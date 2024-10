Xbox Partner Preview Ekim 2024: İşte tüm duyurular

Tam Boyutta Gör Bu haftanın başında duyurusu yapılan Xbox Partner Preview Ekim 2024 sunumu geçtiğimiz saatlerde tamamlandı. Yaklaşık 30 dakika süren sunumda ise birçok oyun gösterildi. Öyle ki bunlar arasında Subnautica 2, The Legend of Baboo ve beklenen yapımlardan yepyeni fragmanlar yer alıyor. Gelin bu sunumda karşımıza çıkan tüm duyurulara yakından baklalım.

Alan Wake 2 The Lake House önümüzdeki hafta çıkıyor

Etkinlikte Alan Wake 2'nin DLC paketi The Lake House için yeni bir video paylaşıldı. Kaçıranlar için bu genişleme paketi, daha karanlık bir hikaye yapısına sahip olacak. Görüntülerde ise The Lake House'un , oyuncuların temel oyunda sevdiği şeylerden daha fazlasını sunacağı anlaşılıyor ve bunun için uzun süre beklememiz gerekmeyecek. The Lake House 22 Ekim'de PC, Xbox Series X/S ve PS5'e çıkıyor.

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii beklenenden daha erken geliyor

Pirate Yakuza için yeni bir fragman paylaşıldı. Oyun, Skull and Bones ve Assassin’s Creed unsurlarını Yakuza tarzı bir dünyada birleştiriyor. Pirate Yakuza, 28 Şubat yerine 21 Şubat 2025'te PC, PlayStation ve Xbox platformlarında yayınlanacak.

Subnautica 2 çıkış tarihi açıklandı

Popüler su altı hayatta kalma oyunu olan Subnautica'nın devamı geliyor. Subnautica 2'nin 2025 yılında erken erişime açılacağı duyuruldu. Yeni oyun, co-op oynanış ve yeni bir gezegen gibi yeniliklerle birlikte gelecek.

Wheel World

Geçtiğimiz ay tüm ekibinin istifa ettiği ünlü bağımsız yayıncı Annapurna Interactive hala varlığını sürdürüyor ve ayakta. Xbox’ın yeni bisiklet yarışı oyunu Wheel World etkinlikte tanıtıldı. Karikatürize tarzı ve çeşitli bisiklet seçenekleriyle dikkat çeken oyun, 2025’in başlarında Game Pass’e eklenecek.

FBC: Firebreak

Remedy Entertainment, Alan Wake 2 DLC'sinin yanı sıra çok oyunculu yeni bir oyun olan FBC: Firebreak ile sahnedeydi. Control ve Alan Wake evrenlerinde geçen bu co-op oyun, üç oyunculu bir deneyim sunuyor. Oyun, 2025 yılında Xbox Series ve PC platformlarında erişilebilir olacak ve ilk günden Game Pass'e eklenecek.

Wuchang: Fallen Feathers için yeni fragman paylaşıldı

Bu yılın en çok beklenen oyunlarından biri olan Wuchang: Fallen Feathers için yeni bir oynanış fragmanı yayınlandı. Black Myth: Wukong'dan esinlenen bu aksiyon oyunu, 2025 yılında Xbox Series ve PC için çıkış yapacak. Dahası, oyun ilk günden itibaren Xbox Game Pass kütüphanesine dahil edilecek.

The Legend of Baboo

Etkinlikte duyurulan bir diğer yeni oyun da The Legend of Baboo oldu. Hem genç kahraman Sepehr hem de köpeği Baboo'nun maceralarını içeren bu oyun, 2025 yılında Xbox ve PC platformlarında çıkış yapacak.

Cronos: The New Dawn

Silent Hill 2 yeniden yapımı ile büyük başarı elde eden Bloober Team, yeni bilim kurgu korku oyunu Cronos: The New Dawn ile sahne aldı. Oyunun fragmanı, Bioshock hayranı bir karakterin başrolde olduğu bu yeni dünyayı tanıttı. Oyun, 2025 yılında PC ve Xbox Series platformlarına çıkacak.

Animal Well Xbox Series X/S için yayınlandı

Animal Well, daha önce incelemelerden tam not almış bir bulmaca oyunu olarak dikkat çekmişti. Bu yılın başlarında PC için piyasaya sürülen oyun, şimdi Xbox konsollarına da geliyor.

Blindfire PC ve Xbox Series X/S'te erken erişime açıldı

Neon ışıklar ve renkli kapüşonlu figürleriyle dikkat çeken yeni nişancı oyunu Blindfire, etkinlikte tanıtıldı. Oyunun erken erişim süreci Xbox Series ve PC için bugün itibarıyla başlıyor.

Mouse P.I. For Hire

Cuphead ve eski Mickey Mouse çizgi filmlerinden ilham alan karikatürize tarzıyla Mouse P.I. For Hire, şaşırtıcı bir şekilde birinci şahıs nişancı oyunu olarak tanıtıldı. Oyun, 2025'te Xbox Series ve PC'ye gelecek.

Edens Zero

Fairy Tail ve Rave Master yazarı Hiro Mashima'nın mangasından uyarlanan Edens Zero, 2025 yılında Xbox Series ve PC'ye geliyor. Konami'nin uzay temalı bu yeni macerasında karakterlerin yeteneklerine dair bir fragman da paylaşıldı.

Eternal Strands

Doğa unsurlarının yoğun olduğu aksiyon oyunu Eternal Strands için yeni bir fragman yayınlandı. Ateş, buz ve dev bir kılıçla savaştığınız bu oyun, 2025’in başlarında Game Pass’e dahil edilecek.

Mistfall Hunter

Elden Ring benzeri unsurlarıyla dikkat çeken soulslike oyunu Mistfall Hunter için yeni bir oynanış fragmanı paylaşıldı. Oyun, 2025 yılında Xbox Series ve PC'ye çıkacak.

Phasmophobia

Popüler çevrimiçi korku oyunu Phasmophobia, 29 Ekim 2024'te resmi olarak Xbox’a geliyor.

