Nvidia RTX 5060 ve 5060 Ti 9GB yolda olabilir: Yeni modeller sızdı

Nvidia RTX 5060 ve 5060 Ti 9GB ortaya çıktı
Yukarıda belirttiğimiz gibi, yeni sızıntının arkasında 3GB GDDR7 bellek modülleri yer alıyor. Bu modüller sayesinde giriş ve orta segment kartlarda 8GB yerine 9GB gibi ara kapasitelere geçiş mümkün hale geliyor olacak. Aynı yaklaşımın daha önce RTX 5050 modeli için de planlandığı ve bu modelin 9GB VRAM ile geleceğinin farklı kaynaklar tarafından doğrulandığını söyleyelim.
RTX 5060 ve 5060 Ti tarafında ise durum net değil. Bazı kaynaklara göre Nvidia, bu modellerde de 9GB konfigürasyonuna geçebilir ve yeni varyantları kısa süre içinde tanıtabilir. Ancak güvenilir sızıntı kaynakları, bu planın şu an için yalnızca RTX 5050 ile sınırlı olduğunu ve 5060 serisi için böyle bir hazırlık bulunmadığını söylüyor.
Teknik tarafta ise önemli bir detay var. 9GB VRAM'e geçişin, 96-bit bellek veri yolu ile birlikte gelebileceği belirtiliyor. Bu da kapasite artarken bant genişliğinin düşmesi anlamına geliyor. Dolayısıyla kağıt üzerinde daha yüksek VRAM sunulsa bile, bazı senaryolarda performansın olumsuz etkilenmesi mümkün.
Genel tabloya bakıldığında Nvidia'nın yeni bellek modüllerini nasıl konumlandıracağı henüz kesinleşmiş değil. Ancak birçok kullanıcı için daha mantıklı senaryonun 9GB yerine 12GB gibi daha dengeli bir yükseltme olacağını söylemek mümkün.
Temiz enerji dediği Nük.