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    Xe mimarili Rocket Lake iGPU’su GT 1030’un ensesinde, %50 iyileşme yolda

    Intel’in yeni iGPU mimarisi harici ekran kartlarında boy gösterse de yeni mimariyi temel alan entegre grafik birimleri henüz masaüstü piyasasında kullanılmaya başlanmadı.
    15 Şubat 2021, 23:00 (Güncellendi, 2 gün)
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    Metehan Göktaş
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    Xe mimarili Rocket Lake iGPU’su GT 1030’un ensesinde, %50 iyileşme yolda
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    Çinli bir sosyal medya platformunda yayınlanan test sonuçları yaklaşan Rocket Lake işlemcilerine eşlik edecek entegre grafik birimlerine dair fikir verdi.

     

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    11. nesil Core işlemci ailesi işlemci kanadında Cypress Cove çekirdekleriyle hacimli IPC artışı sunacak. Donanım dünyası bu tarafa odaklansa da yeni nesil Intel işlemciler mavi ekibin yıllardır eleştirildiği konunun üzerine harcadığı uzun mesailerin meyvesini da beraberinde getirecek.

    GT 1030 seviyesinde iGPU

    Yapılan paylaşımda 6/12 Core i5-11500 ile kombine edilen Xe mimarili yeni UHD 750 iGPU’sunun sistemde kullanılan 3200 MHz RAM’leri kullandığı senaryoda 1053 puan elde ettiği görülüyor. Yeni entegre GPU bu haliyle 1100-1200 puan alan GT 1030’u yakalamak üzere.

    Ayrıca Bkz. "8 çekirdekli Tiger Lake-H işlemcileri gün yüzüne çıktı"

    Diğer taraftan UHD 630 ile kıyaslayacak olursak UHD 750’nin %50’lik gelişme sunduğu görülüyor. Tüm bu iyileşmelere rağmen yeni iGPU’nun AMD’nin yakında Zen 3 mimarili çözümlerle değiştireceği Ryzen 7 4750G APU’sunun 1600 puan sularındaki skorundan bir hayli geride olduğunu belirtelim. Üstelik AMD’nin DDR5'le birlikte yeni iGPU mimarisine geçiş yapması bekleniyor.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Arisaka 2 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Aşırı iyi bir gelişme olmuş.

    Düşünsene 1500 TL ye 11400 alıyorsun zaten performans olarak düz Ryzen 5600 ile kafa kafaya olacak bir işlemci üstelik içinden 1030 a yakın bir GPU çıkıyor gerçekten muazzam.

    1030 diye küçümsemeyin 1080p very low ayarlarda oyun oynatıyor

    Eğer ki fiyatı uygun gelirse Athlon II den beri AMD kullanan biri olarak arkama bile bakmadan Ryzen 3600 den B560 + 11400 e geçerim.
    Aşırı iyi bir gelişme olmuş. Düşünsene 1500 TL ye 11400 alıyorsun zaten performans olarak düz Ryzen 5600 ile kafa kafaya olacak bir işlemci üstelik içind...
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    TheNewAtilla (Atilla Taşdemir) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    İki sene önce güzel başarı derdim ancak şuan için komik kalıyor
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    G Gökay16 (Gökay Genç) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Brn oyun oynamıyorum ama Premiere ve Photoshop gibi yazılımları çok kullanıyorum. Tek istediğim takılmadan tüm 4K formatları bulundurabilecek kadar güçlü donanımsal ve yazılım desteği sunan GPU sahibi olmak. RX 570 bile 2000tl başladığı bir günde o verilen paralara acıyorum. İçerik hızlandırma özelliği rn çok lazım olan özellik...
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    TIGERSHARK 1 gün ( Mesaj Silindi )
    İntelin apuyla mücadele edebilmek için ürettiği ilk işlemcisi ileride muhakkak apuyla yarışacak ürünler çıkaracaktır. Tabi amd de aynısını rekabeti getirecek sonunda biz değil belki çocuklarımnız ekran kartı almaktan kurtulacağız :)
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    BekirHan (Bekir Han) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Görünen köy; HD630' dan bir tık iyi, kısacası çöpingen...
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    Arisaka 2 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Aşırı iyi bir gelişme olmuş.

    Düşünsene 1500 TL ye 11400 alıyorsun zaten performans olarak düz Ryzen 5600 ile kafa kafaya olacak bir işlemci üstelik içinden 1030 a yakın bir GPU çıkıyor gerçekten muazzam.

    1030 diye küçümsemeyin 1080p very low ayarlarda oyun oynatıyor

    Eğer ki fiyatı uygun gelirse Athlon II den beri AMD kullanan biri olarak arkama bile bakmadan Ryzen 3600 den B560 + 11400 e geçerim.
    2 Yanıt Yanıtla +6
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    Z zdniz (dniz yıldırım) 1 gün ( Mesaj Silindi ) Arisaka
    Kesinlikle haklısın ama ilk serilerde bazı hatalar olur 1 yıl daha bekle Amd 3 yıldır apuları ısıtıp ısıtıp önümüze sundu ekran kartı kısmında hiç bir güncelleme yapması vega 8 mi ne baş belasıysa 3 yıldır aynısı var. İntel evet ucuz olucak ancak anakart fiyatları milleti tekrar Amd ye yönlendirir abi bakıyorum amd anakart 700 lira İntel anakart bin küsür burda işlemci şeçiminin bir avantajı kalmıyor mesala apu almak yerine şuanki yüksek ekran kartı fiyatlarına bakarak bile i3 10100f ve yanına rx 550 almak apulardan daha hızlı bir şeçim ama anakartı yanına koyduğunda bu ne bilader diyosun fiyat uçmuş demek istediğimi anlatabilmişimdir heralde :p
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    veleciraptor (Önemli Değil) 1 gün ( Mesaj Silindi ) Arisaka
    Ben yanlış anladım herhalde elinizde Ryzen 3600 var ve o işlemciden bu işlemciye geçiş yapacaksınız. Nedeni nedir?
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