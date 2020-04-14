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    Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Microsoft Xbox için Mayıs ve Haziran aylarına 2 etkinlik planlıyor olabilir

    Yazılım devinin yeni konsolu konsol camiası tarafından merakla bekleniyor. Yeni sızıntıya göre firma 2 etkinlik planlıyor.
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    Oyun Konsolları
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Microsoft Xbox için Mayıs ve Haziran aylarına 2 etkinlik planlıyor olabilir
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    Microsoft’un yeni konsolu Xbox Series X donanımıyla ümit veren konsolu için 2 etkinlik hazırlıyor olabilir. Etkinlikler eski adıyla Project Scarlett’i bekleyenler için önemli ipuçlarını barındırabilir.

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    2 etkinlik planlanıyor olabilir

    Bir Twitter kullanıcısının paylaşımına göre Xbox Series X için birisi Mayıs’ta diğer ide Haziran’da olmak üzere 2 etkinlik planı yapılıyor olabilir. Mayıs’taki sunuda yeni konsolun teknik özelliklerine dair açıklamaların yapılmasının yanı sıra Xbox Series X’i görmemiz de olası. Ayrıca bazı oyun demoları da bekleyebiliriz.

    Yazılım devinin oyun odaklı konferansı ise Haziran’da gerçekleşebilir. İptal olan E3’te sunulması planlanan oyunları kendi etkinliğiyle tanıtacağı iddia edilen firma burada Fable revival’ı tanıtabilir.

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    Ek olarak Halo Infinite, Forza Motorsport ve bazı exclusive yapımlardan da söz ediliyor. UE4 ile geliştirilmiş oyunlar yazılımsal kanatta VRS optimizasyonlarından su fiziklerine kadar geliştirme sürecini hızlandıracak teknolojilerle donatılacak. Bunun oyunculara faydasını ise zaman gösterecek.



    https://wccftech.com/microsoft-xbox-series-x-digital-events-may-june/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    Mutlak.Sıfır (Yüksel ) 4 dk.
    O kadar çok şirket kattı ki bünyesine hepsi tek seferde oyun çıkarsa 13 oyun yapıyor, buna rağmen yine bazı şirketleri alacağına dair söylentiler çıkıyor.
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    MERNEPTAH 1 sa.
    çıldırıyoruz
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    danlabilic (Danla Bilic) 2 sa.
    geliyo gönlümüün efendisii
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