Windows 7 sertifikasyonunu geçen USB 3.0 destekli ilk anakart Gigabyte P55A-UD5 oldu

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Dünyanın en büyük anakart üreticilerinden Gigabyte, USB 3.0 destekli anakartı, Windows 7 Logo sertifikasyonunu geçen ilk isim olduğunu duyurdu. P55A serisi ile birlikte Lynnfield kod adlı Intel işlemciler için SATA-III ve USB 3.0 destekli anakartlarını satışa sunan ve hemen ardından benzer özelliklere sahip X58A- UD7 modelini duyuran Gigabyte, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamayla endüstride ilk defa SATA-III ve USB 3.0 destekli AMD anakartını (790FXTA-UD5) lanse etmişti.

Firmadan yapılan açıklamada P55 çipsetli P55A-UD5 modelinin, Microsoft'un Windows Hardware Compatibility (WHCL) testini geçen USB 3.0 destekli ilk anakart olduğu belirtildi. P55A-UD5 modelinin kutudan çıktığı gibi üzerindeki tüm teknolojilerle Windows 7 altında sorunsuzca kullanılabileceğini belirten Gigabyte, USB 3.0 destekli diğer anakartları için testlerin devam ettiğini ve önümüzdeki hafta içerisinde sertifikasyon programının tamamlanacağını belirtti.

USB 3.0 destekli anakartlarında NEC tarafından hazırlanan kontrol yongasını (uPD720200) kullanan Gigabyte, SATA-III desteği içinse Marvell tarafından geliştirilen kontrolcüye yer veriyor. USB 3.0 uyumlu sürücülerin yaygın satışı henüz başlamasa da 5Gbps'e kadar ulaşan veri transfer hızıyla USB 3.0, 10 kata kadar daha yüksek performans vaat ediyor ayrıca geriye dönük uyumluluk çerçevesinde USB 2.0 cihazlarla da kullanılabiliyor.