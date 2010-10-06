Windows Phone 7 işletim sistemli LG E900'ün resmi görseller ortaya çıktı.

Elektronik dünyasının tanınan firmalarından LG'nin Windows Phone 7 işletim sistemli yeni telefonu E900'e ait olan resmi görseller ortaya çıktı.
Yakında piyasaya sunulacak olan Windows Phone 7 işletim sistemi için hazırlanan LG E900, bu işletim sistemin ihtiyaç duyduğu minimum gereksinimleri de karşılıyor. Telefonun ön tarafından konumlandırılmış olan geri, windows ve bing'e özel arama tuşu Windows Phone 7'nin gereksinimleri arasında yer alıyor.
LG E900, sahip olduğu 1 Ghz işlemci, 16 GB dahili depolama alanı, LED flaşlı 5 Mp kamera ve 3.8 inç boyutunda kapasitif WVGA çözünürlüklü ekranı ile Windows Phone 7'nin diğer gereksinimlerini karşılıyor. LG'nin Windows Phone 7 işletim sistemli telefonu E900'ün satış fiyatının önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.
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Windows kendi uygulama dükkanını kurmalı
Güzelim telefon çıkar tasarıma bak.
Sanki sokaktan seçiyorlar mühendisleri
dokunmatikler hoşuna gitmiyorsa nokianın bastırmatikli telefonları halen mevcut üzülme..
LG başkalarına retia ekran sağlıyor ama kendi telefonunda kullanmıyor sanırsam.. acaba özel bir anlaşmaları filan mı var diye düşünmeden edemedim.