Klavyede olmayan semboller, harfler ve simgeler nasıl yapılır?

- Klavyede olmayan semboller ♾️
- Para sembolleri 💲
- Matematik sembolleri 🧮
- Geometrik semboller 📐
- Harf sembolleri 🔤
- Kalp sembolleri ♥️
- Yıldız sembolleri ⭐️
- Estetik semboller 😎
- Birim sembolleri ⚛️
- Müzik sembolleri 🎧
- Ok işareti sembolleri ⬇️
- İşaretler ✔️
- Sayılar 🔢
- Silah sembolleri 🔫
- Klavyede olmayan harfler ⌨
- Klavyede olmayan simgeler nasıl yapılır 💡
- Windows için:
- Mac için:
- Yorumlar
Klavyede olmayan semboller, harfler veya simgeler sosyal medya platformlarında ilgininizi çekmiştir. Genellikle biyografide denk geldiğimiz şekilli yazılar nasıl yazılıyor hiç merak ettiniz mi? Aksanlı bir harf, derece simgesi veya para birimi simgesi gibi klavyede bulunmayan bir karakteri yazmanız gerektiğinde bunu nasıl yapacaksınız? Windows ve Mac’te klavyede olmayan karakterler ve sembollerin yapılışını anlatıyoruz.
Klavyede olmayan semboller ♾️
Para sembolleri 💲
$€¥¢£₽₨₩฿₺₮₱₭₴₦৲৳૱௹﷼₹₲₪₡₫៛₵₢₸₤₳₥₠₣₰₧₯₶₷
Matematik sembolleri 🧮
+−-×÷±∓=∩∪∞ℵℶℷℸℏℇ∅∆∇⊂⊃⊄⊅⊆⊇⊈⊉⊊⊋∈∉∧∨<>≤≥∏∐∑⨊∕∖∘∙√∛∜∟∠∡∢∣∥∫∬∭∮∯∰∱∲∳⨍⨎⨏⨛⨜⌠⌡ ∼∽∿&⊕⊖⊗⊘⊙⊚⊛⧵⧸𝟎𝟏𝟐𝟑𝟒𝟓𝟔𝟕𝟖𝟗
Geometrik semboller 📐
●○◯⚪︎⚫︎⦿◉◎▶︎▷▸◀︎◁◂▼▽▾▿▲△▴⬛︎⬜︎▢▣❖❍◌◖◗◐◑◒◓◔◕◴◵◶◷◧◨◩◪◫◰◱◲◳▇█◢◣◤◥◸◹◺◿
Harf sembolleri 🔤
®©℗™℠№ªº℔℥ℨℬℊµΩℹ︎ℌℑ℞ℳ℃℉℀℁℅℆
Kalp sembolleri ♥️
♥︎♡☙❣❥❦❧❤︎
Yıldız sembolleri ⭐️
٭۞≛⋆⍟⍣★☆☪✡✦✧✩✪✫✬✭✮✯✰✵✶✷✸✹❂⚝⭑⭒✴︎⭐︎
Estetik semboller 😎
: ̗̀➛ ׂׂૢ ╰┈➤ ✎ -‘๑’- ·❥· ༊*·˚ ˗ˏˋ ´ˎ˗ ☄. *. ⋆ ˚ ༘♡ ⋆。˚ ੈ✩‧₊˚ ✧.* ೃ⁀➷ ⋆·˚ ༘ * ˏˋ°•*⁀➷ ·˚ ༘ *ೃ༄ .ೃ࿐ *ੈ✩‧₊˚ ⋆.ೃ࿔*:· ˚₊· ͟͟͞͞➳❥ ┊͙ ˘͈ᵕ˘͈ ⍣ ೋ ‗ ❍ ¡! ❞ ﹌﹌﹌ 彡
▓ ღ ꕥ ‿‿‿‿ * ˚ ✦ ೄྀ࿐ ˊˎ- シ ✧˚ · . '*•.¸♡ ♡¸.•* ︶꒦꒷♡꒷꒦︶ ⇢ ˗ˏˋ࿐ྂ ≪•◦ ❈ ◦•≫ ( :̲̅:̲̅:[̲̅:★:]̲̅:̲̅:̲̅:̲̅) ₍ ᐢ.ˬ.ᐢ₎˚୨୧ 𖨆♡𖨆 𓆩♡𓆪
Birim sembolleri ⚛️
㎅㎆㎇㎈㎉㎍㎎g㎏㎐㎑㎒㎓㎔ ㎖㎗㎘㎛㎜㎝㎞㎟㎠㎡㎢㎣㎤㎥㎦㎧㎨㏕㍴㎭㎾
Müzik sembolleri 🎧
♩♪♫♬♭𝄫♮♯𝄞𝄢〽︎𝄀𝄁𝄂𝄃𝄄𝄅𝄆𝄇𝄈𝄐𝄑𝄒𝄡𝄪⏑⏒⏓⏔⏕⏖⏗⏘⏙℟℣
Ok işareti sembolleri ⬇️
→⇒⟹⇨⇾➾⇢☛☞➔➜➙➛➝➞➟➠➡︎➢➣➤➥➦➧➨⥤⇀⇁⥛⥟⇰➩➪➫➬➭➮➯➱➲➳➵➸➻➺➼➽⟶⇉⇶⇛⇏⤃↛↝⤳↣↠↦⟼⤅⤇⟾⬅︎☜☚⇠⇽⇦⟸←⇐⥫⟵↑⇡⬆︎⇧⇪↓⇩⇣☟⬇︎↯↔︎⟺⬄⬌⟷⇋⇌⇄⇆↕︎⬍⥌⥍⇅⇵➷➴⇲➘↘︎➹➶⬈⇱↵↳↰↱⟲↺↻⟳⤾⤿⤫
İşaretler ✔️
º✓Øm²√αΔ©
Sayılar 🔢
⓪①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ ❶❷❸❹❺❻❼❽❾❿ ➀➁➂➃➄➅➆➇➈➉
➊➋➌➍➎➏➐➑➒➓ ½⅓⅔¼¾ 0️⃣1️⃣2️⃣3️⃣4️⃣5️⃣6️⃣7️⃣8️⃣9️⃣🔟
0︎⃣1︎⃣2︎⃣3︎⃣4︎⃣5︎⃣6︎⃣7︎⃣8︎⃣9︎⃣ ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅩⅪⅫⅰⅱⅲⅳⅴⅵⅶⅷⅸⅹⅺⅻⅬⅭⅮⅯⅼ
Silah sembolleri 🔫
︻デ═一 ./’̿’̿ ̿ ̿̿ ̿̿ ̿̿ /'̿̿ ̿ ̿ ̿ ̿ ̿ ︻╦̵̵͇̿̿̿̿══╤─ つ-]═── ¤=[]:::::> /’̿̿ ̿ ̿ ̿ ̿̿ ̿̿ ̿̿ ̿'̿'\̵͇̿̿\з=( ͠° ͟ʖ ͡°)=ε/̵͇̿̿/'̿̿ ̿ ̿ ̿ ̿ ̿
Klavyede olmayan harfler ⌨
🄐🄑🄒🄓🄔🄕🄖🄗🄘🄙🄚🄛🄜🄝🄞🄟🄠🄡🄢🄣🄤🄥🄦🄧🄨🄩
ⒶⒷⒸⒹⒺⒻⒼⒽⒾⒿⓀⓁⓂ︎ⓃⓄⓅⓆⓇⓈⓉⓊⓋⓌⓍⓎⓏ
🄰🄱🄲🄳🄴🄵🄶🄷🄸🄹🄺🄻🄼🄽🄾🄿🅀🅁🅂🅃🅄🅅🅆🅇🅈🅉
🅐🅑🅒🅓🅔🅕🅖🅗🅘🅙🅚🅛🅜🅝🅞🅟🅠🅡🅢🅣🅤🅥🅦🅧🅨🅩
aɑæbʙβcçdɗɖeɛfɡɢɠhʜɧiıjʝkƙʟmɱɴŋoøœprʀɽsʂtʈuvwxχyzʑ
ᴀᴁᴂᴃᴄᴅᴆᴇᴌᴍᴎᴏᴘᴙᴛᴜᴠᴡᴟᴢᴧἀάB
𝒶𝒷𝒸𝒹ℯ𝒻ℊ𝒽𝒾𝒿𝓀𝓁𝓂𝓃ℴ𝓅𝓆𝓇𝓈𝓉𝓊𝓋𝓌𝓍𝓎𝓏
𝓐𝓑𝓒𝓓𝓔𝓕𝓖𝓗𝓘𝓙𝓚𝓛𝓜𝓝𝓞𝓟𝓠𝓠𝓡𝓢𝓣𝓤𝓥𝓦𝓧𝓨𝓩
𝔄𝔅ℭ𝔇𝔈𝔉𝔊ℌℑ𝔍𝔎𝔏𝔐𝔑𝔒𝔓𝔔ℜ𝔖𝔗𝔘𝔙𝔚𝔛𝔜ℨ
𝔞𝔟𝔠𝔡𝔢𝔣𝔤𝔥𝔦𝔧𝔨𝔩𝔪𝔪𝔫𝔬𝔭𝔮𝔯𝔰𝔱𝔲𝔳𝔴𝔵𝔶𝔷
𝔸𝔹ℂ𝔻𝔼𝔽𝔾ℍ𝕁𝕂𝕃𝕄ℕ𝕆ℙℚℝ𝕊𝕋𝕌𝕍𝕎𝕏𝕐ℤ
🔠🔡🔤
Klavyede olmayan simgeler nasıl yapılır 💡
Windows için:
- Windows + nokta (.) tuşuna basın.
- Semboller bölümüne gidin.
- Özel karakterlerin uzun bir listesini göreceksiniz.
Mac için:
- Control + Command + Boşluk tuşuna basın.
- Karakter görüntüleyici karşınıza çıkacaktır.
- Sol panelden yeni semboller, simgeler, harfler ekleyebilirsiniz.
Sosyal medya profillerini düzenlerken ve Word ya da başka bir programda bir belge yazarken, zaman zaman özel karakterlere ihtiyaç duyuyoruz. Klavyede olmayan semboller, harfler veya simgelere bu rehber yazımızdan ulaşabilirsiniz. Klavyede olmayan semboller nasıl eklenir, işaretler klavyede nasıl yapılır? anlattık ancak kopyala yapıştır yaparak da klavyede olmayan karakterleri yazabilirsiniz.Kaynakça https://support.microsoft.com/en-us/windows/windows-keyboard-tips-and-tricks-588e0b72-0fff-6d3f-aeee-6e5116097942 https://forum.donanimhaber.com/en-sekilli-nickler-burda-emege-saygi-rep--70750952 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.
ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.