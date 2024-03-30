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    Telefon arama yapmıyor ne yapmalıyım? İşte çağrı sonlandırıldı hatası çözümü

    Telefon arama alıyor ama arama yapamıyorum neden diye merak edenler buraya! iPhone & Android telefon arama yapmıyor, çağrı sonlandırıldı hatası alıyorsanız işte çözümü:

    Bazen akıllı telefonların arama yapmak ve almak için olduğunu unutuyoruz. Telefonda birisiyle konuşmak, sosyal medya platformlarının, artırılmış gerçekliğin, sanal gerçekliğin, 5G’nin, nesnelerin internetinin ve günümüzde bir telefonla yapılabilecek her şeyin ortaya çıkışıyla artık en son teknolojiyi temsil etmiyor. Ancak, iPhone veya Android telefon arama yapmadığında veya alamadığında yokluğu gerçekten fark ediliyor. Özellikle birinden önemli bir arama bekliyorsanız veya iş görüşmesi için telefona ihtiyacınız varsa, telefonun arama yapmaması veya arama gelmemesi büyük bir sorun oluyor. Telefon arama yapmıyor veya arama gelmiyor, çağrı sonlandırıldı hatası alıyorsanız burada çözüm önerileri yardımcı olacaktır.

    Telefon arama yapmıyor çözüm önerileri ✅

    iphone & android telefon arama yapmıyor çözümü Tam Boyutta Gör

    • Sinyal gücünü kontrol edin.
    • Uçak modunu kapatın.
    • Faturanızı ödediğinizden emin olun.
    • SIM kartı çıkarıp tekrar takın.
    • Ağ ayarlarını sıfırlayın
    • Telefonun pil yüzdesini kontrol edin.
    • Telefonu yeniden başlatın.
    • Telefonun yazılımını güncelleyin.
    • Telefonu sıfırlayın.

    Telefonun sinyal gücünü kontrol edin 📶

    telefon arama yapmıyor çözüm önerisi Tam Boyutta Gör
    Cep telefonunuz arama yapmıyorsa ilk olarak sinyal alıp almadığını kontrol etmelisiniz. iPhone veya Android’de telefonun köşesindeki sinyal göstergesine bakarak sinyal gücünü kontrol edebilirsiniz. Tek çubuk arama yapmak ve almak için yeterlidir ancak sinyal ara sıra kesilip “Hizmet yok” vb. bir mesajla karşılaşıyorsanız arama yapamadan çağrı sonlandırıldı hatası alabilirsiniz. Böyle bir durumda sinyalin daha güçlü olduğu bir yere geçmeyi denemelisiniz.

    Uçak modunu kapatın ✈️

    telefon arama yapmıyor çağrı almıyor çözümü Tam Boyutta Gör
    Telefon arama yapmıyor ve arama almıyor ise uçak modu açık olabilir. Sinyal gücünü kontrol ederken uçak modunu belirten bir sembol dikkatinizi çekebilir. Uçak simgesini görüyorsanız uçak modu açıktır; bu, herhangi bir iletişim sinyali alamayacağınız anlamına gelir. Aynı zamanda arama yapmak veya almak istiyorsanız, kapatmanız gerektiği anlamına da gelir. iPhone’da ekranın sağ üst kısmından aşağı doğru kaydırın. Uçak modu sembolü turuncu ise açık demektir. Android telefonlarda üstten aşağı kaydırarak hızlı erişim menüsünü açıp uçak modunun kapalı olup olmadığını kontrol edebilirsiniz.

    Faturanızı zamanında ödeyin 💳

    telefon arama yapmıyor çağrı sonlandırıldı çözümü Tam Boyutta Gör
    Telefon arama yapmıyorsa operatörle iletişime geçmenizde fayda var. Paketinizdeki konuşma dakikalarınız bitmiş olabilir, aşım ücreti ödememek için bir sınır belirlenmiş olabilir. Bu nedenle aylık limitinizi ve/veya sınırın aşılmasına yönelik blokeyi değiştirmek için operatörünüzle iletişme geçmeniz gerekebilir. Ön ödemeli faturasız hat kullanıyorsanız yine aynı şey geçerli; satın aldığınız pakete göre aramalarınız sınırlıdır. Faturalarınızı kontrol etmenizde de fayda var. Faturanızı zamanında ödemediğiniz durumlarda SIM’iniz devre dışı bırakılabilir veya bloke edilebilir.

    SIM kartı çıkarıp tekrar takın 📲

    iphone arama yapmıyor çözüm yolu Tam Boyutta Gör
    Telefonum arama yapmıyor diyorsanız, SIM kartı çıkarıp tekrar takmayı denemelisiniz. SIM kartı telefondan çıkarıp takmak basit ve gereksiz bir işlem gibi gelebilir ancak telefonunuzun arama yapmasını ve almasını engelleyen sorunları ortadan kaldırabilir. SIM kart iğnesi kullanarak SIM kartı ilgili yuvadan çıkarıp hafifçe kuru olarak temizleyin ve sonra dikkatlice takın. Çift SIM’li telefon kullanıyorsanız, ayarlardan SIM kartı devre dışı bırakabilirsiniz.

    Ağ ayarlarını sıfırlayın 🌐

    cep telefonu arama yapmıyor çözüm yöntemi Tam Boyutta Gör
    Samsung, Xiaomi, Redmi veya başka bir Android telefonda arama yapamıyorsanız, ağ ayarlarınızı sıfırlamayı denemelisiniz. Bu işlem, telefonunuzun çalışmasını olumsuz etkileyebilecek tüm depolanmış verileri temizler. iPhone’da Ayarlar - Genel - Sıfırla - Ağ Ayarlarını Sıfırla yolunu izleyebilirsiniz. Android’de Ayarlar - Sistem - Sıfırla (Sıfırlama seçenekleri) altında Ağ Ayarlarını Sıfırla seçeneğini bulabilirsiniz.

    Telefonun pil yüzdesini kontrol edin 🔋

    telefon çağrı gitmiyor çözüm tavsiyesi Tam Boyutta Gör
    Bazı telefonlar pil seviyesi düşük olduğunda arama yapmanıza izin vermez. Telefonunuzu bir süre şarjda tutun ve ardından tekrar arama yapmayı deneyin. Arama yapmadan önce şarj cihazının bağlantısını kestiğinizden emin olun. Telefon şarj aletine takılıyken konuşmak tehlikelidir. Aramanız ne kadar acil olursa olsun lütfen bunu yapmaktan kaçının.

    Telefonu yeniden başlatın 📴

    telefon arama yapmıyor çağrı almıyor çözüm Tam Boyutta Gör
    Hat full çekiyor ama arama yapmıyor ise, deneyebileceğiniz başka bir şey de telefonu yeniden başlatmaktır. Evet, çok basit ancak telefonu kapatıp açmak birçok sorunu çözebiliyor, telefonun daha hızlı çalışmasını bile sağlayabiliyor. Telefonun arama yapmaması için de bir çözüm olabilir. Telefonunuzu kapatın, 60 saniye kadar bekleyin ve ardından yeniden başlatın.

    Telefonun yazılımını güncelleyin ⬇️

    telefonla arama yapamıyorum çözümü Tam Boyutta Gör
    Telefonunuzla hala arama yapamıyorsanız, yazılım güncellemesi olup olmadığını kontrol etmelisiniz. İşletim sistemini mevcut en son sürüme güncellemek, telefonunuzun arama yapamadığı veya alamadığı durumlarda işe yarayan bir çözüm olabiliyor. iPhone’da Ayarlar - Genel - Yazılım Güncelleme’ye giderek iOS cihazınız için güncelleme olup olmadığını kontrol edebilirsiniz.

    Telefonu sıfırlayın 📲

    sim kart arama yapmıyor çözümü Tam Boyutta Gör
    Yukarıdaki adımlardan sonra hala telefonunuz arama yapmıyor veya arama almıyorsa fabrika ayarlarına sıfırlamayı düşünmelisiniz. Bu, herhangi bir sorun veya hata söz konusu olduğunda etkili bir seçenektir. iPhone’da Ayarlar - Genel - Sıfırla - Tüm İçeriği ve Ayarları Sil yolunu izleyin. Android’de Ayarlar - Sistem - Sıfırla - Tüm Verileri Sil yolunu izleyin. (Detaylar için Telefon sıfırlama nasıl yapılır yazısına göz atabilirsiniz.)

    Arama sorunları hemen hemen tüm telefon markalarında oldukça yaygın. Telefon arama yapmıyor sorunu, uçak modunun açık kalması, telefonun çekmediği yerde bulunmak, virüs bulaşması, faturanın ödenmemesi gibi çeşitli nedenlerle yaşanabiliyor. iPhone veya Android telefon arama yapmıyor çağrı sonlandırıldı hatası alıyorsanız yukarıdaki çözüm önerilerini uygulamanız yeterli olacaktır.

    Kaynakça https://support.apple.com/tr-tr/118427 https://www.samsung.com/tr/support/mobile-devices/what-to-do-when-your-galaxy-device-is-unable-to-make-or-receive-calls/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 6 gün önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 1 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    alex59 3 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

    Profil resmi
    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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