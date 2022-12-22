Xiaomi 13 tanıtılırken Wi-Fi 7 desteğinden neden hiç bahsedilmediği belli oldu

Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 2 yonga setinin Wi-Fi 7 desteği var. Ancak buna rağmen Xiaomi temsilcilerinin lansmanda bu özelliğe hiç değinmemeleri bazı söylentilere yol açtı. Hatta öyle ki Wi-Fi 7'nin Xiaomi 13 ve Xiaomi 13 Pro'dan çıkarıldığı bile öne sürüldü.
Xiaomi 13 serisinde Wi-Fi 7 var mı?
Hal böyle olunca Yazılım geliştirme bölümü başkanı Zhang Guoquan bir açıklama yapmak durumunda kaldı. Deneyimli yönetici sunulan her iki akıllı telefonun da Wi-Fi 7 ağlarında çalışabileceğini ancak söz konusu standardın Çin'de tam olarak onaylanmadığını söyledi.
Xiaomii kablosuz bağlantı standardının sertifikasyon süreci tamamlanmadığı için duyuru sırasında bundan bahsetmeme kararı aldı. Zorunlu prosedürler tamamlanır tamamlanmaz telefonlar Wi-Fi 7'yi etkinleştiren bir güncelleme alacak. Yeni standardın 2.4 GHz, 5 GHz ve 6 GHz bantlarında çalıştığını hatırlatalım.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d