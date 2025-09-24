Norveç'te dünyanın en büyük dikey çatı üstü güneş enerjisi santrali kuruldu

Dikey paneller kuzey enlemlerde daha verimli çalışıyor
Over Easy Solar, Kuzey Kutup Dairesi içinde yer alan Tromsö gibi kuzey enlemlerinde dikey güneş panellerinin faydalı olduğunu, çünkü daha düşük açıyla gelen güneş ışığından daha fazla faydalandığını söylüyor. Dikey paneller, özellikle sabah ve öğleden sonra daha fazla enerji üretebiliyor ve kar birikmesini önleyerek yıl boyunca daha yüksek performans sergiliyor.
Şirket yeni santraliyle, geçtiğimiz sene Norveç Ulusal Futbol Stadyumu'nda kurduğu en büyük dikey çatı güneş enerjisi santrali rekorunu geride bıraktı. Sistemin Şubat ayında, Haziran ayındaki karşılaştırmalı yatay güneş enerjisi kurulumundan daha kârlı olduğu görüldü. Ocak ayında Over Easy Solar tarafından yapılan bir çalışmada, dikey çatı güneş panellerinin karlı aylarda geleneksel çatı güneş enerjisi sistemlerinden daha iyi performans gösterdiği ve enerji veriminin %30'a kadar daha yüksek olduğu ortaya kondu.