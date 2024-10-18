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    Xbox Partner Preview Ekim 2024: İşte tüm duyurular

    Geçtiğimiz günlerde yapılan Xbox Partner Preview Ekim 2024 esnasında duyurusu ve fragmanı gösterilen tüm oyunları haberimizde bulabilirsiniz. İşte Xbox Partner Preview Ekim 2024'ün öne çıkanları...
    Xbox Partner Preview Ekim 2024: İşte tüm duyurular Tam Boyutta Gör
    Bu haftanın başında duyurusu yapılan Xbox Partner Preview Ekim 2024 sunumu geçtiğimiz saatlerde tamamlandı. Yaklaşık 30 dakika süren sunumda ise birçok oyun gösterildi. Öyle ki bunlar arasında Subnautica 2, The Legend of Baboo ve beklenen yapımlardan yepyeni fragmanlar yer alıyor. Gelin bu sunumda karşımıza çıkan tüm duyurulara yakından baklalım.

    Alan Wake 2 The Lake House önümüzdeki hafta çıkıyor

    Etkinlikte Alan Wake 2'nin DLC paketi The Lake House için yeni bir video paylaşıldı. Kaçıranlar için bu genişleme paketi, daha karanlık bir hikaye yapısına sahip olacak. Görüntülerde ise The Lake House'un , oyuncuların temel oyunda sevdiği şeylerden daha fazlasını sunacağı anlaşılıyor ve bunun için uzun süre beklememiz gerekmeyecek. The Lake House 22 Ekim'de PC, Xbox Series X/S ve PS5'e çıkıyor.

    Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii beklenenden daha erken geliyor

    Pirate Yakuza için yeni bir fragman paylaşıldı. Oyun, Skull and Bones ve Assassin’s Creed unsurlarını Yakuza tarzı bir dünyada birleştiriyor. Pirate Yakuza, 28 Şubat yerine 21 Şubat 2025'te PC, PlayStation ve Xbox platformlarında yayınlanacak.

    Subnautica 2 çıkış tarihi açıklandı

    Popüler su altı hayatta kalma oyunu olan Subnautica'nın devamı geliyor. Subnautica 2'nin 2025 yılında erken erişime açılacağı duyuruldu. Yeni oyun, co-op oynanış ve yeni bir gezegen gibi yeniliklerle birlikte gelecek.

    Wheel World

    Geçtiğimiz ay tüm ekibinin istifa ettiği ünlü bağımsız yayıncı Annapurna Interactive hala varlığını sürdürüyor ve ayakta. Xbox’ın yeni bisiklet yarışı oyunu Wheel World etkinlikte tanıtıldı. Karikatürize tarzı ve çeşitli bisiklet seçenekleriyle dikkat çeken oyun, 2025’in başlarında Game Pass’e eklenecek.

    FBC: Firebreak

    Remedy Entertainment, Alan Wake 2 DLC'sinin yanı sıra çok oyunculu yeni bir oyun olan FBC: Firebreak ile sahnedeydi. Control ve Alan Wake evrenlerinde geçen bu co-op oyun, üç oyunculu bir deneyim sunuyor. Oyun, 2025 yılında Xbox Series ve PC platformlarında erişilebilir olacak ve ilk günden Game Pass'e eklenecek.

    Wuchang: Fallen Feathers için yeni fragman paylaşıldı

    Bu yılın en çok beklenen oyunlarından biri olan Wuchang: Fallen Feathers için yeni bir oynanış fragmanı yayınlandı. Black Myth: Wukong'dan esinlenen bu aksiyon oyunu, 2025 yılında Xbox Series ve PC için çıkış yapacak. Dahası, oyun ilk günden itibaren Xbox Game Pass kütüphanesine dahil edilecek.

    The Legend of Baboo

    Etkinlikte duyurulan bir diğer yeni oyun da The Legend of Baboo oldu. Hem genç kahraman Sepehr hem de köpeği Baboo'nun maceralarını içeren bu oyun, 2025 yılında Xbox ve PC platformlarında çıkış yapacak.

    Cronos: The New Dawn

    Silent Hill 2 yeniden yapımı ile büyük başarı elde eden Bloober Team, yeni bilim kurgu korku oyunu Cronos: The New Dawn ile sahne aldı. Oyunun fragmanı, Bioshock hayranı bir karakterin başrolde olduğu bu yeni dünyayı tanıttı. Oyun, 2025 yılında PC ve Xbox Series platformlarına çıkacak.

    Animal Well Xbox Series X/S için yayınlandı

    Animal Well, daha önce incelemelerden tam not almış bir bulmaca oyunu olarak dikkat çekmişti. Bu yılın başlarında PC için piyasaya sürülen oyun, şimdi Xbox konsollarına da geliyor.

    Blindfire PC ve Xbox Series X/S'te erken erişime açıldı

    Neon ışıklar ve renkli kapüşonlu figürleriyle dikkat çeken yeni nişancı oyunu Blindfire, etkinlikte tanıtıldı. Oyunun erken erişim süreci Xbox Series ve PC için bugün itibarıyla başlıyor.

    Mouse P.I. For Hire

    Cuphead ve eski Mickey Mouse çizgi filmlerinden ilham alan karikatürize tarzıyla Mouse P.I. For Hire, şaşırtıcı bir şekilde birinci şahıs nişancı oyunu olarak tanıtıldı. Oyun, 2025'te Xbox Series ve PC'ye gelecek.

    Edens Zero

    Fairy Tail ve Rave Master yazarı Hiro Mashima'nın mangasından uyarlanan Edens Zero, 2025 yılında Xbox Series ve PC'ye geliyor. Konami'nin uzay temalı bu yeni macerasında karakterlerin yeteneklerine dair bir fragman da paylaşıldı.

    Eternal Strands

    Doğa unsurlarının yoğun olduğu aksiyon oyunu Eternal Strands için yeni bir fragman yayınlandı. Ateş, buz ve dev bir kılıçla savaştığınız bu oyun, 2025’in başlarında Game Pass’e dahil edilecek.

    Mistfall Hunter

    Elden Ring benzeri unsurlarıyla dikkat çeken soulslike oyunu Mistfall Hunter için yeni bir oynanış fragmanı paylaşıldı. Oyun, 2025 yılında Xbox Series ve PC'ye çıkacak.

    Phasmophobia

    Popüler çevrimiçi korku oyunu Phasmophobia, 29 Ekim 2024'te resmi olarak Xbox’a geliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    sultanneb 22 saat önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 3 hafta önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 3 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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