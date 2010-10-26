Windows Phone 7 Marketplace'deki uygulama sayısı 1000'i aştı

Haber Editörü
AppStore, Android Market, AppWorld derken; Microsoft'un Windows Phone 7 platformu için hayata geçirdiği Windows Phone 7 Marketplace önemli bir kilometre taşını geride bıraktı. Platformun üç hafta önceki resmi tanıtımında açılan uygulama mağazası Marketplace'deki uygulamaların sayısı 1000'i aştı. Windows Mobile Marketplace'in 1000 uygulama sınırını 7 ayda aştığı gözönüne alındığında; WP7 Marketplace'in 3 haftada yaptığı hızlı başlangıç oldukça başarılı görünüyor.
Sistemin en güçlü rakiplerinden iOS'in AppStore'unda 300,000'e yakın aktif uygulama bulunurken; Android'in uygulama mağazası Android Market'te ise 100,000'i aşkın uygulama yer alıyor.
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Saygilar.
Telefonuna adam akıllı 20 ila 50 program yükleyebiliyormusun? İşletim sistemin İOS olmuş, Android olmuş, WP7 olmuş hiç farketmez...
Nicelik değil nitelik önemlidir...
andorid uygulamalarını gördün mü baktın mı hiç ?
iphonu asıl iphone yapan yazılımıdır. bol kaydıraklı bir telefon farklı bi kullanım. gerçekten insan alıyor. dahası ilk iphone çıktığında kimse doğru düzgün uygulamadan haberi yoktu ama sırf kaydırak için bir çok kişi aldı.
son tanıtılan oyunlara bakınız bütün iphone için çıkan oyunlar android içinde çıkıyor. angry birds bi örnek. tamam iphone için daha çok uygulama var buna bişi demiyorum fakat olay sadece bunun uygulaması var onun için diyemezsiniz. satışş sonrası destek derken servis vs değil. bankalar mesela iphona özel uygulama çıkarması. aradığın kılıfların aksesuarların bol seçenekli olması vs vs vs
Destek derken ios güncellemeleri, android gibi o telefona bu güncelleme şu telefona bu güncelleme olmuyor karışıklığı yok, herşey olabildiğince basit ve anlaşılır.
benim taş çatlasa 40 uygulamaya ihtiyacım olacaktır.
nitelikli uygulamalar var mı?
kesinlikle vardır,,şimdilik 1000 tane içinden 10 tanesi işe yarar,,bir ay sonra 40 tanesi,benim ihtiyacımı karşıladığı zaman bana yeter,,max. rakamların bir anlamı yok.
İphone'un application avantajı artık avantaj değil,diğer işletim sistemlerinin elinde de yeterli/nitelikli uygulama var.
Ne kadar çok seçenek varsa o kadar çok tutacaktır, daha doğrusu ne kadar çok oyun varsa o kadar çok tutacaktır, işin gerçeği bu. Tabii çok oyun çok tutacak da demek değil. Android'in oyunları eski atari oyunlarına benziyor, bu oyunlar istediği kadar çoğalsa yine de tutmaz, iphone'da hero of sparta gibi god of war'ın kötü çakması oyunlar varken özellikle.
Iphone'un avantajı uygulamalarında değil artık oyunlarında, tabii ülkemiz için türkçe uygulamaların bolluğu da bir avantaj. Iphone oyunları kadar kaliteli oyun yapsalar ve appstore'daki kadar bol olsa bu oyunlar o zaman geçerler anca, yoksa sanmam yani. WP7 çok geç başladı buna, inşallah dikiş tutturur ne diyelim.
Sayıların büyüklüğü kadar uygulamaların kalitesi de önemli. 36 bin uygulamanın yarısı ihtiyacı karşılayan kaliteli uygulama olsa bile yeterli olur bana göre.