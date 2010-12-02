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Windows Phone 7'nin ilk güncellemesi; Multi-tasking desteği sunmayacak

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
8b
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Cep İşletim Sistemleri
Shady
Haber Editörü
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Microsoft'un 2011 yılının ilk döneminde yayınlayacağını söylediği Windows Phone 7'nin ilk güncellemesi, dedikoduların aksine Multi-taskin desteği sunmayabilir.

Wall Street Journal'ın son aldığı bilgilere göre Microsoft, ilk güncellemede Multi-tasking desteği sunmayacak fakat, kopyala-yapıştır gibi beklenen diğer yetenekler Windows Phone 7'e kazandırılacak. Ayrıca, şimdilik CDMA desteği sunmayan WP7; ilk güncellemeyle birlikte bu iletişim ağına da destek vermeye başlayacak.

Windows Phone 7 geliştiricilerinden Chris Walsh; Twitter'dan yazdığı mesajında WP7'nin ilk güncellemesinin devasa olacağını söylemiş; ve güncellemenin yayınlanma tarihi olarak Ocak ayını işaret etmişti.


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ten_don 8 yıl
her konuda tartışma çıkaran bir eli boş bulunuyor, insanlarımızın hobisi-amacı-hedefi olmayınca böyle forumlara sardırıyor.
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mykt 8 yıl
Kactigim falan yok. Sizin gibilere aciklama yapmakla, tartisip durmakla birsey olmayacagini anladim o kadar. Karsindakinin amaci dogruyu anlamak degil, kendi fikrini koru korune savunarak, bir suru seyi gormezden gelerek kendi dusuncesini kabul ettirmek olup bunun yaninda bir de karsisindakine liseli tarzi bayatlamis ifadeler kullanarak, isin icine biraz da sov ogesi katinca tartismanin hicbir anlami olmuyor. Sadece zaman kaybi oluyor. Ve zamanimi senin yuzunden kaybetmeye hic niyetim yok. Adam sanip 2-3 cevap verdik ama hic gerek yokmus. Windows Phone 7'den de bir cacik olur mu olmaz mi gorucez. Ama milyarlarca dolarlik sirketin yoneticileri senden biraz olsun fazla ileri gorusluyse ve hesap kabiliyetleri varsa Windows Phone 7'den birak cacigi iskender bile olur.
Not:Bu konuya bir daha ne mesaj yazicam ne de giricem. Sen de bir tartismada karsisindakini ezdigini, koseye sikistirdigini sanmanin verdigi mutlulukla yasamina devam edersin artik.
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mykt 8 yıl
Gercekten sıktın artık. Liseli gibi konusuyormusum. NOKTA diye bitiriyorsun konusmayi, bana liseli diyorsun. Yuksek lisansta mi ogrendin acaba NOKTA demeyi? Androidli cihazlari sayip bunlari inceleyin dedigine gore onlari da incelemis degilim. Sen benden iyi biliyorsun heralde benim neler bildigimi. Kopyala yapistirin cihazin dokunmatikligiyle ne alakasi var ki ilk iphone'a konulmamasi normal oluyor bu olayin? İnsanlar kopyala yapistira onem vermiyormus o zamanlar diyorsun, benim gordugum buyuk bir kitle olmamasindan yakiniyordu. Su an da ayni kitle yakiniyor. Ama bazilari o zaman yakinmiyordu ama simdi yakiniyor. Garip olan bu. Madem onemliydi yeni mi aklina geliyor bu kisilerin.
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_KadirşinaS_ 8 yıl
mykt

Gercekten sıktın artık. Liseli gibi konusuyormusum. NOKTA diye bitiriyorsun konusmayi, bana liseli diyorsun. Yuksek lisansta mi ogrendin acaba NOKTA demeyi? Androidli cihazlari sayip bunlari inceleyin dedigine gore onlari da incelemis degilim. Sen benden iyi biliyorsun heralde benim neler bildigimi. Kopyala yapistirin cihazin dokunmatikligiyle ne alakasi var ki ilk iphone'a konulmamasi normal oluyor bu olayin? İnsanlar kopyala yapistira onem vermiyormus o zamanlar diyorsun, benim gordugum buyuk bir kitle olmamasindan yakiniyordu. Su an da ayni kitle yakiniyor. Ama bazilari o zaman yakinmiyordu ama simdi yakiniyor. Garip olan bu. Madem onemliydi yeni mi aklina geliyor bu kisilerin.


Niçin sıkıldınız? İnsan hatasını anlayınca hemen kaçmak zorunda değildir, bazen kabullenmek gerekir. Sizden çok veya az biliyorum diyemem zira sizi tanımıyorum ama boş yorumlarınız bilgi seviyenizi yansıtıyor ben de sizin seviyenize göre yazıyorum.Madem biliyorsunuz o zaman sakin bir şekilde ve bilen bir insan gibi yazın fikirlerinizi.

Sizi şu olayı anlayamama derdinden artık kurtarayım,zira çok yorucu oluyor sizin için. Şimdi iphone ilk çıktığı zamanı hatırlayın, piyasada dokunmatik cihazlar var ama hepsi birer işkenceydi, doğru dürüst uygulama yelpazesi yoktu hiçbir işletim sistemi için vs. Sonra ne oldu? Apple öyle bir dokunmatik çıkardı ki ve öyle bir uygulama desteği geldi ki ardından milleti resmen büyüledi. Hatta Nokia N95'ten geçen birisi olarak iphone ve iphone3G modellerinden nefret etmiştim ben de hiçbir halt yoktu cihazlarda. MMS yok, copy paste yok, multi-tasking hiçbir şekilde yok, kamera piyasa standardını 2 adım geriden takip eder, kamera flaşı yok yok yok yok en sonunda satmıştım... Ama dediğim gibi yine de o dönem için dokunmatik ve özellikle uygulama konusunda rakipsizdi(hoş uygulama konusunda hala öyle) ve bu sebeplerden biraz da pazarlama başarısının sonucu çok popüler olmuştu. Millet iphone alıp yanına bir de başka telefon daha kullanıyor ama iphone'u kolay kolay elden çıkarmıyordu. O yüzden mms de olmasa, copy/paste de olmasa millet kullanıyordu. Ama artık sadece kısmen uygulama konusu haricinde her konuda çok dişli rakipleri var. Hem donanımsal hem yazılımsal olarak çok zorluyorlar Apple'ı. Aslında hem Apple'ı hem de birbirlerini tabiki. Dolayısıyla artık smartphone'lar için olmazsa olmaz özelliklerin yokluğunun tolere edilebileceği bir ortam yok. Yani adama "şöyle uygulamalar var ama multitasking yok" veya "dokunmatiği şöyle ama copy/paste yok" desen yönelebileceği bir ton alternatif var.
Artık anlamışsındır umarım NOKTALI VİRGÜL.
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oktayakgoz 8 yıl
iphone olsun da kopyala yapıştır olmasın diyenleri çok duyduk vakti zamanında. şimdi kimse microsoft a b.k atmasın. hala ios da da yıllar öncesinin 6630 unda olan multi tasking yok. kendinizi kandırmayın.
microsoft işini bilen firma. arayüzü ise çok beyendim. applen gerçekten güzel bir arabirimi vardı buda en az onun kadar güzel ve farklı bi arayüz. türkiye ye gelse de alsak.
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mykt 8 yıl
Hakkaten ya, iOS'te kopyala-yapıştır yokken millet olmasa da olur diyodu, aynı şeyi Microsoft yapınca "koca microsoft kaç sene öncesinin telefonlarının yaptığını yapamıyor" diyorlar. Bence arayüz mükemmel ve çok farklı olmuş. Yalnız Microsoft arayüz olarak iOS'ten çok farklı bir arayüz yaptıysada, kullanıcıya yeterince özgürlük sunmama açısından iOS'e benzemiş bu beni üzdü. Keşke o konuda da kendi tarzını belirleyip daha özgür ve gelişmiş bir sistem sunsaydı(flash desteği, multitasking vs.). Bu arada kimse Microsoft fanboy vs. demesin, iPod touch 4g 32gb kullanıcısıyım ve cihazdan çok memnunum. Ve bence Microsoft gerçekten iyi bir iş çıkarmış. Yalnız şöyle de bir durum var kabul ediyorum bu alana Microsoft çok geç girdi. Ama ilk bulan onlar olsaydı ve işletim sistemi aynı iOS gibi, şeklide iPhone gibi olsaydı yine de kesinlikle iPhone kadar satmazdı diye düşünüyorum. Çünkü Apple'ı alanların gözlemlediğim kadarıyla önemsenecek kadar büyük bir kısmı "markası Apple diye" alıyor.
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OverClocK1ng 8 yıl
Batuist'e aynen katılıyorum. Onu bırak daha dün bu adamlar Phone7 güncellemesinin devrim niteliğinde olacağını , hatta deli manyak bir şey olacağını söylediler. Ama multitasking desteği olmayacakmış. Bu mu deli manyak...
Eğer buna süper güncelleme diyorlarsa bence bir özelliği olmayan Phone 7 yi de niye o kadar abarttıklarına hak veriyorum.
Yazık. Loosers...
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Akinci 8 yıl
Multitasking olmaması keygenlerin çalışmaması için mi düşünülmüş?
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Batuist 8 yıl
bu işletim sistemini microsoft çok şişirdi.. onun dışında şişirende yok... hiç merak bile etmiyorum... olmasa da olur ... böylesine aptal bir işletim sistemi düşün ki kopyala yapıştır yok.. adam çıkarmaya utanır be, koskoca dünya devi bir yazılım firması yazılım çıkarıyor kopyala yapıştır yok..
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Buzmavisi 8 yıl
Apple'da ios'i ilk çıkardığında yoktu kopyala-yapıştır ve deli gibi satıyordu. Başka telefonlar toplamda 5 milyon satamazken, adamların telefonu yılın bir çeyreğinde bu rakamlara erişebiliyorlar.

Bence WP7 gelecek vaat ediyor, kullanıcı arayüzü ise bildiğimiz sıkıcı arayüzlerden değil biraz daha değişik geldi. Neyse her şeyi zaman gösterir zaten.
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burakdc 8 yıl
Multi tasking özelliginden kastınız nedir bilemiyorum ama halen kullnamakta oldugum N73 model telefonum aynı anda hem mp3 çalabilirken hemde Worms oyununu çalıştıra biliyor. Birde üyeler forumda N73 ten yavaş diye bahsediyorlar. Anlamadım gitti yada benim bilgi eksikliğim var. 1000 lerce lira harca telefon al genel performans olarak yılların N73 ünün altında kalsın insan delirir.
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DH Misafiri 8 yıl
Cidden kullanıcı arayüzünün çok kötü gözüktüğünü düşünüyorum.. Bir de bu adamlar androidi ve ios'u tabuta koydular zamanında..
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