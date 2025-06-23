Honor çıtayı daha da yukarı taşıyor: 8200 mAh bataryalı telefon yolda

İki farklı batarya veritabanında görüldü
Digital Chat Station isimli sızıntı kaynağının aktardığına göre, bu yeni batarya, Çin'in 3C sertifika otoritesinden onay aldı. Veritabanında, nominal kapasitesi 8100 mAh olan iki adet batarya listeleniyor. Her iki batarya da HB5668A0EIW model numarasını taşıyor ancak farklı kuruluşlar tarafından üretiliyor. Bataryalardan biri Sunwoda Electronics markasını taşırken, diğeri Honor'un kendisine ait. Bataryalar, 30,54 Wh nominal enerjiye, 3,77V nominal voltaja ve 4,53V maksimum şarj voltaj değerlerine sahip.
Kaynak, devasa bataryalı yeni modelin orta segmentte yer alacağını belirtiyor. Modelin, Honor Power'ın halefi mi yoksa geliştirilmiş bir versiyonu mu olacağı henüz belli değil.
Hatırlatmak gerekirse, Honor Power modeli, 6,78 inç büyüklüğünde 1,5K 120 Hz OLED ekran, Snapdragon 7 Gen 3 yonga seti, 66W hızlı şarj destekli 8000 mAh pil ile gelmişti. 50 MP ana kamera ve 5 MP ultra geniş açı kameraya sahip olan telefon, Android 15 tabanlı MagicOS 9 üzerinde çalışıyor. Honor Power, Çin'de 270 dolardan başlayan fiyatlarla satılıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: