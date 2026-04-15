Nvidia, DLSS desteği kazanan yeni oyunları duyurdu

Tam Boyutta Gör Nvidia, DLSS teknolojisini yaygınlaştırmaya ve daha fazla yapıma getirmeye devam ediyor. Şirket, son duyurusunda DLSS Multi Frame Generation ve yeni nesil DLSS 4.5 özelliklerini destekleyen yeni oyunları paylaştı.

Nvidia'nın paylaştığı listeye göre, öne çıkan yapımlar arasında Pragmata yer alıyor. 17 Nisan'da çıkış yapacak olan oyun, DLSS Multi Frame Generation, Ray Reconstruction ve Nvidia Reflex desteğiyle birlikte geliyor. Listeye eklenen bir diğer dikkat çekici yapım ise Windrose (eski adıyla CrossWind). Erken erişim sürecine giren oyun, DLSS Multi Frame Generation ve Super Resolution desteği sunuyor.

Aynı şekilde MONGIL: Star Dive ve Industria 2 de DLSS 4.5 Super Resolution ve Multi Frame Generation desteğiyle geliyor. Korku türünde öne çıkan Cthulhu: The Cosmic Abyss ise DLSS 4.5 Dynamic Multi Frame Generation desteğiyle piyasaya çıkacak. Daha ileri tarihli projeler arasında ise Fragmentary Order yer alıyor. Çıkış tarihi henüz netleşmemiş olsa da, oyunun DLSS Multi Frame Generation desteğiyle piyasaya sürüleceği doğrulandı.

Kaçıranlar için DLSS 4.0 ile birlikte gelen Multi Frame Generation teknolojisi, GPU'nun aynı anda birden fazla kare üretmesini sağlayarak performansı ciddi ölçüde artırıyor. Bu sayede daha yüksek FPS değerleri elde edilirken, sistem kaynakları daha verimli kullanılıyor. Yeni DLSS sürümleri ise hem görüntü kalitesini hem de gecikme sürelerini iyileştirmeye odaklanıyor.

Pragmata: DLSS 4.5

Windrose: DLSS 4.5

MONGIL: Star Dive: DLSS 4.5

Industria 2: DLSS 4.5

Cthulhu: The Cosmic Abyss: DLSS 4.5

Fragmentary Order: DLSS

