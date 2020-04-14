Microsoft Xbox için Mayıs ve Haziran aylarına 2 etkinlik planlıyor olabilir

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Microsoft’un yeni konsolu Xbox Series X donanımıyla ümit veren konsolu için 2 etkinlik hazırlıyor olabilir. Etkinlikler eski adıyla Project Scarlett’i bekleyenler için önemli ipuçlarını barındırabilir.

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2 etkinlik planlanıyor olabilir

Bir Twitter kullanıcısının paylaşımına göre Xbox Series X için birisi Mayıs’ta diğer ide Haziran’da olmak üzere 2 etkinlik planı yapılıyor olabilir. Mayıs’taki sunuda yeni konsolun teknik özelliklerine dair açıklamaların yapılmasının yanı sıra Xbox Series X’i görmemiz de olası. Ayrıca bazı oyun demoları da bekleyebiliriz.

Yazılım devinin oyun odaklı konferansı ise Haziran’da gerçekleşebilir. İptal olan E3’te sunulması planlanan oyunları kendi etkinliğiyle tanıtacağı iddia edilen firma burada Fable revival’ı tanıtabilir.

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Ek olarak Halo Infinite, Forza Motorsport ve bazı exclusive yapımlardan da söz ediliyor. UE4 ile geliştirilmiş oyunlar yazılımsal kanatta VRS optimizasyonlarından su fiziklerine kadar geliştirme sürecini hızlandıracak teknolojilerle donatılacak. Bunun oyunculara faydasını ise zaman gösterecek.

https://wccftech.com/microsoft-xbox-series-x-digital-events-may-june/

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