Windows 7 sertifikasyonunu geçen USB 3.0 destekli ilk anakart Gigabyte P55A-UD5 oldu

Dünyanın en büyük anakart üreticilerinden Gigabyte, USB 3.0 destekli anakartı, Windows 7 Logo sertifikasyonunu geçen ilk isim olduğunu duyurdu. P55A serisi ile birlikte Lynnfield kod adlı Intel işlemciler için SATA-III ve USB 3.0 destekli anakartlarını satışa sunan ve hemen ardından benzer özelliklere sahip X58A- UD7 modelini duyuran Gigabyte, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamayla endüstride ilk defa SATA-III ve USB 3.0 destekli AMD anakartını (790FXTA-UD5) lanse etmişti.
Firmadan yapılan açıklamada P55 çipsetli P55A-UD5 modelinin, Microsoft'un Windows Hardware Compatibility (WHCL) testini geçen USB 3.0 destekli ilk anakart olduğu belirtildi. P55A-UD5 modelinin kutudan çıktığı gibi üzerindeki tüm teknolojilerle Windows 7 altında sorunsuzca kullanılabileceğini belirten Gigabyte, USB 3.0 destekli diğer anakartları için testlerin devam ettiğini ve önümüzdeki hafta içerisinde sertifikasyon programının tamamlanacağını belirtti.
USB 3.0 destekli anakartlarında NEC tarafından hazırlanan kontrol yongasını (uPD720200) kullanan Gigabyte, SATA-III desteği içinse Marvell tarafından geliştirilen kontrolcüye yer veriyor. USB 3.0 uyumlu sürücülerin yaygın satışı henüz başlamasa da 5Gbps'e kadar ulaşan veri transfer hızıyla USB 3.0, 10 kata kadar daha yüksek performans vaat ediyor ayrıca geriye dönük uyumluluk çerçevesinde USB 2.0 cihazlarla da kullanılabiliyor.
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usb 3.0 cihazlar olmadıktan sonra ne gerek var usb 3.0 a , sata3 neysedee aslında onada gerek yok çnki sata 2 sınırını zorlayan bi hdd yokki :D
2-3 sene sonra çok faydası görülüyor inan.
Asus anakart var elimde şimdi.Sata desteği olan ilk anakartlardan biri.O zamanlar PATA modaydı tabii.
Şu anda ise PATA HDD'ler de pahalı ve yavaş.Bu anakartın artısı şimdi çok işime yarıyor rahatlıkla sata hdd takabiliyorum eski anakart olmasına rağmen.
Uzun lafın kısası yeni teknoloji eninde sonunda bir yerde işe yarıyor (çoğu zaman tabii) ben bunu gördüm.Hiç işe yaramaz denilen PCIe X1 slotlara bile 2-3 sene sonra kartlar çıkmaya başladı.
Alıntı:
Sata III hızı kaç ekran kartı taktığımıza bağlı olarak değişiyor mu yani?
Güç olayını korumak için yapmış olabilirler mi?(Fazla salladım biliyorum)
Anakartın özelliklerinde "When dual graphics cards are used in 1st and 2nd PCIex16 slots, SATA3 / USB 3.0 (Marvell 9128 /NEC USB 3.0 Controllers) will work at normal mode."
yazıyor.
Sata III hızı kaç ekran kartı taktığımıza bağlı olarak değişiyor mu yani?
Sanki ordaki virgül cümleyi kesiyor ve devamı başka bir şeyi anlatıyor gibi geldi bana. Başka mantıklı bir açıklama bulamadım.
Bu olay soket 1156 yapısı ile ilgili.
Soket 1156 x16 pic-e direkt işlemeciye bağlı. Memoryde direk işlemciye bağlı. Atık kuzey köprüsü yok. Bunlar eskiden kuzey köprüsü yapardır. Artık işlmeciler yapıyor. Neyse pci-e den biraz bahsedeyim. pci-e usb gibi seri bir bağlantıdır. her birini hızı 1.0 için 250MB/s 2.0 için 250MB/sn dir.(Büyük B byte küçük b bittir USB2.0 450Mb/dir.) . 1156 larda işlmeciye 16 adet pci-e 2.0 bağlıdır. Aynı usb gibi gibi düşünülebilir. İşlemciye bağlı 16 adet usb 3.0 var diye düşüne biliriz.. Bu kartın üzerinde 3 tane pc-e x16 slotu var.1. x16 çalışır 2. x8 3. ise x4 olarak çalışır. Bunlardan 1 ve 2 ikincisi direkt işlemciye bağlıdır. Bunlar ya 1 tanesi x16 çalışır yada 2 si x8 çalışır. Böylece crosfire sli yapılır ama x32 olarak değil x16 olarak yapılır.
İşlemci aynı zamanda güney köprüye bağlıdır buda p55 chipidir. Bu bağlatıda DMI dir ki bu bi 4x çeşit pci-e 1.0 dır. Buna da işlemci güney köprüye p55 e usb 2.0 la bağlı diyebiliriz. p55 ne yapar peki. Üzerinde 6 adet sata 2 , 14 tane Usb 2.0, intel hd audio bunun yanında pc-ı bus ve x8 pci-e 2.0 vardır. Burda fark etiğiniz gibi. Tüm bu şeyler işlemciye ve RAM e DMI uzerinde n yani x4 pci-e 1.0 üzeriden bağlıdır. p55 işlmeciye bağlı olan x4 1.0 hattının (4 usb diyelim) kendine bağlı olan tüm cihazlara paylaştırı.
Bu karttaki p55 e 8 adet pci-e 2.0 hattına bağlı olarak, ethernetler için her biri x1 bağlı 2 adet rtl8111 chipi , 1x usb 3.0 için nec chipi, sata 3 için x1 marvel chipi bunun yanında, e-stalar için 1x jmicron 362 var. Kart uzerinde 3. x16 yuvası ki bu x4 dür ve 2 adet x1 yuva var. Şimdi hepsini toplarsak eğer 11 adet pci-e hattı gerekir oysa p55 bağlı zaten 8 yol var bunun için bordu yapanlar. x4 lük slotu default olarak x1 olarak çalıştırır eğer biostan ayar yapılırsa x4 olursa bu sefer board üzerindeli 2 adet x1 yuva ile arkadaki e-stalar çalışmaz. Bunun böyle çözmüşler.
Gelelim sata 3 ve usb 3.0 nin normal moduna. Yukarda demiştik bunların x1 pci-e 2.0 ile p55 bağlı p55 ise x4 pci-e 1.0 ile ram ve işlmeciye bağlı. Bu hızda 2GB/sn denk geliyor. Karta bağlı tüm birimler bu hızı paylaşıyorlar. USB 3.0 ve Sata 3 Normalde bu yolu kullanırken tasarımcılar bu 2 chipi p55 yerin direkt olarak işlmeciye bağlamıya opsiyon hale getirmişler böylece sata 3 ve usb 3.0 tam verim alabilir. Buna yapmak için ekran kartının hatlarından çalmışlar. Ama bu sefer x16 slot x8 düşer. Ama burda şu sorulabilir neden 14 değilde 8. Pcie expresler hatlar cift kat olarak birleşebilir. 2 4 8 16 gibi. Sata ve usb 2 hat kullanmasına rağmen x8 hattı yiyor bu sayede.
Ordaki uyarıya gelirsek eğer 2 ekran katı takarsan eğer ki ozaman iki slot x8 çalışacak usb ve sata 3 de p55 üzerinden işlmeci ve ram e bağlı olacak. Bu kartı alanlar dikkat edecekler sata usb hızlı kullanmak isterlese ekran kartları yavaşlıyacak.
yanlış mantık.. 3.0 desteği veren anakart yoksa adamlar neden 3.0 ürün yapsınlar ki.. directxte de aynıdı durum.. önce dx10 çıktı sonra destekleyen oyunlar..