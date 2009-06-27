Windows 7'nin ön-satış süreci hızlı başladı

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Redmond merkezli yazılım devi Microsoft'un kullanıcılar tarafından merakla beklenen 7. jenerasyon yeni işletim sistemi Windows 7'nin resmi fiyat bilgilerini daha önce sizlerle paylaşmış ve firmanın ön-satış programına başlayacağını ifade etmiştik. 26 Haziran'da başlayan ve 11 Temmuz'a kadar devam edeceği açıklanan ön-satış programı tahmin edildiği gibi yoğun ilgi ile başladı. Zira Amazon ve Best Buy gibi seçilmiş noktalarda önemli bir fiyat avantajıyla satışa sunulan işletim sistemi ilk gün sonunda ciddi talep gördü.

Açıklanan bilgilere göre dün yani ön-satışın başladığı ilk gün olan 26 Haziran'da, Windows 7 işletim sistemi, Amazon'da satılan yazılımlar arasında en popüler ürün olmayı başardı. Ön-satış programı çerçevesinde Home Premium Upgrade versiyonu 49$'a kullanıcılara sunulan Windows 7 işletim sisteminin Professional versiyonu için istenen bedel ise 22 Ekim lansmanı için belirlenen 199$'lık orjinal fiyat yerine 99$. Gelen bilgilere göre avantajlı fiyat uygulaması sayesinde ön-satış sürecinde Windows 7'nin ciddi talep alması bekleniyor.