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XFX özel tasarımlı yeni bir Radeon HD 4890 modelini satışa sunuyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
11,4b
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22
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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XFX özel tasarımlı yeni bir Radeon HD 4890 modelini satışa sunuyor
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DirectX 11 destekli ATi Radeon HD 5800 serisi için kullanıcıların özel tasarımlı çözümler beklediği XFX, Radeon HD 4890 tabanlı yeni ekran kartını satışa sunuyor. Firmanın HD-489X-ZSFC kod adını taşıyan yeni ekran kartı, 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV790 GPU'sundan güç alıyor ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesiyle geliyor.

Grafik işlem birimi 850MHz'de çalışan özel tasarımlı XFX Radeon HD 4890'da belleklerin frekansı ise 3600MHz olarak belirlenmiş. Çift slot tasarıma sahip özel soğutucusu ile referans modele göre hem daha sessiz hem de daha serin çalıştığı belirtilen DirectX 10.1 destekli yeni model, uyumlu anakartlarda Crossfire X kurulumlarına da olanak tanıyor. Unified Video Decoder 2.0 teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma desteği sunan XFX'in yeni modelin görüntü aktarımı içinse çift DVI ve konnektörüne yer veriliyor.

XFX'in özel tasarımlı Radeon HD 4890 modeli yurt dışında 195$ seviyesinden kullanıcıların beğenisine sunuluyor.

XFX özel tasarımlı yeni bir Radeon HD 4890 modelini satışa sunuyor
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mamad 10 yıl
Ben bu kartın tasarımını beğenmedim dostlar. XFX'ten daha iyi tasarımlar görmeye alışık olduğumdan sanırım.
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sertacaygun 10 yıl
-dehşet-'in söylediklerine göre 5850 almak daha mantıklı bana göre.
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annihilator 10 yıl
kyoto protokolüne yeni ve daha az güç tüketen donanım çıktıktan sonra eski nesil kartların satılmasını engelleyen bi madde konulmalı
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hypocrisy 10 yıl
bumu özel tasarım
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H1dd3n_Man 10 yıl
zaten 5870 vapor-x e çok benzemiş üst kapagını siyah yap kardeşi:D
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MegaWolt38 10 yıl
Peeh HDMI bile yokmuş! Hemde frekans hızı düşük!
Vapor-x'in fiyatı biraz daha düşsün crossfire yaparım daha iyi bu karttan.
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fenerlee01 10 yıl
canım ülkeme gelir gelmez sipariş ediyorum 1 tane cok güzel bi kart olmus ya...
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Kloroform 10 yıl
çok geç.
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IeVeN 10 yıl
herhalde 300$ + kdv olur....
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cengiz_vga 10 yıl
xfx sağlam şekil veriyor
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alpa07 10 yıl
bence XFX VE EVGA ARTIK TÜRKİYE PAZARINDA DAHA ÇOK GÖRMEK İSTİYORUZZ
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eric13 10 yıl
anlaşılan 5000 serisi sınırlı üretim olmuş
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progrock 10 yıl
süper olmuş.
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