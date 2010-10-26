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Windows Phone 7 Marketplace'deki uygulama sayısı 1000'i aştı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
14,1b
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Cep İşletim Sistemleri
Shady
Haber Editörü
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AppStore, Android Market, AppWorld derken; Microsoft'un Windows Phone 7 platformu için hayata geçirdiği Windows Phone 7 Marketplace önemli bir kilometre taşını geride bıraktı. Platformun üç hafta önceki resmi tanıtımında açılan uygulama mağazası Marketplace'deki uygulamaların sayısı 1000'i aştı. Windows Mobile Marketplace'in 1000 uygulama sınırını 7 ayda aştığı gözönüne alındığında; WP7 Marketplace'in 3 haftada yaptığı hızlı başlangıç oldukça başarılı görünüyor.

Sistemin en güçlü rakiplerinden iOS'in AppStore'unda 300,000'e yakın aktif uygulama bulunurken; Android'in uygulama mağazası Android Market'te ise 100,000'i aşkın uygulama yer alıyor.


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lk1973 8 yıl
Uygulama isinde guncellikte cok onemli. Mesela ramazanda imsakiye uygulamasi. Şak diye appstore undan indirilebildi. Dunya kupasi ile ilgili bu yaz yuzlerce uygulama vardi. Her kesime her ihtiyaca gore uygulamalar var. Dolayisiyla herkes 300000 uygulama icinden kendine gerekli ve uygun uygulamayi secebiliyor. Bu buyuk bir ozgurluk ve cok onemli bence. Hele de ip4 gibi ustun donanimli bir cihaz kolay kolay sıkımayacaginiz bir isletim sistemiyle birlesip arkasina da apple in olaganustu destegini alinca onu eşsiz bir alternatif haline getiriyor denilebilir.
Saygilar.
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TuRaN.z 8 yıl
gördüğüm kadarıyla bazılarımız bir işletim sistemini çok iyi biliyor diğerleri hakkında üstün körü bilgiye sahip ama yinede iddialı bir şekilde yorumlardada bulunuyor win mobile ı fazla bilmeden yada çözemeden afaki yorumlar komik kalıyor ben iphone yada android konusunda hakim bilgiye sahip değilim ve yeni htc desire kullanmaya başladım önce uzun bir süre omnia2 kullandım win mobile çözemeyince çoğuna karmaşık ve saçma geliyor ama ilgili ve bilgili kullanıcı olduğu zaman bana göre çok kaliteli bir sistem eksiklerine rağmen, bence az bildiğimiz sistemler hakkında atıp tutmadan ya öğrenerek yada daha yumuşak yorumlar yapsak konu karmaşalarından fazla inatlaşmalardan kurtuluruz gibime geliyor, son olarak win 7 bana göre şu an için eksik ama kısa sürede diğer sistemler kadar ilgi görecek bir sistem gibi, yapılacak geliştirmelerle, firmasınında bu sefer konuya dahada ciddi eğildiğini düşünüyorum ayrıca markalar eğer ümit görmese bu sisteme bu kadar ilgi göstermezler örneğin samsung önümüzdeki zamanlarda daha çok bu sisteme ağırlık verebileceğini açıkladı bence ilerde çoğumuzun ön yargılarını kıracak güzel bir sistem meydana geliyor umarımda öylede olur, sonuçta kazanan bu konulara ilgili meraklı kullanıcılar olacaktır, nacizane
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Miller57 8 yıl
100.000 Uygulama demek aslında 60.000 uygulamayla ilgilenmiyorum, geri kalan 40.000'in 30.000'i berbat uygulamalar demek... Kalan 10.000'in hepsinide cep telefonuna yükleyecek keriz olmadığına göre... Bırakın bu rakamsal üstünlük işlerini...
Telefonuna adam akıllı 20 ila 50 program yükleyebiliyormusun? İşletim sistemin İOS olmuş, Android olmuş, WP7 olmuş hiç farketmez...
Nicelik değil nitelik önemlidir...
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Buzmavisi 9 yıl
En büyük nedeni uygulama ve oyun bolluğu kimse kimseyi kandırmasın. Satış sonrası destek çok önemli tabii ama bu kadar uygulama olmasa istediği kadar desteği olsun satmazdı. Android'de de destek sorunu var tabii, ama vazgeçilmesinin asıl nedeni uygulamalarının kalitesizliği. Adam diyor, uygulamalar oyunlar appstore daki gibi kaliteli degil ne işim var. Zaten desteği de az.
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oktayakgoz 9 yıl

Buzmavisi

En büyük nedeni uygulama ve oyun bolluğu kimse kimseyi kandırmasın. Satış sonrası destek çok önemli tabii ama bu kadar uygulama olmasa istediği kadar desteği olsun satmazdı. Android'de de destek sorunu var tabii, ama vazgeçilmesinin asıl nedeni uygulamalarının kalitesizliği. Adam diyor, uygulamalar oyunlar appstore daki gibi kaliteli degil ne işim var. Zaten desteği de az.


andorid uygulamalarını gördün mü baktın mı hiç ?

iphonu asıl iphone yapan yazılımıdır. bol kaydıraklı bir telefon farklı bi kullanım. gerçekten insan alıyor. dahası ilk iphone çıktığında kimse doğru düzgün uygulamadan haberi yoktu ama sırf kaydırak için bir çok kişi aldı.

son tanıtılan oyunlara bakınız bütün iphone için çıkan oyunlar android içinde çıkıyor. angry birds bi örnek. tamam iphone için daha çok uygulama var buna bişi demiyorum fakat olay sadece bunun uygulaması var onun için diyemezsiniz. satışş sonrası destek derken servis vs değil. bankalar mesela iphona özel uygulama çıkarması. aradığın kılıfların aksesuarların bol seçenekli olması vs vs vs

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B-veritas 9 yıl

Buzmavisi

En büyük nedeni uygulama ve oyun bolluğu kimse kimseyi kandırmasın. Satış sonrası destek çok önemli tabii ama bu kadar uygulama olmasa istediği kadar desteği olsun satmazdı. Android'de de destek sorunu var tabii, ama vazgeçilmesinin asıl nedeni uygulamalarının kalitesizliği. Adam diyor, uygulamalar oyunlar appstore daki gibi kaliteli degil ne işim var. Zaten desteği de az.


Destek derken ios güncellemeleri, android gibi o telefona bu güncelleme şu telefona bu güncelleme olmuyor karışıklığı yok, herşey olabildiğince basit ve anlaşılır.
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| OMG! | 9 yıl
100k 300k 500k uygulaması olsa ne değişecek ki.
benim taş çatlasa 40 uygulamaya ihtiyacım olacaktır.
nitelikli uygulamalar var mı?
kesinlikle vardır,,şimdilik 1000 tane içinden 10 tanesi işe yarar,,bir ay sonra 40 tanesi,benim ihtiyacımı karşıladığı zaman bana yeter,,max. rakamların bir anlamı yok.
İphone'un application avantajı artık avantaj değil,diğer işletim sistemlerinin elinde de yeterli/nitelikli uygulama var.
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Buzmavisi 9 yıl
İster kaliteli ister kalitesiz olsun appstore'da seçenek çok işte, bu yüzden bu kadar tutuyor ya. İstemediğin kadar çeşit uygulama var. Şimdi 36000 uygulama olsa wp7'de seneye, bunlardan %1'ini bile göremezsin zaten, kaliteli olması yanı sıra mutlaka işe yaramayan bir sürü uygulama çıkacaktır, sen anca 50 tanesini falan kullanırsın, oyun seversen daha çok belki. Appstore'da aynı işte, %0.05'ini bile görmedim ki şimdiye kadar, 6 aydır kullanmama rağmen.

Ne kadar çok seçenek varsa o kadar çok tutacaktır, daha doğrusu ne kadar çok oyun varsa o kadar çok tutacaktır, işin gerçeği bu. Tabii çok oyun çok tutacak da demek değil. Android'in oyunları eski atari oyunlarına benziyor, bu oyunlar istediği kadar çoğalsa yine de tutmaz, iphone'da hero of sparta gibi god of war'ın kötü çakması oyunlar varken özellikle.

Iphone'un avantajı uygulamalarında değil artık oyunlarında, tabii ülkemiz için türkçe uygulamaların bolluğu da bir avantaj. Iphone oyunları kadar kaliteli oyun yapsalar ve appstore'daki kadar bol olsa bu oyunlar o zaman geçerler anca, yoksa sanmam yani. WP7 çok geç başladı buna, inşallah dikiş tutturur ne diyelim.
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murdocklawless 9 yıl
100 trilyar uygulama olsa ne olacak? hepsini yükleyecekmisin telefonuna? belli başlı onbeş bilemedin yirmi tane yüklersin sonrası zaten çöptür senin için.
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Buzmavisi 9 yıl
Daha 300 fırın ekmek yemesi gerekiyor appstore'a ulaşabilmek için. Geliştiriciler her gün 100 uygulama yükleseler WP7 markete 360x100 = 36000 uygulama eder yılda :)
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danGerfuLL 9 yıl

Buzmavisi

Daha 300 fırın ekmek yemesi gerekiyor appstore'a ulaşabilmek için. Geliştiriciler her gün 100 uygulama yükleseler WP7 markete 360x100 = 36000 uygulama eder yılda :)


Sayıların büyüklüğü kadar uygulamaların kalitesi de önemli. 36 bin uygulamanın yarısı ihtiyacı karşılayan kaliteli uygulama olsa bile yeterli olur bana göre.
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