Wolfram Alpha artık Mors Alfabesi'ni de tercüme edebiliyor

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Mathematica yazılımının yaratıcısı Stephen Wolfram tarafından geliştirilen ve Google'a rakip olarak gösterilen internet servisi Wolfram Alpha, bilindiği üzere kullanıcıların sorduğu sorulara cevap verebilen ve sahip olduğu gelişmiş bilgi havuızu ile Wikipedia ile Google karşımı olarak gösterilen özel bir servis. Kullanıcıların varmak istedikleri sonuca, sordukları sorular ile ulaşabildiği sayısal bilgi motoru artık Mors Alfabesi'ni de destekliyor. Yaygın olarak kullanılmasa da alternatif iletişim methodu olarak varlığını koruyan Mors alfabesi, Wolfram Alpha'da tercüme edilebiliyor.

Sürekli gelişen sayısal arama motoru Wolfram Alpha, Mors Alfabesi'ne verilen destek ile birlikte bir kez daha şaşırtıcı olmayı başarırken eklenecek bir sonraki özellik merak konusu olmaya başladı bile.