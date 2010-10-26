Windows Phone 7 Marketplace'deki uygulama sayısı 1000'i aştı

AppStore, Android Market, AppWorld derken; Microsoft'un Windows Phone 7 platformu için hayata geçirdiği Windows Phone 7 Marketplace önemli bir kilometre taşını geride bıraktı. Platformun üç hafta önceki resmi tanıtımında açılan uygulama mağazası Marketplace'deki uygulamaların sayısı 1000'i aştı. Windows Mobile Marketplace'in 1000 uygulama sınırını 7 ayda aştığı gözönüne alındığında; WP7 Marketplace'in 3 haftada yaptığı hızlı başlangıç oldukça başarılı görünüyor.

Sistemin en güçlü rakiplerinden iOS'in AppStore'unda 300,000'e yakın aktif uygulama bulunurken; Android'in uygulama mağazası Android Market'te ise 100,000'i aşkın uygulama yer alıyor.