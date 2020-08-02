Windows 10 2004’e çoğu sorunu çözen yama geldi

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Popüler Windows sürümü hatalı güncelleştirmelerle adından söz ettiriyor. Microsoft bu duruma yönelik önemli bir güncelleştirme yayınladı.

KB4568831 çoğu sorunu çözecek

KB4568831 toplu güncelleştirmesiyle uzun bir listeden oluşan hataları düzelten ve geliştirmeler sunan Microsoft böylelikle Windows 10 2004’te bilinen hatalar listesini 4 hataya indirmiş durumda. Conexant ses yongasının bulunduğu sistemlerde yaşanan sorun halihazırda devam ediyor.

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Kısa sürede %11'e ulaştı bile

Windows 10 yapı 2004 son rapora göre indirmeye sunulduktan yalnızca 2 ay sonra Windows 10 kullanıcıları arasında %11’lik kullanım oranına ulaşmış durumda.

Yapı 2004 şu anda güncelleştirme ekranı üzerinden güncelleştirmeleri manuel olarak kontrol eden kullanıcılara dağıtılırken yazılım devi güncelleştirme konusunda yeni bir döneme geçmeye hazırlanıyor.

Servis ömrü sonuna yaklaşan yapı 1809’un kurulu olduğu sistemler için makine öğrenimi tabanlı bir araç geliştiren Microsoft böylelikle daha fazla bilgisayarı 10 Kasım 2020’den önce 2004 sürümüne yükseltmeyi amaçlıyor.

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1909 ve 1903 kullanıcıları içinse henüz zorunlu yükseltme ufukta görünmüyor, en azından sorunların tamamen çözülmesi beklenecek.

https://mspoweruser.com/most-of-windows-10-2004-issues-now-resolved/

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