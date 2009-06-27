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Windows 7'nin ön-satış süreci hızlı başladı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
12,9b
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26
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Windows 7'nin ön-satış süreci hızlı başladı
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Windows 7'nin ön-satış süreci hızlı başladı
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Redmond merkezli yazılım devi Microsoft'un kullanıcılar tarafından merakla beklenen 7. jenerasyon yeni işletim sistemi Windows 7'nin resmi fiyat bilgilerini daha önce sizlerle paylaşmış ve firmanın ön-satış programına başlayacağını ifade etmiştik. 26 Haziran'da başlayan ve 11 Temmuz'a kadar devam edeceği açıklanan ön-satış programı tahmin edildiği gibi yoğun ilgi ile başladı. Zira Amazon ve Best Buy gibi seçilmiş noktalarda önemli bir fiyat avantajıyla satışa sunulan işletim sistemi ilk gün sonunda ciddi talep gördü.

Açıklanan bilgilere göre dün yani ön-satışın başladığı ilk gün olan 26 Haziran'da, Windows 7 işletim sistemi, Amazon'da satılan yazılımlar arasında en popüler ürün olmayı başardı. Ön-satış programı çerçevesinde Home Premium Upgrade versiyonu 49$'a kullanıcılara sunulan Windows 7 işletim sisteminin Professional versiyonu için istenen bedel ise 22 Ekim lansmanı için belirlenen 199$'lık orjinal fiyat yerine 99$. Gelen bilgilere göre avantajlı fiyat uygulaması sayesinde ön-satış sürecinde Windows 7'nin ciddi talep alması bekleniyor.


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burzumvarg 10 yıl
ben de 64 bit kullanıyorum...süper...wista halt etmiş yanında...
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Kénan 10 yıl
Prof kullandım bugüne kadar, Ultimate felan fıs..
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Rizeli55 10 yıl
mczagam sana cevap vericem...
key in aslında pek bir anlamı yok...sanılanın aksine önemli olan ürünün yasal yoldan alınması ve alınan EULA(son kullanıcı sözleşmesi) uyarınca kullanılması.Örn.bazı yazılım firmaları ürün satışlarında coğrafi sınırlama getiriyor.bu lisans anlaşmasında yazıyor.bu ürünü satın alsanız yani yasal keyiniz olsa bile kullanmanız yasadışı çünkü EULA ya uymanız gerekiyor.Anlamanız için bir örnek daha OEM bir windows lisansınız var OEM lisanslar satın alınan bilgisayara bağımlıdır.diyelimki eski bilgisayarı attınız yeni toplama bir makina aldınız bu PC ye o OEM i kurarsanız ürün yasal olmasına rağmen bu kullanımınız yasadışı oluyor.Lisans sözleşmesine ki uzun bir sözleşmedir aykırı kullanmanız orjinal kullandığınız anlamına gelmiyor.yani işin özeti siz bir yazılım alırken aslında bir "sözleşme" satın alıyorsunuz ve bu sözleşmenin dışına çıkamazsınız.yoksa olay bir tek keyden ibaret değil.
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bumbleble 10 yıl

Orjinalden alıntı: Rizeli55

mczagam sana cevap vericem...
key in aslında pek bir anlamı yok...sanılanın aksine önemli olan ürünün yasal yoldan alınması ve alınan EULA(son kullanıcı sözleşmesi) uyarınca kullanılması.Örn.bazı yazılım firmaları ürün satışlarında coğrafi sınırlama getiriyor.bu lisans anlaşmasında yazıyor.bu ürünü satın alsanız yani yasal keyiniz olsa bile kullanmanız yasadışı çünkü EULA ya uymanız gerekiyor.Anlamanız için bir örnek daha OEM bir windows lisansınız var OEM lisanslar satın alınan bilgisayara bağımlıdır.diyelimki eski bilgisayarı attınız yeni toplama bir makina aldınız bu PC ye o OEM i kurarsanız ürün yasal olmasına rağmen bu kullanımınız yasadışı oluyor.Lisans sözleşmesine ki uzun bir sözleşmedir aykırı kullanmanız orjinal kullandığınız anlamına gelmiyor.yani işin özeti siz bir yazılım alırken aslında bir "sözleşme" satın alıyorsunuz ve bu sözleşmenin dışına çıkamazsınız.yoksa olay bir tek keyden ibaret değil.



hocam tamam sözleşme alıyoruz da dedinya OEM satın alınan bilgisayara bağımlıdır bu bilgisayar yeni bi HDD mi? kısaca ben bu fiyattan Yurtdışından key alsam başım ağrırmı yani bu key o bölgeye ayrılmış keylerden midir ?
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fotifoti 10 yıl
sadece anahtar satsalardı , indilebilir sürüm yada , daha ucuza satmaları gerekir. çünkü kutu ve beraberinde gelen maliyeti yok. oem le box arasında fiyat farkı olmalı . ama tabi möhim olan key , dediğiniz gibi
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RaDReS 10 yıl
Ülkemiz için de böyle bir durum söz konusu mu?
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SSH 10 yıl

Orjinalden alıntı: RaDReS

Ülkemiz için de böyle bir durum söz konusu mu?


Bildiğim kadarıyla değil.
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