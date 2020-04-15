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    Windows 10 yapı 1809’un destek süresi uzatıldı

    Microsoft yayınladığı blog yazısıyla içinde bulunduğumuz salgın dönemi nedeniyle yeni bir karar daha aldığını duyurdu.
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    İşletim Sistemleri
    Metehan Göktaş
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    Windows 10 yapı 1809’un destek süresi uzatıldı
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    SARS-COV-2 pandemisi nedeniyle yazılım piyasası da çeşitli strateji değişikliklerine gitmek zorunda kaldı. Bunlardan birisi de Microsoft. Firma yapı 1809’un destek süresine yönelik değişikliğe gittiğini açıkladı.

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    Yapı 1809 güncelleştirme almaya devam edecek

    Geçtiğimiz haftalarda yapı 1709’un kurumsal sürümler için destek süresini uzattığını duyuran Microsoft yeni yazısıyla yapı 1809’un daha uzun süre güncelleştirme almaya devam edeceğini açıkladı.

    Home, Pro, Pro Education, Pro for Workstations, ve  IoT Core edition’u kapsayan kararla birlikte yapı 1809’u kullanan Windows’lu bilgisayarların destek süresi 12 Mayıs’tan 10 Kasım’a çekildi.

    Ayrıca Bkz. "Microsoft Xbox için Mayıs ve Haziran aylarına 2 etkinlik planlıyor olabilir"

    İçinden geçtiğimiz sürecin önemini anladıklarını belirten yazılım devi dönemin herkes için daha kolay geçmesi adına böyle bir adım attıklarını belirtmiş. Ayrıca 6 aylık bu uzatma zarfında yapı 1809 için özellik güncelleştirmeleri durdurulacak ve güvenlik yamalarına odaklanılacak.



    https://www.zdnet.com/article/microsoft-pushes-back-end-of-support-date-for-windows-10-1809/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    NaciAydinlar 2 dk. yeni yorumcu
    Izatılmasaydı sorun yaşarlardı
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