişecek yine+işlemcinin boyutlarında değişiklik bekleniyor o yüzden soğutucu uyumu korunmayacak. Ha Willow Cove masaüstüne ne zaman gelecek onu bilmiyorum.
3.0 GHz bu es işlemcinin tepe frekansı. 4.3 GHz ise notebooklarda göreceğimiz tepe frekansı olarak tahmin ediliyor.
Millet dolandirilmayi gercekten seviyor