Windows Phone 7'nin ilk güncellemesi; Multi-tasking desteği sunmayacak

Haber Editörü
Microsoft'un 2011 yılının ilk döneminde yayınlayacağını söylediği Windows Phone 7'nin ilk güncellemesi, dedikoduların aksine Multi-taskin desteği sunmayabilir.
Wall Street Journal'ın son aldığı bilgilere göre Microsoft, ilk güncellemede Multi-tasking desteği sunmayacak fakat, kopyala-yapıştır gibi beklenen diğer yetenekler Windows Phone 7'e kazandırılacak. Ayrıca, şimdilik CDMA desteği sunmayan WP7; ilk güncellemeyle birlikte bu iletişim ağına da destek vermeye başlayacak.
Windows Phone 7 geliştiricilerinden Chris Walsh; Twitter'dan yazdığı mesajında WP7'nin ilk güncellemesinin devasa olacağını söylemiş; ve güncellemenin yayınlanma tarihi olarak Ocak ayını işaret etmişti.
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Not:Bu konuya bir daha ne mesaj yazicam ne de giricem. Sen de bir tartismada karsisindakini ezdigini, koseye sikistirdigini sanmanin verdigi mutlulukla yasamina devam edersin artik.
Niçin sıkıldınız? İnsan hatasını anlayınca hemen kaçmak zorunda değildir, bazen kabullenmek gerekir. Sizden çok veya az biliyorum diyemem zira sizi tanımıyorum ama boş yorumlarınız bilgi seviyenizi yansıtıyor ben de sizin seviyenize göre yazıyorum.Madem biliyorsunuz o zaman sakin bir şekilde ve bilen bir insan gibi yazın fikirlerinizi.
Sizi şu olayı anlayamama derdinden artık kurtarayım,zira çok yorucu oluyor sizin için. Şimdi iphone ilk çıktığı zamanı hatırlayın, piyasada dokunmatik cihazlar var ama hepsi birer işkenceydi, doğru dürüst uygulama yelpazesi yoktu hiçbir işletim sistemi için vs. Sonra ne oldu? Apple öyle bir dokunmatik çıkardı ki ve öyle bir uygulama desteği geldi ki ardından milleti resmen büyüledi. Hatta Nokia N95'ten geçen birisi olarak iphone ve iphone3G modellerinden nefret etmiştim ben de hiçbir halt yoktu cihazlarda. MMS yok, copy paste yok, multi-tasking hiçbir şekilde yok, kamera piyasa standardını 2 adım geriden takip eder, kamera flaşı yok yok yok yok en sonunda satmıştım... Ama dediğim gibi yine de o dönem için dokunmatik ve özellikle uygulama konusunda rakipsizdi(hoş uygulama konusunda hala öyle) ve bu sebeplerden biraz da pazarlama başarısının sonucu çok popüler olmuştu. Millet iphone alıp yanına bir de başka telefon daha kullanıyor ama iphone'u kolay kolay elden çıkarmıyordu. O yüzden mms de olmasa, copy/paste de olmasa millet kullanıyordu. Ama artık sadece kısmen uygulama konusu haricinde her konuda çok dişli rakipleri var. Hem donanımsal hem yazılımsal olarak çok zorluyorlar Apple'ı. Aslında hem Apple'ı hem de birbirlerini tabiki. Dolayısıyla artık smartphone'lar için olmazsa olmaz özelliklerin yokluğunun tolere edilebileceği bir ortam yok. Yani adama "şöyle uygulamalar var ama multitasking yok" veya "dokunmatiği şöyle ama copy/paste yok" desen yönelebileceği bir ton alternatif var.
Artık anlamışsındır umarım NOKTALI VİRGÜL.
microsoft işini bilen firma. arayüzü ise çok beyendim. applen gerçekten güzel bir arabirimi vardı buda en az onun kadar güzel ve farklı bi arayüz. türkiye ye gelse de alsak.
Eğer buna süper güncelleme diyorlarsa bence bir özelliği olmayan Phone 7 yi de niye o kadar abarttıklarına hak veriyorum.
Yazık. Loosers...
Bence WP7 gelecek vaat ediyor, kullanıcı arayüzü ise bildiğimiz sıkıcı arayüzlerden değil biraz daha değişik geldi. Neyse her şeyi zaman gösterir zaten.