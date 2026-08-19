Windows 11'de izin sistemi değişiyor: Uygulama seçimi yolda

Windows 11'de izin sistemi yenileniyor
Günümüzde Windows 11'in kamera ve mikrofon izinleri büyük ölçüde sistem genelinde yönetiliyordu. Microsoft’un 26340.9212 numaralı Experimental Insider Build sürümünde yapılan keşif ise bu yapının değişebileceğini gösteriyor. Yeni özellik sayesinde kullanıcılar, Win32 uygulamalarının kamera ve mikrofona erişimini tek tek açıp kapatabilecek.
Bu sayede örneğin Microsoft Teams veya Zoom için kamera ve mikrofon erişimi açık bırakılırken, Chrome gibi bir web tarayıcısının veya herhangi başka bir uygulamanın bu donanımlara erişimi tamamen engellenebilecek. Windows, erişimi doğrudan işletim sistemi seviyesinde kestiği için uygulamanın kendi içerisindeki izin ayarlarından bağımsız bir kontrol mekanizması oluşacak.
Uygulamalar kamera, mikrofon veya ihtiyaç duydukları diğer kaynaklara erişmek istediğinde kullanıcıdan izin talep edebilecek. Verilen izinler daha sonra Windows 11 ayarlarından değiştirilebilecek ve gerektiğinde tamamen geri alınabilecek. Kısaca Microsoft, Windows 11'deki izin modelini Android ve iOS gibi işletim sistemlerinde bulunan uygulama bazlı kontrol mekanizmalarına daha fazla yaklaştırıyor.
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Özelliğin henüz deneysel aşamada olduğu için tüm Windows 11 kullanıcılarına sunulması beklenmiyor. Mevcut gelişmeler, özelliğin önümüzdeki haftalarda daha geniş Insider sürümlerine, ardından da birkaç ay içerisinde kararlı Windows 11 sürümlerine ulaşacağı yönünde.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: