Xe mimarili Rocket Lake iGPU’su GT 1030’un ensesinde, %50 iyileşme yolda

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Çinli bir sosyal medya platformunda yayınlanan test sonuçları yaklaşan Rocket Lake işlemcilerine eşlik edecek entegre grafik birimlerine dair fikir verdi.

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11. nesil Core işlemci ailesi işlemci kanadında Cypress Cove çekirdekleriyle hacimli IPC artışı sunacak. Donanım dünyası bu tarafa odaklansa da yeni nesil Intel işlemciler mavi ekibin yıllardır eleştirildiği konunun üzerine harcadığı uzun mesailerin meyvesini da beraberinde getirecek.

GT 1030 seviyesinde iGPU

Yapılan paylaşımda 6/12 Core i5-11500 ile kombine edilen Xe mimarili yeni UHD 750 iGPU’sunun sistemde kullanılan 3200 MHz RAM’leri kullandığı senaryoda 1053 puan elde ettiği görülüyor. Yeni entegre GPU bu haliyle 1100-1200 puan alan GT 1030’u yakalamak üzere.

Ayrıca Bkz. "8 çekirdekli Tiger Lake-H işlemcileri gün yüzüne çıktı"

Diğer taraftan UHD 630 ile kıyaslayacak olursak UHD 750’nin %50’lik gelişme sunduğu görülüyor. Tüm bu iyileşmelere rağmen yeni iGPU’nun AMD’nin yakında Zen 3 mimarili çözümlerle değiştireceği Ryzen 7 4750G APU’sunun 1600 puan sularındaki skorundan bir hayli geride olduğunu belirtelim. Üstelik AMD’nin DDR5'le birlikte yeni iGPU mimarisine geçiş yapması bekleniyor.

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