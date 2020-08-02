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    Windows 10 2004’e çoğu sorunu çözen yama geldi

    Yazılım devi yeni Windows 10 yapısı için kapsamlı bir güncelleştirme yayınladı.
    2 hf.
    8,3b
    1
    16
    İşletim...
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    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Windows 10 2004’e çoğu sorunu çözen yama geldi
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    Popüler Windows sürümü hatalı güncelleştirmelerle adından söz ettiriyor. Microsoft bu duruma yönelik önemli bir güncelleştirme yayınladı.

    KB4568831 çoğu sorunu çözecek

    KB4568831 toplu güncelleştirmesiyle uzun bir listeden oluşan hataları düzelten ve geliştirmeler sunan Microsoft böylelikle Windows 10 2004’te bilinen hatalar listesini 4 hataya indirmiş durumda. Conexant ses yongasının bulunduğu sistemlerde yaşanan sorun halihazırda devam ediyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar Windows 10 2004’te güncelleme bildirimi değişiyor

    Kısa sürede %11'e ulaştı bile

    Windows 10 yapı 2004 son rapora göre indirmeye sunulduktan yalnızca 2 ay sonra Windows 10 kullanıcıları arasında %11’lik kullanım oranına ulaşmış durumda.

    Yapı 2004 şu anda güncelleştirme ekranı üzerinden güncelleştirmeleri manuel olarak kontrol eden kullanıcılara dağıtılırken yazılım devi güncelleştirme konusunda yeni bir döneme geçmeye hazırlanıyor.

    Servis ömrü sonuna yaklaşan yapı 1809’un kurulu olduğu sistemler için makine öğrenimi tabanlı bir araç geliştiren Microsoft böylelikle daha fazla bilgisayarı 10 Kasım 2020’den önce 2004 sürümüne yükseltmeyi amaçlıyor.

    Ayrıca Bkz. "Big Navi 5120 shader’la geliyor"

    1909 ve 1903 kullanıcıları içinse henüz zorunlu yükseltme ufukta görünmüyor, en azından sorunların tamamen çözülmesi beklenecek.



    https://mspoweruser.com/most-of-windows-10-2004-issues-now-resolved/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    esenercelik (Esener Çelik) 2 hf. en beğenilen
    Windows demişken eskileri yad edelim.

    Eskiden;
    Windowsu kurdun.
    Driverları kurarsın, 3.parti yazılım
    Antivirüs kurarsın, 3. parti yazılım
    Windowsa bakım yaparsın, 3. parti yazılım
    Format atmak istersen, windowsu tekrar kurarsın
    Yeni büyük windows versiyonu mu çıktı, windowsu tekrar kurarsın
    Önemli donanım mı değişti, windowsu tekrar kurarsın
    Program kurarsın, nerede ne yaptığı belli değil

    Şimdi;
    Windowsu kurdun.
    Driver kurmazsın, her şeyi kendi bulup kurar ,kendi günceller, topuğuna sıktılar.
    Antivirüs kurmazsın, topuğuna sıktılar.
    Windowsa bakım yapmazsın, kendi kendine bakar, olmadı ayarlardan yaparsın, topuğuna sıktılar.
    Format atmazsın, resetlersin sıfırlanır, topuğuna sıktılar.
    Yeni windows versiyonu çıkmaz, format atmazsın, varolan güncellenir, topuğuna sıktılar.
    Önemli donanım mı değişti format atmazsın, bir iki kapanıp açılır, çalışır, topuğuna sıktılar.
    Program kurarsın, nerede ne yaptığı belli değil.(Her şey store a gelmediği sürece buna devam)

    :)
    Windows demişken eskileri yad edelim. Eskiden; Windowsu kurdun. Driverları kurarsın, 3.parti yazılım Antivirüs kurarsın, 3. parti yazılım W...
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    Yanıtla +16
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    Deswaaa (Sercan Toprak) 2 hf.
    Ben 2004 sürümünü kaç aydır kullanıyorum yağ gibi 0 sorun teşekkürler microsoft
    1 Yanıt Yanıtla +6
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    CaRviLLE (Kerim KOÇAK) 2 hf. Deswaaa
    Aynen katılıyorum burda her sürüm için hatalardan bahsediliyor daha hiç bi sürümde sorun yaşamadım 2004 teyim şuan
    Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (13) Yorum Yaz Forumda Gör
    speed001 (Ramazan Çelik) 1 hf.
    Haber için teşekkürler, 2004'e güncelledim, wi fi kopmaları, TV ye yansıtma sorunları, masaüstüne sağ tıklamada geç açılma sorunları hepsi gitti, artık PC de sorun olduğunu düşünmeye başlamıştım.
    Yanıtla
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    Pandemic 2 hf.
    5 düzeltir 9 bozar. Yamalı bohça windows.
    Yanıtla +3
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    dodofran 2 hf.
    windows 10 ile mükemmele ulaştı microsoft firması(çabuk linuxçular gelmeden )
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 2 hf.
    Yamanın yaması. Şaka gibi oldu artık.
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    Xtrud (Harun Yahya) 2 hf.
    Bu sorunlar niye yok bende eski bir vaio kullanıyorum sürekli güncel
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    drjacob (... ) 2 hf.
    bana henüz gelmedi
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    ezicioyuncu (Bora ) 2 hf.
    Tamam bende 2004 kullaniyorum ve 17xx sürümleride dahil hic birinde hata ile karsilasmadigim halde yakin arkadaşım 2004 sürümüne gecer gecmez pc sapitti. Nvidia bir yandan ses sürücüsü bir yandan trojan girmis gibi kafayı yedi. 1909 a geri çekince düzeldi.
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    Deswaaa (Sercan Toprak) 2 hf.
    Ben 2004 sürümünü kaç aydır kullanıyorum yağ gibi 0 sorun teşekkürler microsoft
    1 Yanıt Yanıtla +6
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    CaRviLLE (Kerim KOÇAK) 2 hf. Deswaaa
    Aynen katılıyorum burda her sürüm için hatalardan bahsediliyor daha hiç bi sürümde sorun yaşamadım 2004 teyim şuan
    Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    KindElephant480 (Nisa Özdoğan) 2 hf.
    Windows 10'u resmen Windows Vista'ya çevirdiler.
    Yanıtla
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    esenercelik (Esener Çelik) 2 hf. en beğenilen
    Windows demişken eskileri yad edelim.

    Eskiden;
    Windowsu kurdun.
    Driverları kurarsın, 3.parti yazılım
    Antivirüs kurarsın, 3. parti yazılım
    Windowsa bakım yaparsın, 3. parti yazılım
    Format atmak istersen, windowsu tekrar kurarsın
    Yeni büyük windows versiyonu mu çıktı, windowsu tekrar kurarsın
    Önemli donanım mı değişti, windowsu tekrar kurarsın
    Program kurarsın, nerede ne yaptığı belli değil

    Şimdi;
    Windowsu kurdun.
    Driver kurmazsın, her şeyi kendi bulup kurar ,kendi günceller, topuğuna sıktılar.
    Antivirüs kurmazsın, topuğuna sıktılar.
    Windowsa bakım yapmazsın, kendi kendine bakar, olmadı ayarlardan yaparsın, topuğuna sıktılar.
    Format atmazsın, resetlersin sıfırlanır, topuğuna sıktılar.
    Yeni windows versiyonu çıkmaz, format atmazsın, varolan güncellenir, topuğuna sıktılar.
    Önemli donanım mı değişti format atmazsın, bir iki kapanıp açılır, çalışır, topuğuna sıktılar.
    Program kurarsın, nerede ne yaptığı belli değil.(Her şey store a gelmediği sürece buna devam)

    :)
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    HABERİN ETİKETLERİ
    windows 10, windows 10 indir ve
    5 etiket daha windows 10 sorun windows 10 güncelleştirme windows 10 yapı 2004 microsoft Yazılım
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