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    Klavyede olmayan semboller, harfler ve simgeler nasıl yapılır?

    Klavyede olmayan harfler ve simgeler nasıl yapılır merak edenler buraya. Şekilli yazı stilleri, yıldız ve kalpler dahil klavyede olmayan semboller tam liste burada.
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    Klavyede olmayan semboller, harfler veya simgeler sosyal medya platformlarında ilgininizi çekmiştir. Genellikle biyografide denk geldiğimiz şekilli yazılar nasıl yazılıyor hiç merak ettiniz mi? Aksanlı bir harf, derece simgesi veya para birimi simgesi gibi klavyede bulunmayan bir karakteri yazmanız gerektiğinde bunu nasıl yapacaksınız? Windows ve Mac’te klavyede olmayan karakterler ve sembollerin yapılışını anlatıyoruz.

    Klavyede olmayan semboller ♾️

    klavyede olmayan semboller Tam Boyutta Gör
    Sosyal medya platformları veya başka yerde klavyede olmayan sembolleri yazmanız gerektiğinde, aşağıdan kopyala yapıştır yapabilirsiniz 🔽

    Para sembolleri 💲

    $€¥¢£₽₨₩฿₺₮₱₭₴₦৲৳૱௹﷼₹₲₪₡₫៛₵₢₸₤₳₥₠₣₰₧₯₶₷

    Matematik sembolleri 🧮

    +−-×÷±=∩∪ℵℶℷℸℇ∅∆∇⊂⊃⊄⊅⊆⊇⊈⊉⊊⊋∈∉∧∨<>≤≥∏∐∑∙√∛∜∟∠∡∢∣∥∬∭∮∯∰∱∲∳⨍⨎⨏⨛⨜⌠⌡ ∼∽&⊕⊖⊗⊘⊙⊚⊛⧸𝟎𝟏𝟐𝟑𝟒𝟓𝟔𝟕𝟖𝟗

    Geometrik semboller 📐

    ●○◯⚪︎⚫︎⦿◉◎▶︎▷▸◀︎◁◂▼▽▾▿▲△▴⬛︎⬜︎▢▣❖❍◌◖◗◐◑◒◓◔◕◴◵◶◷◧◨◩◪◫◰◱◲◳▇█◢◣◤◥◸◹◺◿

    Harf sembolleri 🔤

    ®©℗™℠№ªº℔℥ℨℬℊµΩℹ︎ℌℑ℞ℳ℃℉℀℁℅℆

    Kalp sembolleri ♥️

    ♥︎♡☙❣❥❦❧❤︎

    Yıldız sembolleri ⭐️

    ٭۞≛⋆⍟⍣★☆☪✡✦✧✩✪✫✬✭✮✯✰✵✶✷✸✹❂⚝⭑⭒✴︎⭐︎

    Estetik semboller 😎

    : ̗̀➛ ׂׂૢ ╰┈➤ ✎ -‘๑’- ·❥· ༊*·˚ ˗ˏˋ ´ˎ˗ ☄. *. ⋆ ˚ ༘♡ ⋆。˚ ੈ✩‧₊˚ ✧.* ೃ⁀➷ ⋆·˚ ༘ * ˏˋ°•*⁀➷ ·˚ ༘ *ೃ༄ .ೃ࿐  *ੈ✩‧₊˚ ⋆.ೃ࿔*:· ˚₊· ͟͟͞͞➳❥ ┊͙ ˘͈ᵕ˘͈ ⍣ ೋ ‗ ❍ ¡! ❞ ﹌﹌﹌ 彡

    ▓ ღ ꕥ ‿‿‿‿  * ˚ ✦ ೄྀ࿐ ˊˎ- シ ✧˚ · . '*•.¸♡ ♡¸.•* ︶꒦꒷♡꒷꒦︶ ⇢ ˗ˏˋ࿐ྂ ≪•◦ ❈ ◦•≫ ( :̲̅:̲̅:[̲̅:★:]̲̅:̲̅:̲̅:̲̅) ₍ ᐢ.ˬ.ᐢ₎˚୨୧ 𖨆♡𖨆 𓆩♡𓆪

    Birim sembolleri ⚛️

    ㎅㎆㎇㎈㎉㎍㎎g㎏㎐㎑㎒㎓㎔ ㎖㎗㎘㎛㎜㎝㎞㎟㎠㎡㎢㎣㎤㎥㎦㎧㎨㏕㍴㎭㎾

    Müzik sembolleri 🎧

    ♫♬𝄫♮𝄞𝄢〽︎𝄀𝄁𝄂𝄃𝄄𝄅𝄆𝄇𝄈𝄐𝄑𝄒𝄡𝄪⏑⏒⏓⏔⏕⏖⏗⏘⏙℟℣

    Ok işareti sembolleri ⬇️

    →⇒⟹⇨⇾➾⇢☛☞➔➜➙➛➝➞➟➠➡︎➢➣➤➥➦➧➨⥤⇀⇁⥛⥟⇰➩➪➫➬➭➮➯➱➲➳➵➸➻➺➼➽⟶⇉⇶⇛⇏⤃↛↝⤳↣↠↦⟼⤅⤇⟾⬅︎☜☚⇠⇽⇦⟸←⇐⥫⟵↑⇡⬆︎⇧⇪↓⇩⇣☟⬇︎↯↔︎⟺⬄⬌⟷⇋⇌⇄⇆↕︎⬍⥌⥍⇅⇵➷➴⇲➘↘︎➹➶⬈⇱↵↳↰↱⟲↺↻⟳⤾⤿⤫

    İşaretler ✔️

    º✓Øm²√αΔ©

    Sayılar 🔢

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    0︎⃣1︎⃣2︎⃣3︎⃣4︎⃣5︎⃣6︎⃣7︎⃣8︎⃣9︎⃣ ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅩⅪⅫⅰⅱⅲⅳⅴⅵⅶⅷⅸⅹⅺⅻⅬⅭⅮⅯⅼ

    Silah sembolleri 🔫

    ︻デ═一 ./’̿’̿ ̿ ̿̿ ̿̿ ̿̿ /'̿̿ ̿ ̿ ̿ ̿ ̿ ︻╦̵̵͇̿̿̿̿══╤─ つ-]═── ¤=[]:::::> /’̿̿ ̿ ̿ ̿   ̿̿ ̿̿ ̿̿ ̿'̿'\̵͇̿̿\з=( ͠° ͟ʖ ͡°)=ε/̵͇̿̿/'̿̿ ̿ ̿ ̿ ̿ ̿ 

    Klavyede olmayan harfler ⌨

    klavyede olmayan harfler Tam Boyutta Gör
    Instagram biyografi yazı tipi değiştirme için klavyede olmayan şekilli harflere ihtiyaç duyuyorsanız aşağıdan kopyala yapıştır yapabilirsiniz. İşte klavyede olmayan yazı stilleri:

    🄐🄑🄒🄓🄔🄕🄖🄗🄘🄙🄚🄛🄜🄝🄞🄟🄠🄡🄢🄣🄤🄥🄦🄧🄨🄩

    ⒶⒷⒸⒹⒺⒻⒼⒽⒾⒿⓀⓁⓂ︎ⓃⓄⓅⓆⓇⓈⓉⓊⓋⓌⓍⓎⓏ

    🄰🄱🄲🄳🄴🄵🄶🄷🄸🄹🄺🄻🄼🄽🄾🄿🅀🅁🅂🅃🅄🅅🅆🅇🅈🅉

    🅐🅑🅒🅓🅔🅕🅖🅗🅘🅙🅚🅛🅜🅝🅞🅟🅠🅡🅢🅣🅤🅥🅦🅧🅨🅩

    aɑæbʙβcçdɗɖeɛfɡɢɠhʜɧiıjʝkƙʟmɱɴŋoøœprʀɽsʂtʈuvwxχyzʑ

    ᴀᴁᴂᴃᴄᴅᴆᴇᴌᴍᴎᴏᴘᴙᴛᴜᴠᴡᴟᴢᴧἀάB

    𝒶𝒷𝒸𝒹ℯ𝒻ℊ𝒽𝒾𝒿𝓀𝓁𝓂𝓃ℴ𝓅𝓆𝓇𝓈𝓉𝓊𝓋𝓌𝓍𝓎𝓏

    𝓐𝓑𝓒𝓓𝓔𝓕𝓖𝓗𝓘𝓙𝓚𝓛𝓜𝓝𝓞𝓟𝓠𝓠𝓡𝓢𝓣𝓤𝓥𝓦𝓧𝓨𝓩

    𝔄𝔅ℭ𝔇𝔈𝔉𝔊ℌℑ𝔍𝔎𝔏𝔐𝔑𝔒𝔓𝔔ℜ𝔖𝔗𝔘𝔙𝔚𝔛𝔜ℨ

    𝔞𝔟𝔠𝔡𝔢𝔣𝔤𝔥𝔦𝔧𝔨𝔩𝔪𝔪𝔫𝔬𝔭𝔮𝔯𝔰𝔱𝔲𝔳𝔴𝔵𝔶𝔷

    𝔸𝔹ℂ𝔻𝔼𝔽𝔾ℍ𝕁𝕂𝕃𝕄ℕ𝕆ℙℚℝ𝕊𝕋𝕌𝕍𝕎𝕏𝕐ℤ

    🔠🔡🔤

    Klavyede olmayan simgeler nasıl yapılır 💡

    klavyede olmayan simgeleri yazma Tam Boyutta Gör
    Klavyede olmayan semboller nasıl eklenir, simgeler nasıl yazılır? Windows ve Mac bilgisayarda klavyede sembolleri yazmak için ayrı adımlar izlemeniz gerekir. Klavye simgelerini yazmak için kullanılan kısayollar farklıdır.

    Windows için:

    1. Windows + nokta (.) tuşuna basın.
    2. Semboller bölümüne gidin.
    3. Özel karakterlerin uzun bir listesini göreceksiniz.

    Mac için:

    1. Control + Command + Boşluk tuşuna basın.
    2. Karakter görüntüleyici karşınıza çıkacaktır.
    3. Sol panelden yeni semboller, simgeler, harfler ekleyebilirsiniz.

    Sosyal medya profillerini düzenlerken ve Word ya da başka bir programda bir belge yazarken, zaman zaman özel karakterlere ihtiyaç duyuyoruz. Klavyede olmayan semboller, harfler veya simgelere bu rehber yazımızdan ulaşabilirsiniz. Klavyede olmayan semboller nasıl eklenir, işaretler klavyede nasıl yapılır? anlattık ancak kopyala yapıştır yaparak da klavyede olmayan karakterleri yazabilirsiniz.

    Kaynakça https://support.microsoft.com/en-us/windows/windows-keyboard-tips-and-tricks-588e0b72-0fff-6d3f-aeee-6e5116097942 https://forum.donanimhaber.com/en-sekilli-nickler-burda-emege-saygi-rep--70750952
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    Kaya görünümlü: Gizli Tekne

    Profil resmi
    ardicli2000 16 saat önce

    Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.

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    kımyasal 23 saat önce

    ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.

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