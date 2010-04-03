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Wolfram Alpha'nın mobil sitesi açıldı, iPhone uygulamasının fiyatı 2 dolara düşürüldü

9 yıl
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Shady
Haber Editörü
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Wolfram Alpha'nın mobil sitesi açıldı, iPhone uygulamasının fiyatı 2 dolara düşürüldü
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Mathematica'nın yaratıcısı Wolfram Research'ün geçen sene içersinde hayata geçirdiği çevrimiçi sayısal işlemsel arama motoru Wolfram Alpha'ı bilmeyen yoktur. Mevcut arama motorlarından çok daha bilgilendirici olan ve kullanıcıların sorularına cevap verebilen Wolfram Alpha'a kullanıcılar her yerden daha rahat ulaşabilecekler..

49 dolarlık satış fiyatıyla AppStore'dan satışa sunulan ve yüksek fiyatına rağmen AppStore'da 3.5 yıldız alarak dikkatleri üzerine çeken uygulama bundan böyle 1.99 dolardan satılacak. Bunun yanı sıra iPad'e de uygulama hazırlayıp bunu AppStore'dan 1.99 dolarlık etiketiyle satışa sunan Wolfram Research, Wolfram Alpha'nın mobil sitesini de hayata geçirdiğini duyurdu. Firmanın internet günlüğünden yapılan açıklamada görüşlerini dile getiren firmanın yöneticilerinden Barak Berkowitz, her bireyin istediği bilgiye her zaman ulaşabilmesinin Wolfram'ın amacı olduğunu belirtti.

İşlemsel arama motoru Wolfram Alpha, kullanıcıların bir çok alandaki sorusuna cevap verebiliyor. Çözümü sayfalarca sürebilecek bir integralin cevabını verebilmesi, bir fonksiyonun seri açılımını yapabilmesi bunlardan sadece birkaçı.


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DH Misafiri 9 yıl
adam integral çözüyo demiş daha ne olsun??
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TELESCOPE 9 yıl
evet gerçektende daha ne olsun yani
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obahadir 9 yıl
Bu Wolfram'ı diğerlerinden ayıran şey nedir?
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