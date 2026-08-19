Windows 11'de izin sistemi değişiyor: Uygulama seçimi yolda

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Tam Boyutta Gör Microsoft, Windows 11'in uzun süredir kullanılan gizlilik kontrollerini genişletmeye hazırlanıyor. Yeni paylaşılan Insider sürümünde keşfedilen detaylara göre, Win32 uygulamaları için kamera, mikrofon ve konum izinlerinin uygulama bazında yönetilmesine olanak sağlayan seçenekler ortaya çıktı.

Windows 11'de izin sistemi yenileniyor

Günümüzde Windows 11'in kamera ve mikrofon izinleri büyük ölçüde sistem genelinde yönetiliyordu. Microsoft’un 26340.9212 numaralı Experimental Insider Build sürümünde yapılan keşif ise bu yapının değişebileceğini gösteriyor. Yeni özellik sayesinde kullanıcılar, Win32 uygulamalarının kamera ve mikrofona erişimini tek tek açıp kapatabilecek.

Bu sayede örneğin Microsoft Teams veya Zoom için kamera ve mikrofon erişimi açık bırakılırken, Chrome gibi bir web tarayıcısının veya herhangi başka bir uygulamanın bu donanımlara erişimi tamamen engellenebilecek. Windows, erişimi doğrudan işletim sistemi seviyesinde kestiği için uygulamanın kendi içerisindeki izin ayarlarından bağımsız bir kontrol mekanizması oluşacak.

Tam Boyutta Gör Yeni sürüm, yalnızca kamera ve mikrofon değil, konum erişimi için de uygulama bazlı izin seçenekleri içeriyor. Böylece konum hizmetlerini sistem genelinde kapatan kullanıcılar, ihtiyaç duydukları harita uygulamalarına konum erişimi verebilecek. Bir diğer önemli değişiklik ise Win32 uygulamalarının kaynak erişimi için izin istemeye başlaması.

Uygulamalar kamera, mikrofon veya ihtiyaç duydukları diğer kaynaklara erişmek istediğinde kullanıcıdan izin talep edebilecek. Verilen izinler daha sonra Windows 11 ayarlarından değiştirilebilecek ve gerektiğinde tamamen geri alınabilecek. Kısaca Microsoft, Windows 11'deki izin modelini Android ve iOS gibi işletim sistemlerinde bulunan uygulama bazlı kontrol mekanizmalarına daha fazla yaklaştırıyor.

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Özelliğin henüz deneysel aşamada olduğu için tüm Windows 11 kullanıcılarına sunulması beklenmiyor. Mevcut gelişmeler, özelliğin önümüzdeki haftalarda daha geniş Insider sürümlerine, ardından da birkaç ay içerisinde kararlı Windows 11 sürümlerine ulaşacağı yönünde.

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Windows 11'de izin sistemi değişiyor: Uygulama seçimi yolda

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