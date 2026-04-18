Nvidia Geforce 596.21 sürücüsü yayınlandı: İşte yenilikler

Nvidia Geforce 596.21 sürücüsü yayınlandı
Yeni Game Ready sürücüsü, özellikle Pragmata, Neverness to Everness ve Windrose için resmi optimizasyon desteği sunuyor. Ayrıca Pragmata ve Neverness to Evernessiçin DLSS 4.5, Windrose ise DLSS 4.0 desteği ile geliyor. Hata düzeltmeleri tarafında ise daha önce raporlanan bazı sorunlara müdahale edilmiş.
Özellikle Arknights: Endfield için yaşanan takılma problemleri bu sürümle birlikte giderilmiş durumda. Ancak tüm sorunların çözülmediğini de belirtmek gerekiyor. God of War: Ragnarok tarafında bazı dokuların zaman zaman beyaz yanıp sönmesi gibi hataları devam ediyor. Yeni sürücüye buradan, detaylara ise hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Oyun desteği
- PRAGMATA
- NTE (Hiçlikten Sonsuzluğa)
- Windrose
G-Assist
Geliştirilmiş Öneriler ve Kontroller
Düzeltilen hatalar
Arknights: Endfield: Bazı oyun içi bölümlerde takılmalar gözlemlenebilir [5950402]
Bilinen Sorunlar
[God of War: Ragnarok]: Oyun sırasında bazı dokular aralıklı olarak beyaz renkte yanıp sönebilir. [5856704]