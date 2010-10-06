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Windows Phone 7 işletim sistemli LG E900'ün resmi görseller ortaya çıktı

Windows Phone 7 işletim sistemli LG E900'ün resmi görseller ortaya çıktı.
8 yıl
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Cep İşletim Sistemleri
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Elektronik dünyasının tanınan firmalarından LG'nin Windows Phone 7 işletim sistemli yeni telefonu E900'e ait olan resmi görseller ortaya çıktı.

Yakında piyasaya sunulacak olan Windows Phone 7 işletim sistemi için hazırlanan LG E900, bu işletim sistemin ihtiyaç duyduğu minimum gereksinimleri de karşılıyor. Telefonun ön tarafından konumlandırılmış olan geri, windows ve bing'e özel arama tuşu Windows Phone 7'nin gereksinimleri arasında yer alıyor.

LG E900, sahip olduğu 1 Ghz işlemci, 16 GB dahili depolama alanı, LED flaşlı 5 Mp kamera ve 3.8 inç boyutunda kapasitif WVGA çözünürlüklü ekranı ile Windows Phone 7'nin diğer gereksinimlerini karşılıyor. LG'nin Windows Phone 7 işletim sistemli telefonu E900'ün satış fiyatının önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.


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sotoxs 8 yıl
uğraşmışlar belliki ama bu kadar olmuş, tasarım hem mühendislik hem kalp işidir.
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cosef 8 yıl
Uygulama dükkanı olmadıktan sonra bence 5 para etmez.
Windows kendi uygulama dükkanını kurmalı
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pcmemo 8 yıl
lg de her zaman bi tasarım sorunu olmuştur.
Güzelim telefon çıkar tasarıma bak.
Sanki sokaktan seçiyorlar mühendisleri
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Batuist 8 yıl
@aspirin
dokunmatikler hoşuna gitmiyorsa nokianın bastırmatikli telefonları halen mevcut üzülme..
LG başkalarına retia ekran sağlıyor ama kendi telefonunda kullanmıyor sanırsam.. acaba özel bir anlaşmaları filan mı var diye düşünmeden edemedim.
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tokbey 8 yıl

Batuist

@aspirin

dokunmatikler hoşuna gitmiyorsa nokianın bastırmatikli telefonları halen mevcut üzülme..






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aspirin_00 8 yıl
herşey dokunmatık oldu offf
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