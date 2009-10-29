XFX özel tasarımlı yeni bir Radeon HD 4890 modelini satışa sunuyor

Tam Boyutta Gör

DirectX 11 destekli ATi Radeon HD 5800 serisi için kullanıcıların özel tasarımlı çözümler beklediği XFX, Radeon HD 4890 tabanlı yeni ekran kartını satışa sunuyor. Firmanın HD-489X-ZSFC kod adını taşıyan yeni ekran kartı, 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV790 GPU'sundan güç alıyor ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesiyle geliyor.

Grafik işlem birimi 850MHz'de çalışan özel tasarımlı XFX Radeon HD 4890'da belleklerin frekansı ise 3600MHz olarak belirlenmiş. Çift slot tasarıma sahip özel soğutucusu ile referans modele göre hem daha sessiz hem de daha serin çalıştığı belirtilen DirectX 10.1 destekli yeni model, uyumlu anakartlarda Crossfire X kurulumlarına da olanak tanıyor. Unified Video Decoder 2.0 teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma desteği sunan XFX'in yeni modelin görüntü aktarımı içinse çift DVI ve konnektörüne yer veriliyor.

XFX'in özel tasarımlı Radeon HD 4890 modeli yurt dışında 195$ seviyesinden kullanıcıların beğenisine sunuluyor.

Tam Boyutta Gör