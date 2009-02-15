Windows Mobile 7.0'ın beta versiyonu sene sonunda yayımlanabilir

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Global ekonomik krizle boğuşan teknoloji dünyasını bir diğer önemli organizasyonun heyecanı sarmış durumda. İspanya'nın Barselona kentinde yarın başlayacak Mobil Dünya Kongresi, iletişim teknolojilerindeki en son yeniliklerin, yeni nesil servislerin ve farklı firmalarca tanıtılacak çok sayıda yeni telefonun gövde gösteresi yapacağı sektörün en büyük etkinliklerinden biri olacak.

Mobil Dünya Kongresi'nin katılımcılarından biri de Redmond merkezli yazılım devi Microsoft olacak. Akıllı telefonlar için hazırladığı Windows Mobile işletim sisteminin 6.5 sürüm numaralı yeni versiyonunu tanıtacak olan firmanı yol haritasına dair planlar da netleşmeye başladı. Tayvanlı kaynaklara dayındırılarak verilen bir habere göre Windows Mobile 7 işletim sistemi 2010'da hazır olacak.

Cep telefonu dünyasında son dönemin öne çıkan akımlara olarak dokunmatik kontrol ve çoklu ortam özellikleri gibi sürekli gelişen fonksiyonlara, mevcut platforma kıyasla çok daha yatkın olması beklenen Windows Mobile 7.0'ın beta versiyonunun bu sene sonuna doğru üretici firmalar sağlanması, Nisan 2010'da ise yeni nesil mobil platformun hazır olması bekleniyor.

Bu gelişmelere ek olarak bir süredir konuşulan bir detayı da belirtmekte fayda var. Microsoft, Windows Mobile işletim sistemini temel alan telefonları muhtemelen iPhone'un güçlenen marka pozisyonuna karşı "Windows Phone" olarak yani spesifik olarak herhangi bir işketim sistemi versiyonu belirtmende yeniden tanımlayabileceği de yine Tayvanlı kaynaklarca ifade edilen bir diğer önemli detay.

Öte yandan ifade edilen rakamlara göre geçtiğimiz yıl içerisinde Windows Mobile tabanlı 20 milyon telefon satıldığı belirtiliyor.