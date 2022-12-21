Samsung Galaxy Unpacked 2023'ün tarihi sızdırıldı: Galaxy S23 serisi geliyor

Lansmanın başrol oyuncuları şirketin yeni amiral gemisi akıllı telefonları olacak. Galaxy S23, Galaxy S23+ ve Galaxy S23 Ultra modellerinden bahsediyoruz. Gelen bilgilere bakılırsa cihazlar tasarım olarak mevcut modellere benzeyecek.
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Galaxy S23 serisi akıllı telefonlar için Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 işlemci, 45W'a kadar hızlı şarj ve 200 megapiksele kadar kameralar konuşuluyor. Bu arada etkinlikte yeni amiral gemilerinin yanı sıra kablosuz kulaklık ve tablet gibi başka ürünler de tanıtılabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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