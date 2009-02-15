Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Windows Mobile 7.0'ın beta versiyonu sene sonunda yayımlanabilir

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
6,7b
1
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Windows Mobile 7.0'ın beta versiyonu sene sonunda yayımlanabilir
Tam Boyutta Gör

Global ekonomik krizle boğuşan teknoloji dünyasını bir diğer önemli organizasyonun heyecanı sarmış durumda. İspanya'nın Barselona kentinde yarın başlayacak Mobil Dünya Kongresi, iletişim teknolojilerindeki en son yeniliklerin, yeni nesil servislerin ve farklı firmalarca tanıtılacak çok sayıda yeni telefonun gövde gösteresi yapacağı sektörün en büyük etkinliklerinden biri olacak.

Mobil Dünya Kongresi'nin katılımcılarından biri de Redmond merkezli yazılım devi Microsoft olacak. Akıllı telefonlar için hazırladığı Windows Mobile işletim sisteminin 6.5 sürüm numaralı yeni versiyonunu tanıtacak olan firmanı yol haritasına dair planlar da netleşmeye başladı. Tayvanlı kaynaklara dayındırılarak verilen bir habere göre Windows Mobile 7 işletim sistemi 2010'da hazır olacak.

Cep telefonu dünyasında son dönemin öne çıkan akımlara olarak dokunmatik kontrol ve çoklu ortam özellikleri gibi sürekli gelişen fonksiyonlara, mevcut platforma kıyasla çok daha yatkın olması beklenen Windows Mobile 7.0'ın beta versiyonunun bu sene sonuna doğru üretici firmalar sağlanması, Nisan 2010'da ise yeni nesil mobil platformun hazır olması bekleniyor.

Bu gelişmelere ek olarak bir süredir konuşulan bir detayı da belirtmekte fayda var. Microsoft, Windows Mobile işletim sistemini temel alan telefonları muhtemelen iPhone'un güçlenen marka pozisyonuna karşı "Windows Phone" olarak yani spesifik olarak herhangi bir işketim sistemi versiyonu belirtmende yeniden tanımlayabileceği de yine Tayvanlı kaynaklarca ifade edilen bir diğer önemli detay.

Öte yandan ifade edilen rakamlara göre geçtiğimiz yıl içerisinde Windows Mobile tabanlı 20 milyon telefon satıldığı belirtiliyor.


Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 yıl Sony Ericsson T303 video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Gelmiş geçmiş en güçlü Ferrari: İşte
DonanımHaber
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim