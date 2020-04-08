Willow Cove çekirdekli Core i7-1185G7’nin ilk testi beklentilerin gerisinde

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Mavi ekip yıllardır kulllandığı Sunny Cove çekirdeğini Tiger Lake işlemcileriyle terk ediyor. Kapsamlı değişikliğe gidilen Willow Cove çekirdeğiyle gelecek Tiger Lake işlemcilerinden beklenti büyük.

İlk test sonucu yüz güldürmüyor

Ortaya çıkan 3DMark testinin sonuçları ise üzücü. AMD’nin 8/16 yongalarla zenginleştirdiği seviyeye 4/8 yongasıyla çıkmayı planlayan Intel’in Core i7-1185G7 işlemcisi testte 2922 puan alabilmiş. Bunda her ne kadar modelin nihahi sürümden uzak olmasının yanı sıra 3.0 GHz’lik düşük boost frekansı etkili olsa da akıllardaki soru işaretleri henüz silinmeyecek.

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Diğer taraftan 96 EU taşıyan Xe GPU’su ise 1296 puan elde ederek Ryzen 9 4800U’nun iGPU’sunun %5’lik farkla önüne geçmeyi başarmış. 10 nm üretim sürecinden geçecek işlemcinin raflarda yerini alacak dizüstülerde 4.3 GHz seviyesi frekanslarla gelmesi bekleniyor. Sonuçları zaman gösterecek.

https://www.techpowerup.com/265496/intel-11th-gen-core-i7-1185g7-tiger-lake-cpu-benchmark-leaked

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