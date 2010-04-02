Windows 7, Mart ayında %10 pazar payına ulaştı

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Pazar araştırmaları yapan Net Applications firmasının yeni bir çalışmasına göre, resmi tanıtımı geçtiğimiz Ekim ayında gerçekleştirilen Windows 7, 160 milyon internet kullanıcısınden elde edilen verilere göre Mart ayı itibariyle %10 pazar payına ulaşmış durumda. Çıktığı günden bu yana ilk defa çift haneli pazar rakamına ulaşan Windows 7, Ekim ayında bu yana 90 milyondan fazla kopya satarak yüksek pazar payı elde edeceğinin sinyallerini vermişti. Kasım ayında Mac OS X 10.5'i geçen Windows 7, %64.46 pazar payına sahip Windows XP ve %16.01 pazar payına sahip Windows Vista'dan sonra üçüncü sırada.

Yapılan projeksiyonlara göre Windows 7, bu senenin ortalarına doğru Windows Vista'yı geride bırakarak kullanım yaygınlığı en yüksek ikinci Windows sürümü olabilir. Windows XP ise güçlü pozisyonunu daha uzunca bir süre koruyacak gibi görünüyor zira bugün özellikle netbook'ların önemli bir kısmı Windows XP ile satılıyor ve bu durum işletim sisteminin yerini korumasına ciddi katkı sağlıyor.