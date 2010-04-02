Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Windows 7, Mart ayında %10 pazar payına ulaştı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
5b
1
21
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Windows 7, Mart ayında %10 pazar payına ulaştı
Tam Boyutta Gör

Pazar araştırmaları yapan Net Applications firmasının yeni bir çalışmasına göre, resmi tanıtımı geçtiğimiz Ekim ayında gerçekleştirilen Windows 7, 160 milyon internet kullanıcısınden elde edilen verilere göre Mart ayı itibariyle %10 pazar payına ulaşmış durumda. Çıktığı günden bu yana ilk defa çift haneli pazar rakamına ulaşan Windows 7, Ekim ayında bu yana 90 milyondan fazla kopya satarak yüksek pazar payı elde edeceğinin sinyallerini vermişti. Kasım ayında Mac OS X 10.5'i geçen Windows 7, %64.46 pazar payına sahip Windows XP ve %16.01 pazar payına sahip Windows Vista'dan sonra üçüncü sırada.

Yapılan projeksiyonlara göre Windows 7, bu senenin ortalarına doğru Windows Vista'yı geride bırakarak kullanım yaygınlığı en yüksek ikinci Windows sürümü olabilir. Windows XP ise güçlü pozisyonunu daha uzunca bir süre koruyacak gibi görünüyor zira bugün özellikle netbook'ların önemli bir kısmı Windows XP ile satılıyor ve bu durum işletim sisteminin yerini korumasına ciddi katkı sağlıyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
m_v_p 9 yıl
microsoft vista ile yaşadığı hayal kırıklığını windows7 ile telafi etti.win 7 hem hızlı hem kullanışlı...artış normal
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
4Marilyn 9 yıl
forever windows 7
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 9 yıl
win 7 kullanıyorum beta sürümleri çıktığından beri tam sürüm çıktı tam sürüme terfi ettim hiç bi şekilde sorun yaşamadım oyunlar filmler vs format attığım her pc ye de 7 kuruyorum xp çalışan her makinede 7 de sorunsuz çalışır arkadaşlar home premium deneyin çok kötüyse makine starter ı kurun
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Robinson_Crusoe 9 yıl
Windows 7 64 bit ultimate akar,
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tolgá 9 yıl
@Dehşetengiz ben kurmuştum win7 p4 lü sistemime vistadan rahat çalışmıştı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kénan 9 yıl
Stabil ve çok rahat bir işletim sistemi. Kullandığım ilk andan beri çok memnunum. Çalışmayan program ve oyuna hiç rastlamadım. Sadece film izlerken görüntüler çamur gibi olabiliyor, tek sorun burada bana göre..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sabotaj1023 9 yıl
inadına vista
ne yapalım arkadaşlar böyle olacağını kim bilirdi. zamanında sattı bize vistayı peşine bu olmadı yenisi çıkacak .
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bey Amca 9 yıl
En iyisi xp. W7 yükledim çoğu oyunda çalışmıyor ve silkroadda 10 15 dk dan sonra şişmeye başlıyor 400 ram kullanan oyun 700 800 kullanıyor sildim xp yaptım.


Ama oyun oynamam diyenler için bence güzel bir sistem
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CominqUndone 9 yıl
Bende tam tersine xp de Bioshock 2 de 2gb ram kullanımı gördüm geçen just cause 2 için win 7 ye geçtim aynı ayarlarda üstelik bide dx10 Bioshock 2 de 1.7 gb ram kullanımını geçmedi 1 saate yakın oynadım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
spyae 9 yıl

Yasin Dayıoğlu

En iyisi xp. W7 yükledim çoğu oyunda çalışmıyor ve silkroadda 10 15 dk dan sonra şişmeye başlıyor 400 ram kullanan oyun 700 800 kullanıyor sildim xp yaptım.


Ama oyun oynamam diyenler için bence güzel bir sistem


bende tam tersi oldu

xp kasarken win7 sorunsuz çalışıyor,bu arada kurduğumdan beri format atmadım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +192 Bloodin +179 BlackLead +173 madmahmutd +147 theozy +145 Mugetsuga +136 Domatore +115 Galatas4ray +112 celik44 +105 Murat.Ak +100
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
4953 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
windows 7, işletim sistemi ve
3 etiket daha Windows microsoft pazar payı
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Wikipedia'ya
DonanımHaber
Lockheed Martin: "Türkiye'nin F-35'lerini
DonanımHaber
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim