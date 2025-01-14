Xiaomi, 2 yeni kompakt powerbank modelini daha satışa sundu

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Xiaomi, kullanıcıların farklı ihtiyaçlarına yönelik iki yeni taşınabilir şarj cihazını piyasaya sürdü. Xiaomi 33W Power Bank 10000 ve Xiaomi 165W Power Bank 10000 isimli bu ürünler, kompakt tasarımları ve işlevsellikleriyle dikkat çekiyor.

Xiaomi 33W Power Bank 10000 modeli, hafif ve taşınabilir bir seçenek olarak öne çıkıyor. Yaklaşık 210 gram ağırlığındaki bu şarj cihazı, entegre bir USB-C kabloya sahip ve 33W hızlı şarj desteği sunuyor. Üzerinde bulunan USB-C portu, 33W gücünde şarj imkanı sağlarken, USB-A portu ise maksimum 22.5W güç çıkışı ile cihazları destekliyor. İçerisindeki çift 5000mAh batarya hücresi, akıllı tanımlama teknolojisi sayesinde cihazlara uygun akımı otomatik olarak ayarlıyor. Bu model, uçak yolculuklarına uygun olmasıyla da tercih edilebilir. Xiaomi 33W Power Bank 10000'in fiyatı yaklaşık olarak 25 dolar olarak belirlendi.

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Daha güçlü bir performans isteyenler için tasarlanan Xiaomi 165W Power Bank 10000 modeli ise hızlı şarj ve yüksek güç sunuyor. Bu şarj cihazı, 120W çıkışa sahip entegre bir USB-C kabloya ek olarak iki adet USB-C portuyla toplamda 165W’a kadar güç çıkışı sağlayabiliyor. Aynı anda iki cihaz şarj edilebilen ürün, bir cihazı 120W, diğerini ise 45W hızında şarj edebiliyor. Kendi kendini şarj etme konusunda da oldukça hızlı olan bu model, 90W gücünde bir girişle yalnızca 15 dakikada %75 doluluk oranına, 35 dakikada ise tam şarja ulaşıyor. 318 gram ağırlığında ve 143 x 48 x 36 mm boyutlarında olan ürün, 10.000mAh kapasitesine sahip dört adet 2500mAh batarya hücresinden oluşuyor. Pil durumu ise cihaz üzerindeki bir ekran aracılığıyla takip edilebiliyor. Xiaomi 165W Power Bank 10000, yaklaşık 51 dolar fiyatla satışa sunuldu.

Her iki model de Avrupa ve Asya’nın belirli pazarlarında kullanıcılarla buluşuyor. Şık ve işlevsel tasarımlarıyla bu yeni taşınabilir şarj cihazları, hareket halindeyken yüksek performans arayanlara hitap ediyor.

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Xiaomi, 2 yeni kompakt powerbank modelini daha satışa sundu