Klavyede olmayan semboller, harfler ve simgeler nasıl yapılır?

Klavyede olmayan semboller, harfler veya simgeler sosyal medya platformlarında ilgininizi çekmiştir. Genellikle biyografide denk geldiğimiz şekilli yazılar nasıl yazılıyor hiç merak ettiniz mi? Aksanlı bir harf, derece simgesi veya para birimi simgesi gibi klavyede bulunmayan bir karakteri yazmanız gerektiğinde bunu nasıl yapacaksınız? Windows ve Mac’te klavyede olmayan karakterler ve sembollerin yapılışını anlatıyoruz.

Klavyede olmayan semboller ♾️ Tam Boyutta Gör Sosyal medya platformları veya başka yerde klavyede olmayan sembolleri yazmanız gerektiğinde, aşağıdan kopyala yapıştır yapabilirsiniz 🔽 Para sembolleri 💲 $€¥¢£₽₨₩฿₺₮₱₭₴₦৲৳૱௹﷼₹₲₪₡₫៛₵₢₸₤₳₥₠₣₰₧₯₶₷ Matematik sembolleri 🧮 +−-×÷±∓=∩∪∞ℵℶℷℸℏℇ∅∆∇⊂⊃⊄⊅⊆⊇⊈⊉⊊⊋∈∉∧∨<>≤≥∏∐∑⨊∕∖∘∙√∛∜∟∠∡∢∣∥∫∬∭∮∯∰∱∲∳⨍⨎⨏⨛⨜⌠⌡ ∼∽∿&⊕⊖⊗⊘⊙⊚⊛⧵⧸𝟎𝟏𝟐𝟑𝟒𝟓𝟔𝟕𝟖𝟗 Geometrik semboller 📐 ●○◯⚪︎⚫︎⦿◉◎▶︎▷▸◀︎◁◂▼▽▾▿▲△▴⬛︎⬜︎▢▣❖❍◌◖◗◐◑◒◓◔◕◴◵◶◷◧◨◩◪◫◰◱◲◳▇█◢◣◤◥◸◹◺◿ Harf sembolleri 🔤 ®©℗™℠№ªº℔℥ℨℬℊµΩℹ︎ℌℑ℞ℳ℃℉℀℁℅℆ Kalp sembolleri ♥️ ♥︎♡☙❣❥❦❧❤︎ Yıldız sembolleri ⭐️ ٭۞≛⋆⍟⍣★☆☪✡✦✧✩✪✫✬✭✮✯✰✵✶✷✸✹❂⚝⭑⭒✴︎⭐︎ Estetik semboller 😎 : ̗̀➛ ׂׂૢ ╰┈➤ ✎ -‘๑’- ·❥· ༊*·˚ ˗ˏˋ ´ˎ˗ ☄. *. ⋆ ˚ ༘♡ ⋆。˚ ੈ✩‧₊˚ ✧.* ೃ⁀➷ ⋆·˚ ༘ * ˏˋ°•*⁀➷ ·˚ ༘ *ೃ༄ .ೃ࿐ *ੈ✩‧₊˚ ⋆.ೃ࿔*:· ˚₊· ͟͟͞͞➳❥ ┊͙ ˘͈ᵕ˘͈ ⍣ ೋ ‗ ❍ ¡! ❞ ﹌﹌﹌ 彡 ▓ ღ ꕥ ‿‿‿‿ * ˚ ✦ ೄྀ࿐ ˊˎ- シ ✧˚ · . '*•.¸♡ ♡¸.•* ︶꒦꒷♡꒷꒦︶ ⇢ ˗ˏˋ࿐ྂ ≪•◦ ❈ ◦•≫ ( :̲̅:̲̅:[̲̅:★:]̲̅:̲̅:̲̅:̲̅) ₍ ᐢ.ˬ.ᐢ₎˚୨୧ 𖨆♡𖨆 𓆩♡𓆪 Birim sembolleri ⚛️ ㎅㎆㎇㎈㎉㎍㎎g㎏㎐㎑㎒㎓㎔ ㎖㎗㎘㎛㎜㎝㎞㎟㎠㎡㎢㎣㎤㎥㎦㎧㎨㏕㍴㎭㎾ Müzik sembolleri 🎧 ♩♪♫♬♭𝄫♮♯𝄞𝄢〽︎𝄀𝄁𝄂𝄃𝄄𝄅𝄆𝄇𝄈𝄐𝄑𝄒𝄡𝄪⏑⏒⏓⏔⏕⏖⏗⏘⏙℟℣ Ok işareti sembolleri ⬇️ →⇒⟹⇨⇾➾⇢☛☞➔➜➙➛➝➞➟➠➡︎➢➣➤➥➦➧➨⥤⇀⇁⥛⥟⇰➩➪➫➬➭➮➯➱➲➳➵➸➻➺➼➽⟶⇉⇶⇛⇏⤃↛↝⤳↣↠↦⟼⤅⤇⟾⬅︎☜☚⇠⇽⇦⟸←⇐⥫⟵↑⇡⬆︎⇧⇪↓⇩⇣☟⬇︎↯↔︎⟺⬄⬌⟷⇋⇌⇄⇆↕︎⬍⥌⥍⇅⇵➷➴⇲➘↘︎➹➶⬈⇱↵↳↰↱⟲↺↻⟳⤾⤿⤫ İşaretler ✔️ º✓Øm²√αΔ© Sayılar 🔢 ⓪①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ ❶❷❸❹❺❻❼❽❾❿ ➀➁➂➃➄➅➆➇➈➉ ➊➋➌➍➎➏➐➑➒➓ ½⅓⅔¼¾ 0️⃣1️⃣2️⃣3️⃣4️⃣5️⃣6️⃣7️⃣8️⃣9️⃣🔟 0︎⃣1︎⃣2︎⃣3︎⃣4︎⃣5︎⃣6︎⃣7︎⃣8︎⃣9︎⃣ ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅩⅪⅫⅰⅱⅲⅳⅴⅵⅶⅷⅸⅹⅺⅻⅬⅭⅮⅯⅼ Silah sembolleri 🔫 ︻デ═一 ./’̿’̿ ̿ ̿̿ ̿̿ ̿̿ /'̿̿ ̿ ̿ ̿ ̿ ̿ ︻╦̵̵͇̿̿̿̿══╤─ つ-]═── ¤=[]:::::> /’̿̿ ̿ ̿ ̿ ̿̿ ̿̿ ̿̿ ̿'̿'\̵͇̿̿\з=( ͠° ͟ʖ ͡°)=ε/̵͇̿̿/'̿̿ ̿ ̿ ̿ ̿ ̿

Emoji anlamları: Instagram & WhatsApp emojileri ve anlamları 2 ay önce eklendi

Klavye Kısayolları Listesi 6 ay önce eklendi

Klavyede olmayan simgeler nasıl yapılır 💡 Tam Boyutta Gör Klavyede olmayan semboller nasıl eklenir, simgeler nasıl yazılır? Windows ve Mac bilgisayarda klavyede sembolleri yazmak için ayrı adımlar izlemeniz gerekir. Klavye simgelerini yazmak için kullanılan kısayollar farklıdır. Windows için: Windows + nokta (.) tuşuna basın. Semboller bölümüne gidin. Özel karakterlerin uzun bir listesini göreceksiniz. Mac için: Control + Command + Boşluk tuşuna basın. Karakter görüntüleyici karşınıza çıkacaktır. Sol panelden yeni semboller, simgeler, harfler ekleyebilirsiniz.

Sosyal medya profillerini düzenlerken ve Word ya da başka bir programda bir belge yazarken, zaman zaman özel karakterlere ihtiyaç duyuyoruz. Klavyede olmayan semboller, harfler veya simgelere bu rehber yazımızdan ulaşabilirsiniz. Klavyede olmayan semboller nasıl eklenir, işaretler klavyede nasıl yapılır? anlattık ancak kopyala yapıştır yaparak da klavyede olmayan karakterleri yazabilirsiniz.

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Klavyede olmayan semboller nasıl yapılır?