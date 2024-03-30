Telefon arama yapmıyor ne yapmalıyım? İşte çağrı sonlandırıldı hatası çözümü

Bazen akıllı telefonların arama yapmak ve almak için olduğunu unutuyoruz. Telefonda birisiyle konuşmak, sosyal medya platformlarının, artırılmış gerçekliğin, sanal gerçekliğin, 5G’nin, nesnelerin internetinin ve günümüzde bir telefonla yapılabilecek her şeyin ortaya çıkışıyla artık en son teknolojiyi temsil etmiyor. Ancak, iPhone veya Android telefon arama yapmadığında veya alamadığında yokluğu gerçekten fark ediliyor. Özellikle birinden önemli bir arama bekliyorsanız veya iş görüşmesi için telefona ihtiyacınız varsa, telefonun arama yapmaması veya arama gelmemesi büyük bir sorun oluyor. Telefon arama yapmıyor veya arama gelmiyor, çağrı sonlandırıldı hatası alıyorsanız burada çözüm önerileri yardımcı olacaktır.

Arama sorunları hemen hemen tüm telefon markalarında oldukça yaygın. Telefon arama yapmıyor sorunu, uçak modunun açık kalması, telefonun çekmediği yerde bulunmak, virüs bulaşması, faturanın ödenmemesi gibi çeşitli nedenlerle yaşanabiliyor. iPhone veya Android telefon arama yapmıyor çağrı sonlandırıldı hatası alıyorsanız yukarıdaki çözüm önerilerini uygulamanız yeterli olacaktır.

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Telefon arama yapmıyor sorunu için çözüm önerileri