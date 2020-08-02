Windows 10 2004’e çoğu sorunu çözen yama geldi

Popüler Windows sürümü hatalı güncelleştirmelerle adından söz ettiriyor. Microsoft bu duruma yönelik önemli bir güncelleştirme yayınladı.
KB4568831 çoğu sorunu çözecek
KB4568831 toplu güncelleştirmesiyle uzun bir listeden oluşan hataları düzelten ve geliştirmeler sunan Microsoft böylelikle Windows 10 2004’te bilinen hatalar listesini 4 hataya indirmiş durumda. Conexant ses yongasının bulunduğu sistemlerde yaşanan sorun halihazırda devam ediyor.İlginizi Çekebilir Windows 10 2004’te güncelleme bildirimi değişiyor
Kısa sürede %11'e ulaştı bile
Windows 10 yapı 2004 son rapora göre indirmeye sunulduktan yalnızca 2 ay sonra Windows 10 kullanıcıları arasında %11’lik kullanım oranına ulaşmış durumda.
Yapı 2004 şu anda güncelleştirme ekranı üzerinden güncelleştirmeleri manuel olarak kontrol eden kullanıcılara dağıtılırken yazılım devi güncelleştirme konusunda yeni bir döneme geçmeye hazırlanıyor.
Servis ömrü sonuna yaklaşan yapı 1809’un kurulu olduğu sistemler için makine öğrenimi tabanlı bir araç geliştiren Microsoft böylelikle daha fazla bilgisayarı 10 Kasım 2020’den önce 2004 sürümüne yükseltmeyi amaçlıyor.
Ayrıca Bkz. "Big Navi 5120 shader’la geliyor"
1909 ve 1903 kullanıcıları içinse henüz zorunlu yükseltme ufukta görünmüyor, en azından sorunların tamamen çözülmesi beklenecek.
https://mspoweruser.com/most-of-windows-10-2004-issues-now-resolved/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Eskiden;
Windowsu kurdun.
Driverları kurarsın, 3.parti yazılım
Antivirüs kurarsın, 3. parti yazılım
Windowsa bakım yaparsın, 3. parti yazılım
Format atmak istersen, windowsu tekrar kurarsın
Yeni büyük windows versiyonu mu çıktı, windowsu tekrar kurarsın
Önemli donanım mı değişti, windowsu tekrar kurarsın
Program kurarsın, nerede ne yaptığı belli değil
Şimdi;
Windowsu kurdun.
Driver kurmazsın, her şeyi kendi bulup kurar ,kendi günceller, topuğuna sıktılar.
Antivirüs kurmazsın, topuğuna sıktılar.
Windowsa bakım yapmazsın, kendi kendine bakar, olmadı ayarlardan yaparsın, topuğuna sıktılar.
Format atmazsın, resetlersin sıfırlanır, topuğuna sıktılar.
Yeni windows versiyonu çıkmaz, format atmazsın, varolan güncellenir, topuğuna sıktılar.
Önemli donanım mı değişti format atmazsın, bir iki kapanıp açılır, çalışır, topuğuna sıktılar.
Program kurarsın, nerede ne yaptığı belli değil.(Her şey store a gelmediği sürece buna devam)
:)