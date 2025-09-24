Giriş
    Norveç'te dünyanın en büyük dikey çatı üstü güneş enerjisi santrali kuruldu

    Norveç'in Tromsö kentinde, dünyanın en büyük çatı üstü dikey güneş paneli kurulumu gerçekleştirdi. 320 kW'lık güneş enerjisi santrali, 6.400 adet dikey güneş panelinden oluşuyor. 

    Dünyanın en büyük dikey çatı üstü güneş enerjisi santrali kuruldu Tam Boyutta Gör
    Norveç'in Tromsö kentinde, dünyanın en büyük çatı üstü dikey güneş paneli kurulumu gerçekleştirdi. Over Easy Solar şirketi tarafından lojistik bir terminalin çatısına kurulan 320 kW'lık güneş enerjisi santrali, 6.400 adet dikey güneş panelinden oluşuyor. 

    Dikey paneller kuzey enlemlerde daha verimli çalışıyor

    Over Easy Solar, Kuzey Kutup Dairesi içinde yer alan Tromsö gibi kuzey enlemlerinde dikey güneş panellerinin faydalı olduğunu, çünkü daha düşük açıyla gelen güneş ışığından daha fazla faydalandığını söylüyor. Dikey paneller, özellikle sabah ve öğleden sonra daha fazla enerji üretebiliyor ve kar birikmesini önleyerek yıl boyunca daha yüksek performans sergiliyor.

    Dünyanın en büyük dikey çatı üstü güneş enerjisi santrali kuruldu Tam Boyutta Gör

    Şirket yeni santraliyle, geçtiğimiz sene Norveç Ulusal Futbol Stadyumu'nda kurduğu en büyük dikey çatı güneş enerjisi santrali rekorunu geride bıraktı. Sistemin Şubat ayında, Haziran ayındaki karşılaştırmalı yatay güneş enerjisi kurulumundan daha kârlı olduğu görüldü. Ocak ayında Over Easy Solar tarafından yapılan bir çalışmada, dikey çatı güneş panellerinin karlı aylarda geleneksel çatı güneş enerjisi sistemlerinden daha iyi performans gösterdiği ve enerji veriminin %30'a kadar daha yüksek olduğu ortaya kondu.

    Çinli otomobilden hız rekoru: 496 km/s

