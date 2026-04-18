Nvidia Geforce 596.21 sürücüsü yayınlandı: İşte yenilikler

Tam Boyutta Gör Nvidia, GeForce ekran kartları için hazırlanan yeni Game Ready 595.97 WHQL sürücüsünü yayınladı. Yeni sürüm, özellikle yeni oyunlar için optimizasyonlar getirirken bazı oyunlarda yaşanan hataları ve sistem tarafındaki çeşitli problemleri de gideriyor. İşte yenilikler...

Yeni Game Ready sürücüsü, özellikle Pragmata, Neverness to Everness ve Windrose için resmi optimizasyon desteği sunuyor. Ayrıca Pragmata ve Neverness to Evernessiçin DLSS 4.5, Windrose ise DLSS 4.0 desteği ile geliyor. Hata düzeltmeleri tarafında ise daha önce raporlanan bazı sorunlara müdahale edilmiş.

Özellikle Arknights: Endfield için yaşanan takılma problemleri bu sürümle birlikte giderilmiş durumda. Ancak tüm sorunların çözülmediğini de belirtmek gerekiyor. God of War: Ragnarok tarafında bazı dokuların zaman zaman beyaz yanıp sönmesi gibi hataları devam ediyor. Yeni sürücüye buradan, detaylara ise hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Oyun desteği

PRAGMATA

NTE (Hiçlikten Sonsuzluğa)

Windrose

G-Assist

Geliştirilmiş Öneriler ve Kontroller

Düzeltilen hatalar

Arknights: Endfield: Bazı oyun içi bölümlerde takılmalar gözlemlenebilir [5950402]

Bilinen Sorunlar

[God of War: Ragnarok]: Oyun sırasında bazı dokular aralıklı olarak beyaz renkte yanıp sönebilir. [5856704]

