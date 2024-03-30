Telefon arama yapmıyor ne yapmalıyım? İşte çağrı sonlandırıldı hatası çözümü

Bazen akıllı telefonların arama yapmak ve almak için olduğunu unutuyoruz. Telefonda birisiyle konuşmak, sosyal medya platformlarının, artırılmış gerçekliğin, sanal gerçekliğin, 5G’nin, nesnelerin internetinin ve günümüzde bir telefonla yapılabilecek her şeyin ortaya çıkışıyla artık en son teknolojiyi temsil etmiyor. Ancak, iPhone veya Android telefon arama yapmadığında veya alamadığında yokluğu gerçekten fark ediliyor. Özellikle birinden önemli bir arama bekliyorsanız veya iş görüşmesi için telefona ihtiyacınız varsa, telefonun arama yapmaması veya arama gelmemesi büyük bir sorun oluyor. Telefon arama yapmıyor veya arama gelmiyor, çağrı sonlandırıldı hatası alıyorsanız burada çözüm önerileri yardımcı olacaktır.
Telefon arama yapmıyor çözüm önerileri ✅
Sinyal gücünü kontrol edin.
Uçak modunu kapatın.
Faturanızı ödediğinizden emin olun.
SIM kartı çıkarıp tekrar takın.
Ağ ayarlarını sıfırlayın
Telefonun pil yüzdesini kontrol edin.
Telefonu yeniden başlatın.
Telefonun yazılımını güncelleyin.
Telefonu sıfırlayın.
Telefonun sinyal gücünü kontrol edin 📶
Uçak modunu kapatın ✈️
Faturanızı zamanında ödeyin 💳
SIM kartı çıkarıp tekrar takın 📲
Ağ ayarlarını sıfırlayın 🌐
Telefonun pil yüzdesini kontrol edin 🔋
Telefonu yeniden başlatın 📴
Telefonun yazılımını güncelleyin ⬇️
Telefonu sıfırlayın 📲
Arama sorunları hemen hemen tüm telefon markalarında oldukça yaygın. Telefon arama yapmıyor sorunu, uçak modunun açık kalması, telefonun çekmediği yerde bulunmak, virüs bulaşması, faturanın ödenmemesi gibi çeşitli nedenlerle yaşanabiliyor. iPhone veya Android telefon arama yapmıyor çağrı sonlandırıldı hatası alıyorsanız yukarıdaki çözüm önerilerini uygulamanız yeterli olacaktır.
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...