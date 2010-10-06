Windows Phone 7 işletim sistemli LG E900'ün resmi görseller ortaya çıktı.

Elektronik dünyasının tanınan firmalarından LG'nin Windows Phone 7 işletim sistemli yeni telefonu E900'e ait olan resmi görseller ortaya çıktı.

Yakında piyasaya sunulacak olan Windows Phone 7 işletim sistemi için hazırlanan LG E900, bu işletim sistemin ihtiyaç duyduğu minimum gereksinimleri de karşılıyor. Telefonun ön tarafından konumlandırılmış olan geri, windows ve bing'e özel arama tuşu Windows Phone 7'nin gereksinimleri arasında yer alıyor.

LG E900, sahip olduğu 1 Ghz işlemci, 16 GB dahili depolama alanı, LED flaşlı 5 Mp kamera ve 3.8 inç boyutunda kapasitif WVGA çözünürlüklü ekranı ile Windows Phone 7'nin diğer gereksinimlerini karşılıyor. LG'nin Windows Phone 7 işletim sistemli telefonu E900'ün satış fiyatının önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.