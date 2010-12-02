Windows Phone 7'nin ilk güncellemesi; Multi-tasking desteği sunmayacak

Microsoft'un 2011 yılının ilk döneminde yayınlayacağını söylediği Windows Phone 7'nin ilk güncellemesi, dedikoduların aksine Multi-taskin desteği sunmayabilir.

Wall Street Journal'ın son aldığı bilgilere göre Microsoft, ilk güncellemede Multi-tasking desteği sunmayacak fakat, kopyala-yapıştır gibi beklenen diğer yetenekler Windows Phone 7'e kazandırılacak. Ayrıca, şimdilik CDMA desteği sunmayan WP7; ilk güncellemeyle birlikte bu iletişim ağına da destek vermeye başlayacak.

Windows Phone 7 geliştiricilerinden Chris Walsh; Twitter'dan yazdığı mesajında WP7'nin ilk güncellemesinin devasa olacağını söylemiş; ve güncellemenin yayınlanma tarihi olarak Ocak ayını işaret etmişti.