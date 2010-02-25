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Windows Mobile 6.5 için Flash 10.1 çalışmaları WinMo 7'ye kaydırılıyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
20,8b
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Windows Mobile 6.5 için Flash 10.1 çalışmaları WinMo 7'ye kaydırılıyor
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Gelişmiş donanımlara sahip yeni nesil akıllı telefonlarla gündemde kalmayı başaran Windows Mobile için Adobe cephesinden kötü bir haber var. Gelen yeni bilgilere göre bir süredir konuşulmakta olan Windows Mobile 6.5 için Flash 10.1 çalışmaları iptal ediliyor.. Adobe'nin kendi forumundaki bilgilere göre, Windows Mobile 6.5 platformunun kritik bazı API'lere destek vermemesinden ötürü güncel Flash çalışmaları Windows Mobile 7 platformuna kaydırılıyor.

Bu arada Windows Mobile 6.5 tabanlı cihazlar için Windows Mobile 7 güncellemesinin gelip gelmeyeceği yönündeki belirsizlik sürüyor. Microsoft İngiltere Mobil Grup yöneticisi Alex Reeve'in açıklamasından yola çıkılarak Windows Mobile 6.5 tabanlı cihazlar için donanımına göre Windows Mobile 7 güncellemesi gelebileceği belirtilirken, örnek cihaz olarakta 4.3-inç ekran sahip olan ve 1GHz Snapdragon işlemcisini kullanan HTC HD2'ye işaret ediliyor.


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rigel55 9 yıl
Artik acıklasalar hd2 destegini gına geldi flash 10.1 wm7 ye geliyorsa mecbur gecicez demektir tabi desteklerse
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